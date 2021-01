Evlerine hırsız girince hayatları değişti

'KARAVANIN HER ŞEYİNİ KENDİMİZ YAPTIK' Nihan Bilal, karavanlarının yat konseptli bir karavan olduğunu belirterek, "Aslında bir teknenin karada yürüyen versiyonu gibi düşünülebilir karavanımız. İçi ve dışı komple ahşap, maundan yapılma. Uzun zamandır bizde olduğu için, ahşap malzemelerde bir deformasyon söz konusu. Şu an bütün dış malzemesini yenileyeceğiz. Onu daha modern bir dış görünüme kavuşturacağız. Tadilatımız yaklaşık 2 hafta daha sürecek. Bizim diğerlerinden farkımız, karavanımızın her şeyini kendimiz yapmamız. Eşim de karavan tamircisi olduğu için motor aksamı ve dış kaplamaları da dahil olmak üzere, karavanın bütün detaylarını biz tasarlayıp, yapıyoruz" diye konuştu.