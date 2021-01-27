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    • 27 Ocak 2021 - 14:11 • Son Güncelleme:

    Eğitim İle İlgili Sözler: Eğitim Üzerine Söylenmiş Özlü Güzel Sözler

    Şimdiye kadar eğitimle ilgili birçok güzel söz söylenmiştir. Özellikle Atatürk’ün eğitim ile ilgili sözleri, çok kıymetlidir. Sizde bu gibi sözleri merak ediyor olabilirsiniz. Bu sözleri öğrenip, günlük hayatınızda kullanabilir, sosyal medya hesaplarınızdan sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Sizin için eğitim ile ilgili sözler hangileri, eğitim ile ilgili özlü sözler neler ayrıntılarıyla bir araya getirdik.

    • 27 Ocak 2021 - 14:11 • Son Güncelleme:
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    Çağımız bilgi, teknoloji ve her anlamda eğitim çağıdır. Bu bakımdan eğitimle ilgili sözler de çok önem taşır. İnsanlar için bu konuda farkındalık yaratmak ve teşvik etmek gerekir.Kişi ancak eğitim görürse hayatı kolaylaşır ve güzelleşir. Bu konuda Atatürk’ün eğitimle ilgili sözleri çok önemlidir. Çünkü her sözü, içeriğinde birçok değer taşır. Adeta nasihat anlamında ve üzerinde düşünmeyi gerektiren sözlerdir.Eğitimin önemini ve kıymetini anlatan özlü sözleri, diğer insanlarla paylaşarak onlarında bu konuda duyarlı olmasını sağlamak gerekir. Özellikle çocuklar, geleceğin büyükleri olması sebebiyle, anne ve babalarına çok görev düşmektedir. Onlara iletilecek bu sözler, belki de zihinlerinde bir kıvılcıma neden olacaktır. Eğitim, çocukluk çağında başlar ve ölüme dek sürer, bu nedenle eğitim sözleri iyi seçilmelidir.

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    Terbiye piyano eğitimine benzer genç yaşta alışılmaca asla öğretilemez. (La Gou)

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    İnsan eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır. (lmmanuel Kant)

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    Bir mermer parçası için heykel traş ne ise ruh için de eğitim odur. (Thomas Edison)

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    Eğitimin kökleri acı meyveleri tatlıdır. (Aristoteles)

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    Eğitim öğrencilere saygıyla başlar. (Ralph Waldo Emerson)

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    Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir. (Samuel Smiles)

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    Eğitim kabiliyetleri olgunlaştım ama vücuda getiremez. (Voltaire)

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    İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar. (Cervantes)

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    Eğitim refah anında bir süs felaket sırasında bir sığınaktır. (Aristoteles)

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    Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar. (Konfüçyus)

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    Eğitim kafayı geliştirmek demektir belleği doldurmak değil. (Mark Twain)

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    Eğitimin asıl büyük amacı bilgilenmek değil eyleme geçmektir. (Herbert Spencer)

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    Terbiyenin gayesi insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. (Eflatun)

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    Eğitim ekmek ve sudan sonra halkın en zorunlu ihtiyacıdır. (Dante Alighieri)

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    Eğitim sınırlarından dışarıya çıkan bir daha içeri giremez. (Nicolas Boileau)

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    Eğitimin insanı bozmaması yetmez daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. (Montaigne)

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    Eğitimin amacı doğuştan insanda var olan cevheri işlemek özü geliştirmektir. (Galiani)

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    Bir şeyi bilmek nasıl beceriyse onu öğretebilmek de beceridir. (M. T. Cicero)

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    Eğitimin temel amacı çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır. (Erich Fromm)

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    Eğitim yoksullar için bir sermaye zenginler için de bir faizdir. (Heinrich Mann)

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    Eğitim okulun eseri değil insanın kendinde mevcut faziletlernin eseridir. (Louis Bromfield)

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    Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir. (Sokrates)

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    Öğretim sınıfta biter fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer. (F. W. Robertson)

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    Eğitim ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için rehber olmalıdır. (A. North Whitehead)

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    Eğitim bir insanın dikdatör olmasına değil önder olmasına yarar. (Lord Braugham)

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    Eğitim görmüş bir kimsede ilk göze çarpan şey kafasının metodlu çalışmasıdır. (Calvin Coleridge)

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    İnsan için en güzel terbiye insanın kendi kendine verdiği terbiyedir. (Walter Scott)

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    Eğitimden yoksun olan insanlar ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkumdurlar. (Ziya Gökalp)

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    Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. (Albert Einstein)

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    Eğitim meyvenin kendisi değil bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir. (Bernard Shaw)

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    Kızlarını okutmayan millet oğullarını öksüzlüğe uğratmış demektir hüsranına ağlasın. (Tevfik Fikret)

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    Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların kanatları vardır ama ayakları yoktur. (Joseph Joubert)

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    Eğitim sisteminin belli bir düzene göre işlemesine karşılık yaşam okulu düzensiz ve karışıktır. (Albert Einstein)

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    Eğitim ana dizinden başlar her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. (Hosea Bacon)

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    Eğitim çocuğu önce dünyada sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara hazırlamak demektir. (Wolfgang Van Goethe)

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    Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır. (Thedore Roosevelt)

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    İnsan kuvvetsiz mukavemetsiz ve istinatsız doğar onu kuvvetli mukavemetli bir insan yapacak olan terbiyedir. (Jean J. Rousseau)

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    Eğitim olgusunun en şaşılacak yanı yararsız bilgilerden oluşturduğu bilgisizlik dağının yüksekliğidir. (Henry Adams)

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    Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir. (Albert Schweitzer)

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    Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir bunları kullanılır hale getiren eğitimdir. (François de La Rochefaucauld)

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    Eğitim insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir. (Wolfgang Van Goethe)

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    Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. (Galileo Galilei)

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    İnsanlar birey halinde eğitilmelidir çünkü ancak bireylerin tek başlarına yükselmesiyle toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir. (Samuel Smiles)

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    Bir erkek terbiye edildiği vakit bir tek fert bir kadın terbiye edildiği vakit ise bütün bir aile terbiye edilmiş olur. (Wolfgang Van Goethe)

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    Napoleon Bonaparte ve Lincoln doğdukları günden itibaren /engin şımarık aile çocukları gibi büyüyüp onlar gibi terbiye alsalardı bugün anladığımız ve tanıdığımız insanlar olamazlardı ve dünya onları tanımazdı. (Alexis Carrel)

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    İnsanlara nereye gideceklerini söyleyip oraya nasıl gideceklerine kendilerinin karar vermesini sağlarsanız alınacak sonuçlara hayran kalırsınız. (General George Patton)

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    Bir yıl sonrasıysa düşündüğün tohum ek. Ağaç dik on yıl sonrasıysa tasarladığın Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini halkı eğit o zaman. Bir kez tohum ekersen bir kez ürün alırsın Bir kez ağaç dikersen on kez ürün alırsın Yüz kez olur bu ürün eğitirsen toplumu. Birisine bir balık versen doyar bir defa Balık tutmayı öğret doysun ömür boyunca. (Kuan Tzu)

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    Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça muharebe mekanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlaf Vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır. (Mustafa Kemal Atatürk)

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    Yeteri derecede eğitime sahip olmalısın ki çevrendeki insanları gereğinden büyük görmeyesin fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki onları küçük görmeyesin. (M. L. Boren)

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