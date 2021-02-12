• 12 Şubat 2021 - 16:04 • Son Güncelleme:
Estonya turistler için karantinayı kaldırıyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını beraberinde yoğun önlemleri de getirdi. Pek çok ülke sınırlarını kapatırken kimi ülkeler de belirli koşulları karşılayanları sınırlarından içeriye kabul etmeye başladı. Baltık ülkesi Estonya uygulamaya aldığı yeni karara göre son altı ay içinde koronavirüs geçirmiş veya aşılanmış ziyaretçilerden karantina talep etmeyecek. Avrupa Birliği sınırları içinde öncü bir uygulama olan bu kararın, birliğe üye diğer ülkeler tarafından da yakın gelecekte emsal kabul edilip hayata geçirilmesi bekleniyor. AB üyesi Estonya dışında benzeri kararı uygulamaya başlayan veya bu yönde adımlar atan kıtada başka ülkeler de bulunuyor.
• 12 Şubat 2021 - 16:04 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgını tüm dünyadaki seyahat alışkanlıklarını değiştirmeye ve dönüştürmeye başladı. 2019 yılında tüm zamanların en yoğun uçuş trafiğinin kayıtlara geçtiği düşünülecek olursak 2020 yılının tamamı ve 2021'in ilk çeyreğindeki durgunluk, içinde bulunduğumuz durumu daha açık bir şekilde ortaya koyuyor. 2020'nin Mart ayından itibaren pek çok ülke değişik seviyelerde de olsa sınırlarını kapattı veya ülkelerine gelecek yabancılara karantina şartı getirdi.
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Çin'de başlayan sonrasında Uzak Doğu, Avrupa ardından da tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyanın savaş verdiği bir sorun haline dönüşmüş durumda. Yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronaviürs salgını, hastalığı atlatan milyonlarca insanda da uzun süreli sağlık şikayetlerinin görülmesine neden oluyor. Bu koşullar nedeniyle de pek çok ülke salgının hızını kesebilmek adına seyahatlere belirli düzenlemeler getirmiş durumda.
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Uçuş trafiğinin çok büyük oranda azaldığı, turistik ziyaretlerin neredeyse sıfıra indiği bu dönemde özellikle Avrupa Birliği ülkeleri sınırlarını Schengen Bölgesi'ne dahil olmayan devletlere tamamen kapatmış durumda. Zorunluluk arz eden ziyaretler dışında Schengen Bölgesi'ne dahil olmayan ülkelerden ziyaretler tamamen durdurulmuş durumda.
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Ancak 2021 yılının başından itibaren başlayan aşılama çalışmaları, önümüzdeki yaz için hayatın eski normale yakın bir noktaya gelme ihtimalini de arttırıyor. Pek çok ülke hızlı bir kampanyayla vatandaşlarını aşılarken önceliği de risk grubunda bulunan sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalara vermiş durumda.
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Aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte seyahat kısıtlamalarında da belli başlı güncellemeler gündeme gelmeye başladı. Hatta bazı ülkeler aşı pasaportu gibi uygulamaları devreye sokmayı dahi düşünüyor. Baltık ülkesi Estonya da seyahat kısıtlamalarını aşılama faaliyetlerinin artmasından sonra güncelleme kararı alan devletlerden biri oldu.
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Kuzeyin masalsı ülkesi Estonya, hükumetin aldığı karar doğrultusunda seyahat yasağı uygulamasını güncelledi. Alınan karara göre Estonya'yı ziyaret etmek isteyenler artık yeni ve daha hafifletilmiş kurallara tabi tutulacak. Buna göre son altı ay içerisinde koronavirüs geçirmiş olan ziyaretçiler Estonya'ya girebilecek ve karantina sürecinden muaf olacak.
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Baltık ülkesi Estonya, bununla birlikte her iki doz aşılamayı tamamlamış yabancı ziyaretçilerinden de bundan böyle ülkeye girdikleri andan itibaren zorunlu olan karantinayı kaldırdı. Karantina sürecinin iki hafta olduğu göz önünde bulundurulduğunda alınan bu karar seyahatleri bir nevi tekrardan mümkün kıldı.
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Estonya'nın aldığı bu karar, Avrupa'da şu an için öncü konumda. Dolayısıyla ilerleyen gün ve haftalarda benzeri bir uygulamayı Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerde de görme ihtimali çok yüksek. Ancak bunun için en kilit noktanın aşılama seviyesi olduğu gerçeğini de hatırlatmakta fayda var. Zira böylesi bir seyahat için aşılandığınızı kanıtlamanız gerekecek.
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Estonya'yı ziyaret edecek olan turistlerin son altı ay içinde koronavirüs geçirdiklerine dair sağlık raporu veyahut aşı aldıklarını gösteren belgeyi Estonca, İngilizce veya Rusça dillerinde sınır görevlilerine sunmaları gerekmekte. Aksi takdirde belgelerini sunamayan ziyaretçilerin havaalanından geri gönderilecekler.
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Schengen Bölgesi ülkeleri için bir ilk anlamına gelen bu uygulama özellikle Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülke vatandaşlarını yakından ilgilendirmekte. Estonya'nın uygulayacağı bu karar ile birlikte Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülke vatandaşları da gerekli koşulları karşılamaları şartıyla seyahat edebilecek.
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Ancak başta ABD, İngiltere ve Güney Afrika gibi salgında büyük kayıplar yaşayan ve koronavirüsün yeni varyantlarının görüldüğü ülkelerden şu aşamada tüm uçuşların durdurulmuş olması nedeniyle istisnai bir durum da söz konusu. Bu durumun bahar aylarının gelmesiyle birlikte değişim göstereceği öngörülüyor.
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Estonya gibi benzeri bir uygulamayı hayata sokan bir diğer ülkede komşumuz Gürcistan. Yapılan açıklamaya göre Gürcistan, seyahat kısıtlamalarını aşılanmış ya da koronavirüsü atlatmış kişilerden tamamen kaldırma kararı aldı.
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