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    • 09 Şubat 2021 - 10:58 • Son Güncelleme:

    Evlilik Sözleri: Mutlu Evliliğin Güzellikleri İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

    Evlilikle ilgili paylaşımlara son günlerde çok sık rastlanmaktadır. Sizde herkes gibi mutlu yuvanızın huzurlu ortamıyla ilgili sözleri paylaşmak isteyebilirsiniz. Evliliğindeki mutluluğu anlatan en anlamlı ve güzel sözleri kolayca öğrenerek sizde paylaşabilirsiniz. Sizlerin kullanabilmesi için evlilik sözleri: mutlu evliliğin güzellikleri ile ilgili söylenmiş en güzel sözlerini derledik.Evlilik, toplumumuzdaki en önemli birimi yani aileyi oluşturmanın adımıdır. Mutlu aileler ve mutlu bir toplum için de huzurlu bir evlilik şarttır.

    • 09 Şubat 2021 - 10:58 • Son Güncelleme:
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    En Anlamlı Mutlu Evlilik SözleriHuzurlu ve mutlu bir evlilik herkesin hayalidir. Böyle bir evliliğin yaşattığı mutluluğu anlatmak isteyenler En güzel evlilik sözlerini paylaşmaktadır. Böylece yaptıkları paylaşımlarla mutluluklarını herkesle paylaşmak istemektedirler. Sizde mutluluğunuzu dostlarınızla paylaşmak için En anlamlı evlilik sözlerini inceleyerek, kullanabilirsiniz.Mutlu Evliliğin Güzellikleri İle İlgili Söylenmiş En Güzel SözlerEvlilik, özel bir birlikteliktir. Bu özel birlikteliğin mutlu olarak devam edebilmesi için tarafların mutluluk ve huzuru yakalaması gerekir. Mutluluğunuzun sırrını verebileceğiniz paylaşımlar yapmak isteyebilirsiniz. Mutlu evliliğinizde yaşadığınız güzelliklerin duyguların kelimelere dökülmüş halini bulabileceğiniz en anlamlı sözleri kullanabilmeniz için derledik.

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    Eş değil aslında bir dünya seçiyoruz. Allah bir ömür iyi ki dedirtecek eşler nasip etsin!

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    Erkek karısının söylemediği her sözcüğü anladığı andan itibaren gerçekten evlidir.

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    Eşine yardım eden erkek kılıbık değil, kalbi ılık bir erkektir.

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    Evlilik geçici duygular ve imkânlar üzerine değil, iman ve ahlak güzelliği üzerine kurulmalıdır.

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    Hayırlı eş, huzurun başlangıcıdır.

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    Evlilik, ben diye düşünmeyi bırakıp biz olarak hayata bakabilmektir.

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    Evlenirken kör olanın, evlendikten sonra gözleri açılır.

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    Kişi en çok neyi severse imtihanı ondan olurmuş.

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    Elhamdülillah seni sevdireni seviyorum.

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    Evlilik hayatında ara sıra kavga etmelidir. Çünkü insanlar ancak böyle birbirlerini anlarlar.

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    İyi bir kadın, kendisinin yaptığı her hatasında kocasını affedendir.

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    İyi bir eş, Allah’ın bize özel armağanıdır.

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    Mutlu evlilik; kısa gibi gelen uzun bir konuşmaya benzer.

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    Akıllıca bir evlilik yapmak istiyorsan, kendi denginle evlen.

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    Evlendikten sonra erkek ve kadın yazı-tura gibidir; Asla yüz yüze gelmezler, ancak hep beraberdirler.

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    İyi bir koca geceleyin ilk uyuyan, sabahleyin de son kalkan kişi olmamalıdır.

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    Namuslu ve erdemli bir kadınla evlenmek, yaşamın en güvenilir yolunu seçmek demektir.

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    İyi bir kadınla evlenmek, fırtınada sakin bir liman, kötü bir kadınla evlenmek ise, sakin bir limanda fırtınadır.

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    Ebedi bir şifâdır, evlenmek.

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    Evlendikten sonra karınızın sizinle nasıl konuşacağını öğrenmek isterseniz, şimdi erkek kardeşiyle nasıl konuştuğuna bakın.

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    Yoksul bir kızı, zengine verdin mi, halayık ettin demektir.

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    Bedenle olan AŞK pazara kadar, ruhla olan AŞK fizana kadar.Her ikisini de bulursanız evlenin. O da mezara kadar.

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    Evliliğin iyisi olur; ama kusursuzu olmaz.

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    Evlilik; ben diye düşünmeyi bırakıp, biz olarak hayata bakabilmektir.

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    Herkes sever ama nikâh masasına götüremez. Kızın iyi bir evlilik yaparsa, bir oğul kazanırsın, yoksa kızını kaybedersin.

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    Gerçekten birbirine bağlı bir çift için, gençliğin elden gidişi bir felaket değildir.

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    Birlikte ihtiyarlama tatlılığı, ihtiyarlama acısını unutturur.

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    Evlilik fırtınalı bir denizse, bekârlık da bulanık bir bataklıktır.

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    Evlilik, her akşam yattığında ve her sabah uyandığında yastığın diğer ucunda yatanı görünce onun hala orada olduğuna şükredebilmektir.

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    Mesut bir evliliğin reçetesi gayet basittir. Birbirinize karşı oldukça nazik davranın.

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    Evlilik bu dünyanın hem cenneti hem cehennemidir.

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    Zaman çok kısa, yaşam boyu birlikte olmaya söz verdiğiniz bugünden itibaren birbirinizin kalbini kırmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin.

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    Hayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdiğiniz yolda, güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardınızda kalsın. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim.

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    Evlilikte büyük hedef barıştır, mutluluktur, huzurdur; münakaşaları kazanmak ve sana böyle olduğunu söylemiştim demek değil.

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    Askeri deyişle, muharebeyi kaybedip savaşı kazanmak, muharebe kazanıp savaşı kaybetmekten çok daha iyidir.

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    Hayatta en büyük huzur iyi bir eş ve iyi bir evlattan ibarettir.

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    Ben olarak baktığın hayatı biz yapan tek şey evlenmek ve bir aile kurmaktan geçer.

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    Bazı şeyler sadece evlendikten sonra görülür. Sadakat, huzur ve birlik evlendikten sonra insanın gözüne görülen şeylerdir.

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    İyi bir imanı ve ahlakı olan insanlar evliliğin en önemli hususlarıdır. Her şey gelip geçici iman ve ahlak kalıcıdır.

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    İyi bir eş seçmek diye bir şey yoktur. Kalbin, ruhun kimi isterse onunla evlenirsin.

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    Evlilik kadar kutsal bir şey varsa o da evlat sahibi olmaktır.

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    Canın kadar sevdiğin insanla aile kurabildiysen eğer sen dünyanın en şanslı insanı olabilirsin.

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    Doğru insan her zaman karşına çıkar. Sen yeter ki yüreğini ferah tut.

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    Bir erkek eşine yardım ediyorsa kalbi güzel bir adamdır.

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    Evlilikte her şey yolunda gitmez bazen. Yolunda gitmeyen şeylere rağmen birbirlerini seven insanlar var olmalı bunu hayatta.

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    Evliliğin içinde huzur da vardır mutluluk da vardır tartışmalar da vardır. Tartışmalar evliliğin tadı tuzudur.

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    Evlilikte affetmeyi bilmek gerekir. Kin tutarak nefret besleyerek hiçbir zaman mutlu olamazsın.

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    Allahın insanlara en güzel armağanlarından biri iyi bir eş ve iyi bir evlattır.

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    Allah her şeyin en hayırlısını nasip etsin. Özellikle eşin hayırlısı vicdanlısı bulunmaz bir mücevherdir.

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