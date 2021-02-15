• 15 Şubat 2021 - 11:23 • Son Güncelleme:
Koronavirüs aşı randevusu e-Nabız-MHRS üzerinden nasıl alınır? 65 yaş üstü aşı randevusu alma ekranları...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada 12 Şubat tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşların koronavirüs aşı randevularını MHRS ve e-Nabız üzerinden alabileceğini duyurmasının ardından birçok vatandaş randevularını oluşturdu. Randevularını henüz oluşturmayan vatandaşlar ise 65 yaş üstü koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. Peki Koronavirüs aşı randevusu e-Nabız ve MHRS üzerinden nasıl alınır?
• 15 Şubat 2021 - 11:23 • Son Güncelleme:
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Aşı randevusu nereden ve nasıl alınır sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çin'den satın alınan Coronavac aşısı ülkemizde uygulanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşılama takvimine göre ülkemizde aşılama çalışmaları bir öncelik sıralamasına göre belirlendi. İlk olarak Sağlık Çalışanları ve Eczacılar aşılanırken sonrasında Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanların aşılanmasının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar kendi grupları içerisinde 90 yaşından başlamak üzere başladı. 85-89 yaş arası aşılandıktan sonra 80-84 yaş arası bireyler sonrasında ise 70-79 yaş arası grubun aşılanmasına başlandı.
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Bakan Koca tarafından 12 Şubat tarihi işaret edilerek yapılan açıklamada e-Nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu alınabileceği işaret edildi. 65 yaş üstü vatandaşlar koronavirü aşı randevusu nasıl alınır sorusuna yanıt ararken birçok vatandaş MHRS ve e-Nabız üzerinden koronavirüs aşı randevularını oluşturdu. Peki Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
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KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS’ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO 182 hattını arayarak alabiliyor.
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Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.
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