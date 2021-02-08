Eş İçin Doğum Günü Mesajları: Eşe Gönderilebilecek Güzel Ve Anlamlı Doğum Günü Sözleri

Sen bu hayatta yaşamış olduğum en güzel anımsın, kadınımsın. Harika bir kadın olmak nasıl bir duygu acaba? Zaman geçiyor ve ben hala benim olduğuna inanamıyorum. Her yaş sana ayrı bir güzellik katıyorken ben sana daha çok âşık oluyorum. Doğum günün kutlu olsun.