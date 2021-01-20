EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den tarih verildi mi?
EKPSS tercih başvuruları 19 Ocak itibariyla sona erdi. Binlerce kişi işlemlerini tamamladı, sabırsız şekilde sonuç tarihini beklemeye başladı. Süreç hakkında bilgi edinmek isteyenler "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor.
• 20 Ocak 2021 - 11:45 • Son Güncelleme:
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13-19 Ocak arası gerçekeleşen EKPSS tercihlerinin sonuç tarihi binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Memur olma hayali kuranların gözü kulağı artık ÖSYM'de... Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den tarih verildi mi?
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EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
EKPSS sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Bir önceki süreçte tercihler 30 Kasım 2020'de son bulmuş, sonuçlar 17 Aralık 2020'de açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2021 EKPSS tercih sonuçlarının 5 Şubat gibi açıklanması bekleniyor.