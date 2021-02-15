DHA
• 15 Şubat 2021 - 11:54 • Son Güncelleme:
Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı
Eyüpsultan'da dün akşam saatlerinde bir lisenin kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çökmüş, yaşanan olay sonrası 6 araç çatının altında kalmış, bir elektrik direği devrilmişti. Günün aydınlanmasıyla spor salonunda oluşan hasar ortaya çıktı.
DHA
• 15 Şubat 2021 - 11:54 • Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Göktürk Merkez Mahallesi Fidan Sokak'ta yaşandı. Sokak üzerinde bulunan Ali Rıza Özderici Lisesi'ne ait kapalı spor salonun çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle büyük bir gürültüyle çöktü.
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