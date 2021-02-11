Duyuru var mı? MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

MSB MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? MSB memur alımı sonuç tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil. Sonuçları birkaç ay içinde açıklanması bekleniyor. Milli Savunma uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel MSB Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise başkentteki Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görev yapacak.