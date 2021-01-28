• 28 Ocak 2021 - 10:49 • Son Güncelleme:
Eskişehir dünyanın en güvenli 10 şehrinden biri
Numbeo isimli veritabanı sitesi 2020'nin en güvenli kentlerini belirledi. Dünya çapında elde edilen veriler neticesinde ortaya çıkan listede dünyanın en güvenli 10 kenti arasında Eskişehir de yer aldı. Listenin ilk sırasında Abu Dabi yer alırken Venezuela'nın başkenti Caracas, dünyanın en tehlikeli kenti olarak belirlendi. İstanbul'un en güvenli 263. şehir olduğu listede Paris ise 312. sırada.
• 28 Ocak 2021 - 10:49 • Son Güncelleme:
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