En güzel Cuma mesajları için farklı seçenekler | Resimli, Dualı, Ayetli Cuma mesajları...

Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa her şey var. Hayırlı Cumalar.Peygamber Efendimiz sav buyuruyorlar ki: “Bir mümini sevindireni, Allahü teâlâ kıyamet günü sevindirir. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

“Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. ” (Müslim, Tahâret 16)

“Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur. ” (Müslim, Cuma 27)