• 28 Ocak 2021 - 15:44 • Son Güncelleme:
En son gelişme... Okullar açılacak mı, hangi tarihte açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?
2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ererken akıllarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı var. Koronavirüs vaka sayılarında gerileme yaşanırken 'Okullar açılmalı' yorumunda bulunan kişilerin sayısı da artıyor. Konu epey gündemde ve sıklıkla "Okullar açılacak mı, hangi tarihte açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?" sorusu yöneltiliyor.
• 28 Ocak 2021 - 15:44 • Son Güncelleme:
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Öğrenciler bir dönemi daha uzaktan eğitim alarak geçirdi. Koronavirüs tablosunun gitgide iyiye gitmesi, aşıların uygulamaya geçmesiyle birlikte okulların durumu da sorgulanmaya başlandı. Öğrenciler ve veliler "Okullar açılacak mı, hangi tarihte açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyor.
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OKULLAR AÇILACAK MI?
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle devam eden eğitim kuruluşlarının açılış tarihiyle ilgili Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bir tarih tavsiye etti. CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı son dakika bilgilerine göre; Bilim Kurulu Toplantısı'ndan 15 Şubat tarihi için 'erken' tavsiyesi çıktı.
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