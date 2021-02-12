Estonya turistler için karantinayı kaldırıyor

Estonya'nın aldığı bu karar, Avrupa'da şu an için öncü konumda. Dolayısıyla ilerleyen gün ve haftalarda benzeri bir uygulamayı Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerde de görme ihtimali çok yüksek. Ancak bunun için en kilit noktanın aşılama seviyesi olduğu gerçeğini de hatırlatmakta fayda var. Zira böylesi bir seyahat için aşılandığınızı kanıtlamanız gerekecek.