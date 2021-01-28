Eskişehir dünyanın en güvenli 10 şehrinden biri

Dünyaca ünlü veritabanı sitesi Numbeo, 2020'nin en güvenli şehirlerini seçti. Suç oranları baz alınarak oluşturulan liste dünyanın en güvenli kentleri de açıklandı. Listenin ilk onunda yer alan Eskişehir dünyanın en güvenli kentlerinden biri oldu. 263. sıradaki İstanbul ise Roma, Londra, San Francisco ve Paris'i geride bıraktı. İşte dünyanın en güvenli kentleri ve 100 üzerinden sahip oldukları güvenlik puanları