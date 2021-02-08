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    • 08 Şubat 2021 - 15:56 • Son Güncelleme:

    Evlat Sözleri: Anne Baba Ve Evlat Sevgisi Sözleri, Evlat İle İlgili En Güzel Ve Anlamlı Sözler

    Anne baba ve evlat sevgisi sözleri, en fazla araştırılan ve mesaj içeriklerinde kullanılmak istenen sözler arasında yer almaktadır. En fazla tercih edilen ve kullanılan sözler arasında yer almakta olan anne baba ve evlat sevgisi sözleri son zamanlarda da oldukça fazla tercih edilerek kullanılan popüler bir hale gelmiştir. Sizler de anne baba ve evlat sevgisi sözleri nelerdir? Nerelerde kullanılır? Evlat ile ilgili en güzel sözler nelerdir? Gibi sorularınızın cevaplarına sizler için bir araya getirmiş olduğumuz Anne baba ve evlat sevgisi sözlerini paylaşabilirsiniz.

    • 08 Şubat 2021 - 15:56 • Son Güncelleme:
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    Anne baba ve evlat sevgisi sözleri, en fazla kullanılması tercih edilmekte olan sözler arasında yer almaktadır. Siz de en çok beğenilen evlat sözlerini sitemiz de bulabilirsiniz. Anne ve babaların çocuklarına gönderebileceği, çocuklarında ebeveynlerine göndermek için bulabileceği en güzel ve anlamlı sözleri ve içerikleri sizler için hazırladık. Siz de evlat ile ilgili en güzel sözlere ulaşarak isterseniz çocuklarınıza sözlü olarak söylemeyi tercih edebilirsiniz. İsterseniz de kısa mesaj yolu ile birbirinden güzel ve özel sözleri gönderebilirsiniz.

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    Bir çocuk doğduğu anda, bir anne doğmuş olur.

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    Yeni doğan çocuklar önce dinleyerek anlar ve sonra da konuşmaya başlar.

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    Evlat kokusunu hiç bir şeye değişmeyeceğiniz mucize bir nimettir.

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    Çocuk, cennet nimetlerinden biridir.

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    Çocuk kokusu, cennet kokularındandır

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    Güne onun gülüşüyle uyanmak en büyük mutluluktur benim için.

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    Hiç bir şeye üzülmeyin hayatın size en büyük armağanı olan evlatlarınıza sarılın ve hep şükredin.

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    Gözlerine baktığınız zaman içinizi eriten şeyin adıdır evlat.

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    Evlat huzurdur, neşedir, çocukluğunuzdur, eşsizdir yeri dolmaz bir lutuftur.

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    Vazgeçilmezimi sorsalar şüphesiz ki biricik evladım derdim.

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    Evlat, dünyanın en büyük mutluluğudur.

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    Hiç bir çiçek evlat kokusu kadar güzel kokmaz.

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    İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.

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    Evlat sevgisi, cehennem ateşine karşı perdedir.

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    Evladımın ayağı taşa değse benim yüreğim kanar…

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    Canından ötede bir can daha varmış o da evlatmış.

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    İnsanlar çocukken daha mutludur, çünkü oldukları gibi davranırlar.

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    Çocuklarınızı çok öpün, her öpüşünüzde Evlat Sözleri cennetteki dereceniz yükselir.

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    Evlat kokusu, Cennet kokusudur. Evlat dünyada nur, ahirette sürurdur.

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    Evlat doldurulacak bir kalp değildir.

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    Sevgi ile büyütülecek bir candır.

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    Bazıları asla vazgeçilmeyecek kadar değerli sevgilidir. Adı evlat olunca.

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    Bir annenin boynundaki en değerli mücevher, evladının sevgi dolu kollarıdır.

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    Her ağacın bir meyvası vardır. Gönülün meyvası da çocuktur.

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    İnsanları Bir Anne dokuz evladını bir odaya sığdırır da dokuz evlat bir anneyi saraya sığdıramaz.

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    Kötü bir şey olduğunda, keşke onun değil benim başıma gelseydi dediğin tek kişi evlattır.

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    Dünyada insanın en önemli işi, yüzünü ağartacak çocuklar yetiştirmektir.

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    Hiç bir ana-baba evlâdına iyi bir eğitimden, iyi bir ahlâktan daha değerli miras bırakamaz.

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    Hani derler ya; önce can sonra canan bir kadın anne olduktan sonra o canda canan da yalnızca evlatlarıdır.

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    Bir çocuk sahibi olmaya karar vermek çok önemlidir, sonsuza dek yüreğinizin, bedeninizin dışında olmasını kabul etmektir.

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    Cennette ferahlık ve sevinç evi denilen öyle gösterişli bir yer vardır ki, oraya yalnız çocukları sevindirenler girebilir.

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    Çocuk kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir, istediğince açmasına yardım edilecek bir çiçektir.

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    Eğer çocuklarınızın gelişmesini istiyorsanız, haklarında başkalarına söylediğiniz iyi şeyleri onların da işitmelerini sağlayınız.

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    Ayakta duracak halim yokken hayatta duracak nedenlerim var benim ben anneyim evlatlarım var benim.

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    Çocuk büyütmek, ona bizsiz yaşamayı öğretmektir.

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    Her çocuğun kalbinde kendinden büyük bir çocuk vardır.

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    Çocukluk saflığını kaybetmeyen adama, büyük adam denir.

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    Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır.

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    Ana baba iyi terbiye almışlarsa, çocuklar da terbiyeli olur.

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    Ana babalarınıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilikte bulunsun.

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    Çocukların sevgi görmeye ihtiyacı vardır .Özellikle de hak etmedikleri zaman.

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    Çocuklarınıza dilini tutmasını öğretin, konuşmasını nasıl olsa öğreneceklerdir.

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    Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten, ona büyük bir servet bırakmış olur.

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    Bir babanın çocuklarına yapabileceği en büyük Çocuk Sözleri iyilik onların annelerini sevmektir.

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    Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler hiçtir.

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    Ana babaların çocuklarına gösterebileceği en büyük sevgi, onlarla kuracağı arkadaşlıktır.

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    Bilir misiniz babalar kızlarına ellerini uzatırsa , kızlar onu cehenneme kadar takip eder.

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    Çocuklara, babalarının yeteneklerine göre değil, kendi yeteneklerine göre iş bulmak gerekir.

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    Çocuklar, anne ve babalarının kötü örnekleriyle bozulmaya devam ettikçe, yeni bir dünya kurulamaz.

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