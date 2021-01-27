Efkarlı Sözler: Kederli Ve Dertli İnsanlar İçin Anlamlı Sözler

Duygusal anlamda hüzünlü olunduğunda, akla ilk gelen hiç şüphesiz dertli sözler ve onların hissettirdiği yoğun duygulardır. Adeta duygulara tercüman olan bu sözler, hislerin en iyi şekilde aktarılmasını sağlar. Kişilerin ruh halini anlatmasının en iyi yolu, zamanında söylenmiş özlü sözler yardımıyla olur.Duygu dünyası ne kadar karmaşık olsa da, bunun gibi sözler hisleri anlatmaya yetecektir. Efkar anında söylenen bu sözler, karşı tarafta derin izler bırakır. Bu tarz sözlerin paylaşımı ise, hem akılda kalır hem de insanların hafızasına, adeta kazınır. Sözlerin içindeki ahenk ve tını, duygu dünyasında derin izler bırakmaya yetecektir. Çünkü insanlar, kafiyeli ve tınılı sözleri daha çok severler. Özellikle edebi değeri olan efkarlı sözler ise, yıllar boyu dillerden düşmeyecektir.