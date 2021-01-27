• 27 Ocak 2021 - 11:42 • Son Güncelleme:
Efkarlı Sözler: Kederli Ve Dertli İnsanlar İçin Anlamlı Sözler
İnsanlar yaşamlarının her anında mutlu olmazlar. Bazen efkarlandıkları ve hüzünlendikleri zamanlar olur. Bu gibi anlarda duygularını nasıl ifade edeceklerini bilemezler. Ünlü düşünürlerin ve şairlerin, yıllar önce söyledikleri bazı efkar sözleri vardır. Sizde bu sözler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu sözleri paylaşarak, kendinizin ve diğer insanların duygularına tercüman olabilirsiniz. Sizler için efkarlı sözler ile ilgili sözleri ayrıntılarıyla derledik.
• 27 Ocak 2021 - 11:42 • Son Güncelleme:
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