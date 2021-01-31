DHA
• 31 Ocak 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
Evlerine hırsız girince hayatları değişti
İstanbul'da yeni aldıkları evlerine 3 gün sonra hırsız giren 3 çocuklu Serdar (39) ve Nihan Bilal (34) çifti, ani bir kararla taşındıkları İzmir'in Dikili ilçesinde zamanlarının büyük bölümünü 'Efsane' adını verdikleri ahşap karavanlarında geçiriyor. Aldıkları karar için yakınlarının, Hayatınız alt üst olur dediğini belirten Nihan Bilal, "Neden hayatımızın altı üstünden daha iyi olmasın ki' dedim. Apar topar buraya taşındık. Buradaki evimizin tadilatını yaptırdıktan sonra da karavanda yaşamaya başladık" dedi.
DHA
• 31 Ocak 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
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İstanbul'da yaşayan klasik otomobil, motosiklet ve karavan tamircisi Serdar Bilal ile eşi Nihan Bilal, geçen yıl İstanbulun Acıbadem semtinde yeni alıp, tadilat yaptırdıkları evlerine, taşınmalarından 3 gün sonra hırsız girince başka kente taşınma kararı aldı.
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Serdar Bilal, Acıbadem'deki evlerini dizayn ederlerken çok heyecanlı ve özenli bir şekilde çalıştıklarını, hırsızın girmesi ve evdeki birçok eşyanın çalınmasının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtip, "Fevri bir şekilde İstanbul'dan taşınma kararı aldık ve apar topar İzmir'in küçük bir ilçesi olan Dikili'ye yerleştik.
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Burada normalde yazlık olarak kullandığımız bir evimiz vardı. Şimdi temelli buraya yerleştik. Ancak biz evde değil, karavanda yaşamayı tercih ediyoruz. Zamanımızın çoğunu Efsane'de geçiriyoruz. Zaten, biz normalde neredeyse tam zamanlı olarak karavanda yaşıyorduk ancak yeni doğan çocuğumuz olduğu için belli bir süreliğine yerleşik hayata geçmek durumunda kaldık. Onun biraz daha büyümesini bekliyoruz, sonra karavan hayatına devam edeceğiz" dedi.
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Bu esnada çocuklarımız da bize dahil oldu. Gezmek bizim yaşam tarzımız haline geldi. İnsanlar genelde sıcak yerleri tercih ederler gezilerinde ama biz soğuk yerleri de tercih ediyoruz, gayet de keyif alıyoruz. Türkiye'de herhalde ayak basmadığımız yer kalmamıştır. Bundan sonraki hedefimiz ailece dünyayı gezmek" dedi.
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