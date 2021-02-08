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    • 08 Şubat 2021 - 12:18 • Son Güncelleme:

    Eş İçin Doğum Günü Mesajları: Eşe Gönderilebilecek Güzel Ve Anlamlı Doğum Günü Sözleri

    Eşlerimiz hayattaki en değerli varlıklarımızdandır. Özellikle doğum günlerinde onların bizler için olan önemini hissettirmek önem taşır. Onları mutlu edecek duygu dolu anlamlı mesajlarla doğum gününü kutlayabilirsiniz. Sizlere eşe gönderilebilecek güzel ve anlamlı doğum günü sözleri derledik.Eşinizin özel olduğunu, ona karşı olan sevginizi doğum gününde anlamlı sözlerle dile getirerek romantik bir kutlama yapabilirsiniz.Eşinize doğum gününde gönderebileceğiniz anlamlı ve duygusal mesajlarla onlara olan duygularınızı gösterebilirsiniz. Bu önemli günü eşinize özel hissettirecek Güzel ve Anlamlı Doğum Günü Sözleri ile kutlayabilirsiniz. Sözleri sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşarak ona olan duygularınızı herkese gösterebilirsiniz. Ayrıca kaydederek özel olarak eşinizle en duygusal ve etkili doğum günü mesajlarından birini gönderebilirsiniz.

    • 08 Şubat 2021 - 12:18 • Son Güncelleme:
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    Eşe Gönderilebilecek Güzel ve Anlamlı Doğum Günü SözleriDoğum günü gibi özel bir günde eşinize hissettiğiniz duyguları, onunla birlikte olmaktan ne kadar mutlu olduğunuzu belirtmelisiniz. Bu özel günde yan yana olmaktan duyduğunuz mutluluğu en güzel sözlerle anlatabilirsiniz. Derlediğimiz Eşe Gönderilebilecek Güzel ve Anlamlı Doğum Günü Sözleri arasından seçerek eşinizin doğum gününü kutlayabilirsiniz.

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    Sen varsan her yer cennet bana, sen yoksan her yer cehennem gibi… Seni seviyorum canım kocam. Nice güzel senelere…

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    Güneş gibi gözlerinle güldüğün o gün var ya işte o gün dedim “Ne güzel bir insan girdi hayatıma” diye. İyi ki doğmuşsun eşim. Doğum günün kutlu olsun!

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    Her türlü mutluluğa ve huzura layık sevgili eşim, doğum günün kutlu olsun.

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    Kalbim taştan kayadan olsa, sıcacık sevgi dolu bakışınla erir giderim. Gözlerinden bir damla yaş düşse bu dünyayı ateşe veririm. Sen benim kıymetlimsin! Nice nice senelere…

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    Bir yaşına daha benimle birlikte girdiğin için sana çok ama çok teşekkür ederim. Doğum gününü kutlarım candan ötesi. Nice yıllara.

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    Sana hissettiklerimi anlatabilmem için kelimeler yetersiz. Sen benim aşkımsın, mutlu yıllar!

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    Bana olan aşkına her zaman hayran kaldım. Canım ve aşkım olduğun için teşekkür eder, doğum gününü kutlarım.

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    Yanımdan bir an olsa bile ayrılma Eşim. Ben sensiz olan bir hayatı düşleyemiyorum. Her doğum gününde özel günlerinde yanında olmalıyım ve ellerini tutup dudağına öpücük kondurmalıyım. Doğum günün kutlu olsun aşkım.

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    Doğum günün kutlu olsun Kocacığım. Sen benim mutluluğum, hayatımın en güzel varlığısın.

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    Sana layık bir eş olmak için hayatım boyunca çalışacağıma bu mutlu günde bir kez daha söz veriyorum. İyi ki canımsın, iyi ki doğdun. Nice nice hep beraber yıllara, mutlu yaşlara.

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    Ömrün ömrüme eklendiği gün geçirdim içimden Allah’ım iyi ki bu adamı dünyaya getirsin diye. Şimdi yine söylüyorum şu fani dünyaya Allah senin gibi bir mucizeyi getirmiş ve sen iyi ki doğmuşsun. Doğum günün kutlu olsun bir tanem.

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    Sen bu hayatta yaşamış olduğum en güzel anımsın, kadınımsın. Harika bir kadın olmak nasıl bir duygu acaba? Zaman geçiyor ve ben hala benim olduğuna inanamıyorum. Her yaş sana ayrı bir güzellik katıyorken ben sana daha çok âşık oluyorum. Doğum günün kutlu olsun.

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    Sen ömrümde olmadığına inandığım değerlere rastladığımsın. Sen… Bulduğuma hala inanamadığımsın… Sen gülücüklere herkesten fazla Layık olduğuna inandığımsın. Doğum Günün Kutlu Olsun Eşim.

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    Canım iyi ki doğdun, nice yıllara. Ömrümün sonuna kadar yanı başından ayrılmayacağıma söz veriyorum. Seni çoook Seviyorum

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    Bu senede sen, ben, aşkımız ve çocuklarımız ile yeni bir yaşa girdin. İyi ki benimle berabersin, iyi ki benimle yaşlanıyorsun. Doğum günün kutlu olsun kocacığım.

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    Bir yıl değil, her yıl kutlayalım seni, senin hayatıma girişini, doğduğun günden beni bulduğun günü her gün kutlayalım… Annen seni iyi ki doğurmuş ve sen iyi ki benim olmuşsun, Doğum gününü kutlarım candan ötesi. Nice yıllara…

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    Bu dünyada acıya, kedere, yokluğa hatta ölüme bile alışabilirim. Ama sensizliğe ve sensiz kalmaya asla alışamam. Doğum günün kutlu olsun hayatım.

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    Doğduğun kutsal günün yıldönümünü kutlar, bir ömür boyu benimle olmanın hazzını bana yaşattığın için minnettar olduğumu bildirmek isterim. Her uyandığımda yanımda sen olduğun için iyi ki doğdun. Hayatımız boyunca hep mutluluk ve huzur içinde olmak dileğiyle.

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    Yeni yaş gününü en içten dileklerimle kutlar, çok uzaklarda olan ay parçamın tüm dileklerinin kabul edilmesini dilerim.

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    Sen gönlümün yüküsün omzumun değil. Sen canıma yarasın tenime değil. Yürekte taşınan sırta ağır mı gelir. Yeni Yaşın Kutlu olsun Bebeğim…

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    Yağmur taneleri kadar berrak ve saf bir yüreğe sahip olan Eşim, doğum günün kutlu olsun. Seninle olma şerefini bana bahşettiğin için teşekkürler.

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    Bu renksiz dünyamın tek rengi sensin. Tek yaşama sebebimde yine sensin. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun...

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    Canımdan değerli biricik kocam, sensiz bir hayat asla düşünemem. İyi ki yanımdasın ve benim kocamsın. Doğum günün kutlu olsun bir tanem nice güzel senelere…

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    Kendimi hiç sorgusuz sualsiz teslim edebileceğim kadınım. Tüm duygularımın karşılığısın. Doğum günün kutlu olsun benim güzel menekşem.

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    Nice güzel yıllara birlikte yürümek dileğiyle doğum günün kutlu olsun hayat arkadaşım.

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    Nice yaşlara! Sen dileklerimsin, yaşadığım hayatın içinde can nefesisin, sen bir değil bin asra bedelsin, sen hayatımda ki tek özelsin bebeğim, doğum gününü kutlarım biriciğim.

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    Seninle tanıştığım andan itibaren dünya benim için durdu sanki. O andan sonra bir gün bile yaşlanmadım. Beni gençleştiren kadın, doğum günün kutlu olsun.

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    Nice senelerimiz olsun. Birlikte sonsuza kadar yaşayalım istiyorum. Son nefesimizi verinceye kadar her doğum günümüzde beraber üfleyelim o pastayı. Canım eşim, doğum günün kutlu olsun.

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    Sen karanlığımı aydınlatan en güzel ışıksın. İyi ki doğdun, iyi ki benim oldun. Nice senelere Eşim.

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    Zorlu günler geçirdiğimiz her anda benimle birlikte olduğun için minnettarım sana. Doğum gününü kalbimden gelen tüm dileklerle kutlar, kalbine sağlık biriciğim derim.

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    Doğum günün kutlu olsun can parem. Allah sana nice sağlıklı uzun ömürler nasip etsin.

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    Ölünceye kadar ilk önce seni görmek dileğiyle… Doğum günün kutlu olsun Eşim.

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    Bu dünyada senden daha önemli hiçbir şeyim olmadı. Hayatımın aşkı, göz bebeğim iyi ki yanımdasın. Doğum günün kutlu olsun hayatım.

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    Sana hissettiklerimi anlatabilmem için kelimeler yetersiz. Sen benim aşkımsın, mutlu yıllar! Sen benim gün ışığımsın.

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    Sen benim hayat ışığımsın. Varlığımın tek nedeni, doğum günün kutlu olsun. Allah bizi ayırmasın mutlu bizli yıllara.

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    Nice nice yaşlara, mutluluklara. İyi ki doğdun aşkım... Uzun yılar daha yanı başımdan ayrılma emi.

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    Umutlarımın bittiği, gözyaşlarımın çaresiz kaldığı her durumda sen vardın yanımda. Neler paylaştık birlikte, nelere göğüs gerdik. Hayatımın her anında seninle yan yana nefes almak istiyorum bir tanem. Doğum günün kutlu olsun biricik eşim.

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    Birlikte yaşlanmak için verdiğimiz sözü hatırlatarak iyi ki doğdun demek isterim sana. Gözlerinin içine bakamasam da kalpten diyorum; Doğum günün kutlu olsun bir tanem.

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    Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim. İyi ki doğdun baş tacım.

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    Canım bebeğim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni Allah’ım ömrüme eş yaptığı için minnettarım. Ölüm bizi ayırana dek seni sevmeye devam edeceğim. Canım doğum günün kutlu olsun.

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    Hayatımı renklendiren Sevgili Eşim, doğum günün kutlu olsun. Yaşama coşkumu artıran bir nehirsin sen benim için.

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    Ömürlerimizi birleştirdiğimiz günden beri sadece ve sadece seni sevdiğime şahitler var. Gökyüzü, yağmur, kar ve ormanlar şahittir ki Eşim, seni en çok seven kişi benim. İyi ki varsın ve iyi ki doğdun prensesim.

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    Sen... Saç tellerine kadar sevdiğim. Varlığına ne kadar şükretsem az. İyi ki doğdun, iyi ki varsın!

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    Beni sevmeyi ve benimle evlenmeyi seçen aşkım, doğum günün kutlu olsun. Gül yüzünle bir ömür boyu mutlu olmayı temenni ederim.

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    Aşka olan inancımı kaybettiğim anda çıktın karşıma. Masum bir bakış ve tatlı bir gülümseme ile baharları getirdin dünyama. Can parem doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum iyi ki doğdun aşkım

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    Bu gün güzeller güzeli eşimin doğum günü. Bu gün benim en güzel günüm. Hayat hep sana mutluluklar getirsin bir tanem. Daha hep beraber nice yaşlara. İyi ki doğdun, iyi ki benimsin, benimlesin.

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    Duyduğum en güzel melodisisin sen kocacığım. Senden daha mükemmel bir beste henüz yazılmadı. İyi ki doğdun nice güzel senelere canım kocacığım.

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    Yaşanacak güzellikler gözlerinde ki ışık gibi umut verici olsun, umutların kalbin gibi temiz olsun, temiz umutların seni huzurla doldursun, doğum günün kutlu olsun canım.

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    Bu hayatta eşsiz bir güzellik varsa o da senin kalbinde en özel yere sahip olmaktır Eşim. Hayatının geri kalanında kalbinin güzelliği gibi olsun günlerimiz. İyi ki doğdun, iyi ki benimsin.

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