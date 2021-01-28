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• 28 Ocak 2021 - 10:49 • Son Güncelleme:

Eskişehir dünyanın en güvenli 10 şehrinden biri

Numbeo isimli veritabanı sitesi 2020'nin en güvenli kentlerini belirledi. Dünya çapında elde edilen veriler neticesinde ortaya çıkan listede dünyanın en güvenli 10 kenti arasında Eskişehir de yer aldı. Listenin ilk sırasında Abu Dabi yer alırken Venezuela'nın başkenti Caracas, dünyanın en tehlikeli kenti olarak belirlendi. İstanbul'un en güvenli 263. şehir olduğu listede Paris ise 312. sırada.

• 28 Ocak 2021 - 10:49 • Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü veritabanı sitesi Numbeo, 2020'nin en güvenli şehirlerini seçti. Suç oranları baz alınarak oluşturulan liste dünyanın en güvenli kentleri de açıklandı. Listenin ilk onunda yer alan Eskişehir dünyanın en güvenli kentlerinden biri oldu. 263. sıradaki İstanbul ise Roma, Londra, San Francisco ve Paris'i geride bıraktı. İşte dünyanın en güvenli kentleri ve 100 üzerinden sahip oldukları güvenlik puanları

21. Abu Dabi, BAE

1. Abu Dabi, BAE

88.67

32. Doha, Katar

2. Doha, Katar

88.52

43. Taipei, Tayvan

3. Taipei, Tayvan

85.80

54. Quebec, Kanada

4. Quebec, Kanada

85.36

65. Zürih, İsviçre

5. Zürih, İsviçre

83.17

76. Dubai, BAE

6. Dubai, BAE

82.95

87. Münih, Almanya

7. Münih, Almanya

82.61

98. Eskişehir, Türkiye

8. Eskişehir, Türkiye

82.45

109. Bern, İsviçre

9. Bern, İsviçre

81.98

1110. Trieste, İtalya

10. Trieste, İtalya

81.20

1215. Tiflis, Gürcistan

15. Tiflis, Gürcistan

79.51

1324. Reykjavik, İzlanda

24. Reykjavik, İzlanda

77.96

1431. Tokyo, Japonya

31. Tokyo, Japonya

77.36

1533. Viyana, Avusturya

33. Viyana, Avusturya

76.99

1641. Prag, Çekya

41. Prag, Çekya

75.50

1752. Bursa, Türkiye

52. Bursa, Türkiye

74.12

1857. Antalya, Türkiye

57. Antalya, Türkiye

73.39

1960. İzmir, Türkiye

60. İzmir, Türkiye

72.94

2071. Cenevre, İsviçre

71. Cenevre, İsviçre

71. 47

2185. Bakü, Azerbaycan

85. Bakü, Azerbaycan

69.85

2290. Edinburgh, İskoçya

90. Edinburgh, İskoçya

69.47

23107. Amsterdam, Hollanda

107. Amsterdam, Hollanda

66.90

24119. Pekin, Çin

119. Pekin, Çin

65.50

25134. Budapeşte, Macaristan

134. Budapeşte, Macaristan

63.66

26143. Belgrad, Sırbistan

143. Belgrad, Sırbistan

62.62

27163. St. Petersburg, Rusya

163. St. Petersburg, Rusya

60.64

28169. Moskova, Rusya

169. Moskova, Rusya

59.46

29167. Ankara, Türkiye

167. Ankara, Türkiye

59.57

30207. Barcelona, İspanya

207. Barcelona, İspanya

55.75

31211. New York, ABD

211. New York, ABD

55.56

32214. Üsküp, Kuzey Makedonya

214. Üsküp, Kuzey Makedonya

55.27

33231. Kiev, Ukrayna

231. Kiev, Ukrayna

52.83

34234. İstanbul, Türkiye

234. İstanbul, Türkiye

52.52

35238. Atina, Yunanistan

238. Atina, Yunanistan

51.37

36249. Kahire, Mısır

249. Kahire, Mısır

50.43

37252. Brüksel, Belçika

252. Brüksel, Belçika

50.04

38263. Paris, Fransa

263. Paris, Fransa

48.24

39264. Roma, İtalya

264. Roma, İtalya

48.12

40268. Londra, İngiltere

268. Londra, İngiltere

47.52

41270. San Francisco, ABD

270. San Francisco, ABD

47.21

42278. Tahran, İran

278. Tahran, İran

46.49

43279. Napoli, İtalya

279. Napoli, İtalya

46.23

44343. Şam, Suriye

343. Şam, Suriye

33.62

45348. Meksiko, Meksika

348. Meksiko, Meksika

31.55

46374. Caracas, Venezuela

374. Caracas, Venezuela

15.10

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