DHA/İHA
• 25 Ocak 2021 - 09:54 • Son Güncelleme:
Esenyurt'ta gişelerde TIR ile midibüs kazaya karıştı
İstanbul Esenyurt TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde TIR ile midibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. TIR şoförü araç içinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından şoför bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
DHA/İHA
• 25 Ocak 2021 - 09:54 • Son Güncelleme: