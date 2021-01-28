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• 28 Ocak 2021 - 15:44 • Son Güncelleme:

En son gelişme... Okullar açılacak mı, hangi tarihte açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ererken akıllarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı var. Koronavirüs vaka sayılarında gerileme yaşanırken 'Okullar açılmalı' yorumunda bulunan kişilerin sayısı da artıyor. Konu epey gündemde ve sıklıkla "Okullar açılacak mı, hangi tarihte açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?" sorusu yöneltiliyor.

• 28 Ocak 2021 - 15:44 • Son Güncelleme:
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Öğrenciler bir dönemi daha uzaktan eğitim alarak geçirdi. Koronavirüs tablosunun gitgide iyiye gitmesi, aşıların uygulamaya geçmesiyle birlikte okulların durumu da sorgulanmaya başlandı. Öğrenciler ve veliler "Okullar açılacak mı, hangi tarihte açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyor.

2OKULLAR AÇILACAK MI

OKULLAR AÇILACAK MI?

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle devam eden eğitim kuruluşlarının açılış tarihiyle ilgili Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bir tarih tavsiye etti. CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı son dakika bilgilerine göre; Bilim Kurulu Toplantısı'ndan 15 Şubat tarihi için 'erken' tavsiyesi çıktı.

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İkinci dönem yüz yüze eğitimin başlamasına erken diyen Bilim Kurulu'nun, öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmemesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi. Vaka sayısının da yüz yüze eğitime başlanması için yüksek olduğu belirtildi. Bilim Kurulu'nda şubat ayında değil ama mart ayında yüz yüze eğitime geçilmesi tekrar görüşülebilir tavsiyesi çıktı.

415 MART KRİTİK TARİH

15 MART KRİTİK TARİH

Toplantıda özellikle; öğretmenlerin aşılanması ve toplumdaki aşılanma sayısının artması ve vakalarda azalma kaydedilmesi şartıyla 15 Mart'ta yüz yüze eğitime geçişin mümkün olabileceği vurgulandı.

5AŞILANMA SÜRECİ

AŞILANMA SÜRECİ

Aşılanma sırası hizmet sektörüne geldiğinde önce polisler ve öğretmenler koronavirüs aşısı olacak. Bu aşılanma sürecinden sonra okulların tekrar açılması hakkında net bir tavsiye kararı alınabilecek

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