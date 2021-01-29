• 29 Ocak 2021 - 09:11 • Son Güncelleme:
En güzel Cuma mesajları için farklı seçenekler | Resimli, Dualı, Ayetli Cuma mesajları...
Cuma mesajları ile sizde sevdiklerinizin yüzünde tebessüm olabilirsiniz! İslam aleminde çok özel, çok önemli bir yere sahip olan cuma gününde kılınacak olan farz namaz öncesinde binlerce müslüman ailesine yakınlarına gönderecekleri cuma mesajları ile onların yüzünde tebessüm olacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun bir süredir ailesi ve yakınları ile görüşemeyen binlerce vatandaş bu mübarek günde dua ve temennilerini resimli, dualı ve ayetli mesajlar yolu ile sevdiklerine ulaştıracak. İşte en güzel, en farklı cuma mesajı seçenekleri...
• 29 Ocak 2021 - 09:11 • Son Güncelleme:
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Cuma mesajları ile sevdiklerinin bu özel gününü kutlamak isteyen binlerce müslüman araştırmalarına devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan cuma gününde ailesinden, yakın akrabalarından ve arkadaşlarından uzakta olan vatandaşlar gönderecekleri mesajlar ile onların hayır dualarını alabilmek ve bu özel günde onların yüzünde tebessüm olabilmek için mücadele edecek. Bazı vatandaşlar gönderecekleri resimli cuma mesajları ile, bazıları dualı, bazıları ise ayetli mesajlar ile bu özel günün çoşku ve mutluluğunu yaşayacak. İşte en yeni, en güzel cuma mesajı seçenekleri...
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CUMA MESAJLARI 2021
Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…
Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
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Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Allahım! Sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dosdoğru bir ahlak istiyorum. Hayırlı Cumalar.Bir dua yeter bin derdi göndermeye! Bir tövbe yeter bin günahı temizlemeye. Hayırlı Cumalar.
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Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa her şey var. Hayırlı Cumalar.Peygamber Efendimiz sav buyuruyorlar ki: “Bir mümini sevindireni, Allahü teâlâ kıyamet günü sevindirir. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
“Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. ” (Müslim, Tahâret 16)
“Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur. ” (Müslim, Cuma 27)
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Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Hayırlı Cumalar.
İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Cumanız Mübarek olsun.
La ilahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafa’dır sözüm, ihlas-i şerif ile yıkadım yüzüm. Ayet-el kürsü için sen kabul eyle sözüm. Allah’ım cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir. HAYIRLI CUMALAR…
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nsan yeşil yapraktır, solup gideceği yer kara topraktır. Maksat yazı yazmak değil, böyle mübarek bir günde dostları hatırlamaktır. Hayırlı Cumalar.
Ülkece yaşadığımız sıkıntılardan bizi kurtar yarabbim! Hayırlı Cumalar
İstiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin. Cuma gününüzün güzel geçmesi dileğiyle..
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