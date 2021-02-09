• 09 Şubat 2021 - 16:21 • Son Güncelleme:
Felsefi Sözler: Hayat Ve Felsefe Üzerine Söylenmiş Anlaşılması Zor, Etkileyici Felsefik Sözler
Duygu dünyasını en iyi tarif edilmesi, hiç şüphesiz etkileyici felsefi sözler yardımıyla olur. Bazen aşka dair sözlerle, bazen de yaşanmışlıklara ait sözlerle kendini ifade eden kişiler vardır. Sizde anlamlı felsefi sözler hakkında bilgi sahibi olabilir, sosyal medya hesaplarından bu sözleri paylaşabilirsiniz. Felsefe ile ilgili sözler hakkında detayları, sizler için bir araya getirdik.
• 09 Şubat 2021 - 16:21 • Son Güncelleme:
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