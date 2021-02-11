• 11 Şubat 2021 - 11:48 • Son Güncelleme:
Duyuru var mı? MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
MSB memur alımı başvuruları sona erdi. Bugün 10. gün ve her geçen gün sonuç tarihi araştırmaları hızlanıyor. Adaylar tek bir soruya cevap arıyor: MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
• 11 Şubat 2021 - 11:48 • Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı 190 memur alacak. Başvurular bitti adaylar sonuçlara odaklanmış vaziyette... "MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" sorusuna cevap aranıyor.
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