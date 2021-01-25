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DHA/İHA
• 25 Ocak 2021 - 09:54 • Son Güncelleme:

Esenyurt'ta gişelerde TIR ile midibüs kazaya karıştı

İstanbul Esenyurt TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde TIR ile midibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. TIR şoförü araç içinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından şoför bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

DHA/İHA
• 25 Ocak 2021 - 09:54 • Son Güncelleme:
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