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    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Eşe Güzel Sözler: Kadından Ya Da Erkekten Eşine En Güzel Anlamlı Sözler
    • 08 Şubat 2021 - 13:22 • Son Güncelleme:

    Eşe Güzel Sözler: Kadından Ya Da Erkekten Eşine En Güzel Anlamlı Sözler

    Bir hayatı paylaşmanın en güzel tarafı, iyi bir eşe sahip olmaktan geçer. Aynı evi, mutluluğu, hüznü, sevinci ve huzuru paylaştığınız bir kişiyle, uzun bir ömür geçirirsiniz. Eşe güzel sözler söylemek, evliliğin daha mutlu geçmesini sağlar. Sizde eşinize güzel sözler söyleyerek onu mutlu edebilirsiniz. Eşe en güzel sözler neler? Sizler için tüm ayrıntılarıyla bir araya getirdik.Eşine güzel sözler söyleyen bir kişi, onun her zaman kalbini kazanır. Evlilik, güzel duygular paylaşıldığı zaman renklenir. Hayat, daha bir anlam kazanır ve zorluklar daha kolay aşılır. Eşe güzel söz söylemek, bazen bütün sıkıntıların yok olmasını sağlar. Kırgınlık yaşanan anlarda dahi, eşe gönderilecek sevgi dolu bir mesaj, onun kalbinin yumuşamasını sağlayacaktır.

    • 08 Şubat 2021 - 13:22 • Son Güncelleme:
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    Unutmamak gerekir ki, sevgi paylaşıldığı zaman değer kazanır ve bir anlam ifade eder. Eşe en güzel sözler söylemek, sevildiğini anlaması için çok güzel bir araç olacaktır. Paylaşmanın en iyi tarafı, karşılıklı olanıdır. Birbirlerine sevgi sözcükleri söyleyen çiftler veya o an yakınında değilse mesaj gönderenler, her an kalbinde olduğunu eşine hatırlatır. Bazen sevgiyi göstermekle beraber, sözcüklere dökmek de gerekir.

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    Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen!

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    Ötesi, berisi yok seni çok seviyorum ve ölene kadarda çok seveceğim.

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    Hayatımın anlamı, bundan sonraki seveceğim kız, ikimizin kızı olacak.

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    Adın eksik olmasın yanı başımdan.

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    Allah’ım. Aşkımı eş, eşimi aşk eyle!

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    Bir eşi olmalı insanın, bakarken yüreğinin kabardığı, gözlerinden gözlerine yüreğinin aktığı.

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    Sen benim gözlerime ışık kalbime heyecan oldun sen benim son nefesime kadar çok seveceğim canım eşim oldun.

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    Başımın tacı Allah gözüne yaş değdirmesin.

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    İçim o kadar senle doldu ki. İnsanlar seni gözbebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum.

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    Mutlu olmak kimin umurunda, sen yanımda ol yeter.

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    Gözüne kurban olduğum sen benim nefesimsin.

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    Canım eşim sen benim her şeyimsin seni çok seviyorum.

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    Bizimkisi bir aşk hikayesi değil, bir aşk destanıdır.

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    Evimin huzuru, gönlümün nuru canım eşim seni çok seviyorum.

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    Sen benim bu hayatta başıma gelecek en güzel şeysin.

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    Sen benim yıldız kayarken tuttuğum dileğim değil, Şafak sökerken ettiğim duamsın.

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    Mutlu bir çift, yüzlerinde başkalarının asla anlayamayacağı özel bir gülümseme taşır.

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    Allah’ıma ne kadar şükretsem azdır bana senin gibi bir eş nasip ettiği için.

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    Sen bana bir eş, bir hayat arkadaşı oldun. Sen benim hayatıma anlam katanım oldun. Seni çok seviyorum hayatımın anlamı.

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    Bakarken kıyamamak mı, Yoksa baktıkça doyamamak mıdır aşk?

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    Ben senin adını dağlara yazmadım, yollara da yazmadım. Ben seni yüreğime kazıdım.

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    Başını göğsüme yasladığında tek bir düşmanım vardır: O da geçip giden zaman.

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    İnsanın bir eşi oldu mu her şeyi oluyormuş, sevgiyi, aşkı ve mutluluğu onda tadıyormuş.

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    Bu stres yükü hayatta, huzur bulduğum ve mutlu olduğum tek yer senin kalbindir.

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    Benim için yaşamda sensin, mutlulukta sensin, benim ömrümdeki en hayırlı olayda sensin.

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    Bir eşi olmalı insanın, bakarken yüreğinin kabardığı, gözlerinden gözlerine yüreğinin aktığı.

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    Mevsimler değişir, yıllar geçer gider ama ben seni nasıl sevdiysem hep öyle kalacağım bitanem.

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    Allah’a mahsustur her canlı bir eş arar. Taşın kalbi yok ama onu da yosunlar sarar.

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    Canım eşim sen benim için ne büyük bir lütufsun, iyi ki seni tanımışım ve iyi seninle evlenmişim.

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    Sen benim güvendiğim dağ, yaslandığım omuz, yârim, sevdam, umudum ve sevdamsın.

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    Sen benim oldun ya, dünyalar kimin olursa olsun umurumda değil seni çok seviyorum evimin neşesi.

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    Sen benim ellerimi açıp gökyüzüne gönderdiğim duamın, yeryüzündeki en güzel cevabısın.

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    Sen iste çayımı şekersiz, gecelerimi uykusuz geçireyim. Sen iste ben senin uğrunda güle oynaya ölüme gideyim.

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    Söyle sevdiğim sen şiir seviyorsan senin için şair olayım sayfalarca seni sevdiğimi yazayım.

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    Sen bana kilometrelerce uzak olsan da sol yanım kadar yakınsın, ömrüme ömür yüreğime can katansın.

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    Sen ruhuma cemre diye damladıktan sonra. Ben bu bedeni neyleyim. Aşk da Sen, hasret te Sen, Ben de Sen.

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    Sen benim eksik kalanımsın sen benim en güzel yanımsın sen benim son nefesime kadar seveceğim hayat arkadaşımsın.

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    Parkta salıncak sırası bekleyen çocuk gibi bekledim seni. Biraz heyecan, biraz da salıncağı başkası kapacak korkusu işte.

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    Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun.

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    Aşkımın ortağı kalbimin sahibi. Ruhumun eşi olduğun için teşekkürler sana. Girip hayatıma bana dünyaları verdiğin için, teşekkürler sana.

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    Benim en güvenli limanın sensin her fırtınada, her alabora da en güvenli yerimsin. Benim canımdan çok sevdiğim eşimsin.

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    Dünyanın en güzel şeyi nedir bilir misin sevdiceğim. Eşini çok seven kocanın sevdiğini gösterebilmesidir.

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    Öyle güzeldin ki! Ama bir gün anladım yüzündeki güzelliğin ruhundan geldiğini. Öyle güzeldin ki! Anladım seni güzel gören benim gözlerimdi.

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    Seni sevmek yaşamak gibi, seni sevmek nefes almak gibi, seninle olmak dünyanın en güzel yerinde yaşamak gibi. Seni çok seviyorum.

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    Allah’ım sana ne kadar şükürler etsem azdır. Sen bana böyle mükemmel bir eş verdiğin için, beni böyle mutlu ettiğin için binlerce şükürler olsun.

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    Gülüşünü seversin, sesini seversin, sohbetini seversin. Sevmek için illa ki yüzünü görmek şart değil; Yüreğinde duruşunu seversin.

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    Sen benim yanımda olduktan sonra acılarım mutluluk, mevsim kış ise bahar oluyor. Seninle birlikte bir ömrü tüketmek ne güzel. Seni seviyorum Aşkım.

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    Bana bazen soruyorlar aşk nedir diye, işte diyorum aşk dediğiniz şey bizim yaşadığımız hayat. Seven ben sevilen canım eşim diyorum.

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    Evliliğimizin üstünden… yıl geçti ama hala sanki seni bugün tanımışım gibi aynı heyecanla seviyorum. Değil… Yıl 100 yıl geçse de yine seveceğim.

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