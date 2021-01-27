• 27 Ocak 2021 - 14:11 • Son Güncelleme:
Eğitim İle İlgili Sözler: Eğitim Üzerine Söylenmiş Özlü Güzel Sözler
Şimdiye kadar eğitimle ilgili birçok güzel söz söylenmiştir. Özellikle Atatürk’ün eğitim ile ilgili sözleri, çok kıymetlidir. Sizde bu gibi sözleri merak ediyor olabilirsiniz. Bu sözleri öğrenip, günlük hayatınızda kullanabilir, sosyal medya hesaplarınızdan sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Sizin için eğitim ile ilgili sözler hangileri, eğitim ile ilgili özlü sözler neler ayrıntılarıyla bir araya getirdik.
• 27 Ocak 2021 - 14:11 • Son Güncelleme:
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Çağımız bilgi, teknoloji ve her anlamda eğitim çağıdır. Bu bakımdan eğitimle ilgili sözler de çok önem taşır. İnsanlar için bu konuda farkındalık yaratmak ve teşvik etmek gerekir.Kişi ancak eğitim görürse hayatı kolaylaşır ve güzelleşir. Bu konuda Atatürk’ün eğitimle ilgili sözleri çok önemlidir. Çünkü her sözü, içeriğinde birçok değer taşır. Adeta nasihat anlamında ve üzerinde düşünmeyi gerektiren sözlerdir.Eğitimin önemini ve kıymetini anlatan özlü sözleri, diğer insanlarla paylaşarak onlarında bu konuda duyarlı olmasını sağlamak gerekir. Özellikle çocuklar, geleceğin büyükleri olması sebebiyle, anne ve babalarına çok görev düşmektedir. Onlara iletilecek bu sözler, belki de zihinlerinde bir kıvılcıma neden olacaktır. Eğitim, çocukluk çağında başlar ve ölüme dek sürer, bu nedenle eğitim sözleri iyi seçilmelidir.
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Bir yıl sonrasıysa düşündüğün tohum ek. Ağaç dik on yıl sonrasıysa tasarladığın Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini halkı eğit o zaman. Bir kez tohum ekersen bir kez ürün alırsın Bir kez ağaç dikersen on kez ürün alırsın Yüz kez olur bu ürün eğitirsen toplumu. Birisine bir balık versen doyar bir defa Balık tutmayı öğret doysun ömür boyunca. (Kuan Tzu)
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