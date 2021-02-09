Geri Dön
BİST 1.5530.60EURO8.56-0.07USD7.05-0.15ALTIN418.730.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Felsefi Sözler: Hayat Ve Felsefe Üzerine Söylenmiş Anlaşılması Zor, Etkileyici Felsefik Sözler
    • 09 Şubat 2021 - 16:21 • Son Güncelleme:

    Felsefi Sözler: Hayat Ve Felsefe Üzerine Söylenmiş Anlaşılması Zor, Etkileyici Felsefik Sözler

    Duygu dünyasını en iyi tarif edilmesi, hiç şüphesiz etkileyici felsefi sözler yardımıyla olur. Bazen aşka dair sözlerle, bazen de yaşanmışlıklara ait sözlerle kendini ifade eden kişiler vardır. Sizde anlamlı felsefi sözler hakkında bilgi sahibi olabilir, sosyal medya hesaplarından bu sözleri paylaşabilirsiniz. Felsefe ile ilgili sözler hakkında detayları, sizler için bir araya getirdik.

    • 09 Şubat 2021 - 16:21 • Son Güncelleme:
    1
    ABONE OL

    Hayat üzerine felsefi sözler, insanın ne yaşadığının farkına varması bakımından çok önemlidir. Zira hayattan hiçbir beklentisi olmayan kişileri bile derinden etkiler. Zamanın en ünlü filozofları tarafından söylenmiş bu sözler, içeriğinde yoğun duygu ve gerçekçilik barındırır. Nasihat değeri de taşıyan bu tarz sözlerin gücü ise, hiç kuşkusuz tartışılmaz.Anlaşılması zor felsefi sözler üzerinde düşünmek bile, kişiler üzerinde büyük bir farkındalık yaratır. Bu tarz mesajların sosyal medya hesaplarından paylaşılması, insanların beğenisini kazanmaya yol açacaktır. Çünkü hemen hemen herkes, etkileyici felsefi sözler ve onların ruhta yarattığı etkiyi sever. Özellikle felsefi aşk sözleri, kalplerde derin izler bırakır. Çünkü insanların birçoğunun, kalbinin bir yerlerinde saklı kalan, kimseye söyleyemediği bir aşkı vardır.

    2

    Sıkıntı yok efendiler, dert insana yol gösterir.

    3

    Bilenler konuşmazlar. Konuşanlar bilmezler.

    4

    İnsan, olduğu gibi olmayı reddeden tek yaratıktır.

    5

    En büyük düşman, benliğinizin dışında değil içindedir.

    6

    İnsanlara mesafeli olmak her zaman iyidir, gereksiz pişmanlıklar yaşamazsın

    7

    Bazı günlerin hatırası, bütün bir ömre yayılır.

    8

    Bilgisiyle kibirlenmek, cahilliğin ta kendisidir.

    9

    İnsan ancak anladığı şeyleri duyar.

    10

    Susmak, cümlenin istirahat halidir. İstirahat bitince çıkan cümle dinç olur. Çok konuşup cümleyi yorma, yoksa cümle alem yorulur.

    11

    Hayatta üç çeşit insandan korkacaksın: Dağdan inme, dinden dönme ve sonradan görme.

    12

    Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.

    13

    Yaptığım yanlışları, yaptığınız yanlışlara sayarsınız.

    14

    Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır.

    15

    Uzun bir yolculuk tek bir adımla başlar.

    16

    Kimseye güvenme ve onları tanıman için sınamaktan korkma; çünkü kaybedilmesi gerekeni, en önce kaybetmeli insan.

    17

    Bütün günler ölüme gider, son gün varır.

    18

    Sorular sadece cevabı duymak isteği ile var olurlar.

    19

    Gittiği yolun farkında olmayan tesadüfler yolcusudur.

    20

    Kaliteli insan ona gösterilen güler yüz ve samimiyetten cesaret bulup haddini aşmayandır.

    21

    Ne kadar yakın olursan ol, bazı şeyler hep uzağındadır.

    22

    İnsan uçurumun kenarına varmadan kanatlanmaz.

    23

    Müzik olmadan, hayat bir hata olur.

    24

    Aşkın tersi nefret değil, ilgisizlik. Sanatın tersi çirkinlik değil, ilgisizlik. İnancın tersi sapkınlık değil, ilgisizlik. Ve hayatın tersi ölüm değil, kayıtsızlıktır.

    25

    Düşüncelerinizle barış içinde olmayı bıraktığınızda konuşursunuz.

    26

    Mutluluk, en karanlık zamanlarda bile bulunabilir, eğer sadece ışığı açmayı hatırlarsa.

    27

    Eğer kazanırsan, açıklamak zorunda değilsin...Kaybedersen, açıklamak için orada olmamalısın!

    28

    Hayat gerçekten basit, ama biz bunu karmaşık hale getirmek için ısrar ediyoruz.

    29

    Siyasete katılmayı reddetmenin cezalarından biri, aşağılık kişiler tarafından yönetilmenizdir.

    30

    Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi seviyorum ve öğrenmeye çalışıyorum.

    31

    Hayatında olup biten şeylerin, dilediğin şekilde olmasını isteme: nasıl oluyorlarsa, öyle olmalarını iste. Böylece her zaman mutlu olursun

    32

    Okudum, unuttum, gördüm, hatırladım, yaptım, öğrendim.

    33

    Çocukların kör karanlıktan korktuğu gibi biz de aydınlıktan korkarız, çocukların karanlıktan dehşetle beklediklerinden daha korkunç olmayan şeylerden.

    34

    Kopan bir ipe düğüm attığınızda ipin en sağlam yeri, o düğüm olur. Ama ipe her dokunuşunuzda canınızı acıtan yer o düğümdür.

    35

    Bugünün bir daha asla doğmayacağını düşün.

    36

    İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

    37

    Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir.

    38

    Okuyarak öğreneceksin ama, severek anlayacaksın! Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır.

    39

    Bu dahil bütün genellemeler yanlıştır.

    40

    İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur.

    41

    Vicdani tertemizdi, çünkü onu hiç kullanmamıştı.

    42

    Büyük fikirleri düşünenler büyük hatalar yaparlar.

    43

    Hakiki ve ciddi bir tek felsefi sorun vardır: İntihar. Hayatın yaşamaya değer olup olmadığını yargılamak, bu felsefenin temel sorusunu oluşturur.

    44

    Kalbi kırdıktan sonra gelen özür, doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir. İhtiyaç kalmaz.

    45

    Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz.

    46

    Merak bir filozofun en düşkün olduğu şeydir çünkü felsefenin bundan başka bir başlangıcı yoktur.

    47

    Beni mahveden şey; bana yalan söylemiş olman değil, sana bir daha inanmayacak olmamdır.

    48

    Zeki adamlar söyleyecek bir şeyleri olduğu için konuşurlar. Aptallar, konuşmaları gerektiği için.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri

    SON DAKİKA | Gram altın dünkü kapanışa göre düşüşte! Altın fiyatlarında son durum ne? (10 Şubat)

    Son dakika: Altın fiyatları çakıldı! Vatandaşlar hücum etti

    Çocukluk hayaliydi! Gözü gibi bakıyor....

    Davayı kazandılar! 700 yıllık kale onların oldu