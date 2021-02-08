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    • 08 Şubat 2021 - 14:35 • Son Güncelleme:

    Etkileyici Sözler 2021: En Derin Anlamlı Sözler, Kısa Ama Etkileyici Mesajlar

    Bazen birilerini etkilemek ya da düşünceleri en iyi şekilde ifade etmek için özel sözler kullanılır. Bu sözlerin çok derin anlamları vardır ve genelde bazı mecaz kelimeler kullanarak anlatılmak istenen aktarılır. Bu da insanın hem düşüncesinde hem de yüreğinde çok derin duygular oluşturabilir. İşte bu anlamı oluşturabilmek için kısa ama etkili pek çok farklı sözü kullanabilir ve anlatmak istediklerinizi hedef kişilere ulaştırabilirsiniz. İşte etkileyici sözler 2021: en derin anlamlı sözler, kısa ama etkileyici mesajlar hakkında farklı örnekler.

    • 08 Şubat 2021 - 14:35 • Son Güncelleme:
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    Pek çok önemli ismin geçmişten günümüze kadar ulaşmış etkileyici sözleri bulunur. Tabii günümüzde de yazılan birbirinden farklı ve önemli sözler, delin anlamları ile birlikte etkiler. Kısa ama etkileyici mesajlar üzerinden en derin anlamları aktarabilmek için, bu sözleri ne zaman isterseniz farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Duygu ve düşünceleri ifade etmek, özel zamanlarda bazı durumları anlatmak ya da birilerine imada bulunabilmek için bile bu sözcükler hedefine en iyi şekilde ulaşabilir. Ayrıca sosyal medya platformlarında ya da birçok farklı yerde kullanabileceğiniz en derin sözler sizleri bekliyor.

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    Hiçbir zaman, hiçbir insanın unutamayacağı bir güzellik var. O da bir insanın bir insandan gördüğü yürekten sevgidir.

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    İçine attıkların kederindir. İçinden atamadıkların kaderin…

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    Elimde olsa sesine sarılırdım.

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    Lanet olsun. Ne muazzam şey seni sevmek!

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    Kötü bir işin en gizli şahidi vicdandır.

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    Bütün iyi şeyler güler. Yalvarırım gülmeyi öğrenin.

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    Hava soğuk, umutlar uzak. Demek ki bugün de içimizi çay ısıtacak.

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    Avucu kadar yüreği olmayan insanları kürek gibi dili var…

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    Aşk bir uçurumdan düşmek gibidir, bunun için sevgiliye “yar” denilir.

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    İnançlar üretme gücüne de sahiptir, yıkma gücüne de.

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    İnsan, evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar.

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    Aşkın olduğu yerde hayat var.

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    Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme.

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    Hepimizde başkalarına katlanacak güç vardır.

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    2 duble rakıdan sonra herkes herkesi sever, söyle ona beni kahvaltıda sevsin.

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    Hepimiz karanlık içerisindeyiz ancak bazılarımız yıldızlara bakmayı akıl edebiliyor.

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    Düşmanlarını daima ama daima affet… Emin ol ki hiçbir şey onları daha fazla sinirlendiremez.

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    Kalbindeki sevgiyi her zaman koru… Onsuz bir hayat çiçekler öldüğü zaman güneşsiz bir bahçe gibidir.

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    Erkekler ve kadınlar arasında arkadaşlık mümkün değildir. Tutku, düşmanlık ve sevgi bağı bulunur ama arkadaşlık asla…

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    Biri seni derinden sevdiğinde sana güç verir, birisini derinden sevmek sana cesaret verir.

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    Seni düşündüğüm her seferinde bir çiçeğim olsaydı, sonsuza dek bahçemden geçebilirdim.

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    En iyi aşk, ruhu uyandıran ve bizi daha fazlasına götüren, kalbimizde bir ateş yakan ve aklımıza huzur getiren türdür. Ve bana verdiğin bu. Seni sonsuza dek seveceğim.

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    Zenginlik, kimsenin senden alamayacağı değerler toplamıdır. Senin bilgin, ahlâkın, özgüvenin, terbiyen, letafetin, tebessümündür.

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    Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim.

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    Sadece bedenine değil ruhuna da değer ver ve gönlünü olgunlaştır. Çünkü kişi; bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır.

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    Tam anlamıyla mutlu olmak için gereken tek şey, içinde bulunduğumuz anı, geçmişteki diğer anlarla karşılaştırmaktan vazgeçmektir.

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    Bilinçli düşünceden geçirmediğim bir şey beni etkilemez.

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    Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur.

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    Kişi kendini sevmez, beğenmez, benimsemezse, başkalarını da okşayamaz, şefkat gösteremez.

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    Karşılığını veremeyecek birine bir iyilik yapmadıkça, mükemmel bir gün yaşamış sayılmazsınız.

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    Aşk her şeyin başlangıcı, ortası ve sonudur.

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    Gerçek aşk için asla bir zaman ya da yer yoktur.

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    Aşk rüzgar gibidir, göremezsiniz ama hissedebilirsiniz.

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    Salatalığın kabuğunu soymak, onun hıyar olduğu gerçeğini değiştirmez.

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    Gittiğin yerde boşluk dolduran değil, gittiğin zaman boşluğu doldurulamayan ol.

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    Bazı anlar vardır unutamazsın. Tekrarını istersin ama pozisyon kaçmıştır.

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    Yolunu değiştirmeden gittiğin sürece, ne kadar yavaş gittiğinin bir önemi yoktur.

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    Sen ülkemin yaz geceleri gibisin.

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    Bir kalbiniz vardı, onu hatırlayınız.

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    Göğü kucaklayıp getirdim sana, kokla açılırsın.

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    Ne bir savcı kalırdı ne de bir yasa şu insanoğlu önce kendini yargılasa…

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    Aşk; kelime değil bir cümledir. Kurmak içinse, özneyle yüklem değil, iki yürek gerekir.

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    Özür dilerim seni kendime bile anlatamazken başkalarına nasıl tarif ederim.

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    İnsanlarla uzun süre yaşayamıyorum. Sonsuzluğun payından bana biraz yalnızlık gerek.

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    Uçurtmalar rüzgâr gücü ile değil o güce karşı koydukları için yükselirler.

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    Hayata karşı ilk küskünlüğümüz, yanımızda sandığımız kişileri, karşımızda görmemizle başlar.

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    Seveceksen öylece sev. Ne kusursuz insan ara ne de insan da kusur.

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    Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar.

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    Nankör insan her şeyin fiyatını bilen hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.

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