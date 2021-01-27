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    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Efsane Ve Harika Sözler: Tarihe Damga Vurmuş En Anlamlı Ve Mükemmel Sözler
    • 27 Ocak 2021 - 13:02 • Son Güncelleme:

    Efsane Ve Harika Sözler: Tarihe Damga Vurmuş En Anlamlı Ve Mükemmel Sözler

    Efsane ve Harika Sözlerin kullanım alanları oldukça çeşitli olarak ifade edilebilir. Özellikle de tarihe damga vurmuş olan en güzel sözleri siz de seçerek nerelerde kullanabileceğinizi öğrenmek isteyebilirsiniz. Sizler için birbirinden farklı alanlarda kullanabileceğiniz efsane sözleri bir araya getirerek seçebilmeniz için sıraladık. Siz de kullanabileceğiniz en efsane ve harika sözler nelerdir? Tarihe damga vurmuş olan sözler hangileridir? Birbirinden anlamlı ve mükemmel sözleri nereden bulabiliriz? İşte, tüm detaylar.

    • 27 Ocak 2021 - 13:02 • Son Güncelleme:
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    Hazırlamış olduğumuz içerikte sizlerin severek kullanabileceğiniz harika sözleri bularak kolayca ulaşabilmeniz için bir araya getirdik. Sizler de özellikle tarihe damga vuran birbirinden iddialı ve özel sözleri seçerek whatsapp durum paylaşımlarında bu efsane ve harika sözleri kullanabilirsiniz. Özel kişilere gönderebileceğiniz en güzel ve mükemmel sözlere ulaşarak sevdiklerinize de bu özel sözleri gönderebilme imkanı bulursunuz. Tüm sosyal medya hesaplarında paylaşım yaparken kullanabileceğiniz en efsane ve harika sözlere siz de derlediğimiz içerik sayesinde kolaylıkla ulaşım sağlama imkanı bulursunuz. Böylece en anlamlı ve mükemmel sözleri istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

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    Hayal etmek bilmekten daha önemlidir.

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    İyi yaşamak değil, yaşamayı iyi bitirmek. İşte gerçek mutluluk budur.

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    Ölü bir imparator olmaktansa yaşayan bir dilenci olmak daha iyidir.

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    Başa kakılan bir iyilik hakarettir

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    Kalem aklın dilidir.

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    İnsan, güldüğü kadar insandır.

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    Bir bugün iki yarına bedeldir.

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    Yarın hayatının en dolu günüdür.

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    Dostu olmayan insan en yoksul insandır.

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    Aşk, imkansız bir çok şeyi mümkün kılar.

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    Acayip şeyler, acayip düşüncelerden doğar.

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    Hiç bir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

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    Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir.

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    Sevgi birliğe, bencillik yalnızlığa sürükler.

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    Hayatına anlam arayan tek canlı insandır.

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    Hiç kimse yumrukları sıkılıyken net düşünemez.

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    En haksız barışı, en adil savaşa tercih ederim.

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    Açtığın yaralara zaman ve dua sürdüm bekliyorum.

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    Elinde çekiç olan kişi her şeyi çivi olarak görür.

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    Gölgesiz mutluluk olmaz, bak güneşte bile leke var.

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    Yalnızlığı çok seversek, bir gün o da çekip gider mi?

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    Allah size bir yüz vermiş; bir tane de siz eklemeyin.

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    Herkes başka birinin beceremediği bir konuda ustadır.

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    Kalbe kan pompalamaktan başka görev verince saçmalıyor…

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    Cesaret, tehlike anında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

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    İnsan dünyada ancak dünyaya boş verdiği zaman mutlu olur.

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    En kusursuz cinayet; birinin yaşama sevincini öldürmektir.

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    Alışkanlıklar bırakılmazsa zamanla ihtiyaç halini alırlar.

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    İnsanlar hatalarını mutluyken değil ancak mutsuzken anlar.

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    Kime ne yaşattıysanız bir gün aynısını yaşamanız dileğiyle!

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    Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.

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    Kiminle güldüğünü unutabilirsin; ama kiminle ağladığını asla.

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    Bazen sessiz kalmak, kırıldığını göstermenin en iyi yoludur.

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    En çok hoşumuza giden insan kendimize benzettiğimiz insandır.

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    Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsın.

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    İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız, ondan hiç bahsetmeyin.

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    İnsanlar rakamlara benzer, durumlarına göre değer kazanırlar.

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    İçinde bir tutam delilik olmayan bir hayat eksik bir hayattır.

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    Kendi geleceklerimizi kendimiz hazırlar, sonra da kader deriz.

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    Eğer insan kısa cümleler kuruyorsa, uzun yorgunlukları vardır.

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    “İlahi sen” dedi, “ömürsün”.“Estağfirullah” dedim, “ömrümsün”.

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    Zenginliğin zevkleri, yoksulların gözyaşları ile satın alınır.

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    Uzun bir tartışma her iki tarafında haksız olduğunun delilidir.

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    Yüreğine giden bir bilet kes, cam kenarı değil can kenarı olsun.

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    Yürekli bir kadının başı, yüreksiz bir erkeğin omzuna ağır gelir!

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    Hayatta en anlamlı kelime “BİZ”, en anlamsız kelime ise “BEN” dir.

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    Başarının dört şartı; bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmaktır.

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    Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım.

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    Nasıl oluyor da vakit bir türlü geçmezken yıllar, hayatlar geçiyor.

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