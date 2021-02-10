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    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Fenerbahçe Sözleri: Fenerbahçe Marşları Sözleri Ve Fenerbahçe Taraftarları İçin Güzel Sözler
    • 10 Şubat 2021 - 10:42 • Son Güncelleme:

    Fenerbahçe Sözleri: Fenerbahçe Marşları Sözleri Ve Fenerbahçe Taraftarları İçin Güzel Sözler

    Fenerbahçe en fazla taraftara sahip takımlardan biridir. Fenerbahçe ile ilgili birçok güzel ve anlamlı söz, marş bulunmaktadır. Sizlerde bu söz ve marşları öğrenerek maçlarda söyleyebilir, paylaşımlarınızda kullanabilirsiniz. En güzel Fenerbahçe sözleri: Fenerbahçe marşları sözleri ve Fenerbahçe taraftarları için tüm detayları derledik.Ülkemizin büyük takımları arasında yer alan Fenerbahçe, büyük bir taraftar kitlesine sahiptir. Taraftaralar takımlarına tutkuyla gönülden bağlıdır. Fenerbahçe tutkunlarının en beğendiği sözleri sizlerde öğrenek özellikle karşılaşma günlerinde paylaşım yapabilirsiniz. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak takımınız hakkında güzel sözler paylaşmak isteyebilirsiniz. Fenerbahçe ve taraftarını anlatan en güzel, en anlamlı sözlerle takımınıza olan duygularınızı ifade edebilirsiniz.

    • 10 Şubat 2021 - 10:42 • Son Güncelleme:
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    Fenerbahçe Marşları Sözleri ve Fenerbahçe Taraftarları İçin Güzel SözlerFenerbahçe taraftarlarınca söylenen en anlamlı ve herkes tarafından bilinen slogan haline gelmiş marşlar bulunmaktadır. Güzel sözlerle, marşlarla takımınızı motive edebilirsiniz. Fenerbahçe için özel olarak manalı marşlar herkes tarafından beğenilmektedir. Marşlara ait sözleri doğru olarak söyleyebilmek için kolayca öğrenebilirsiniz. Bu anlamlı marşların sözlerini ezberlemek için sözlerini sizler için araştırdık.

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    Fenerbahçe sadece bir futbol takımı değildir. Fenerbahçe Cumhuriyettir.

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    Fenerbahçeli olunmaz Fenerbahçeli doğulur.

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    Kırmızısı yoktur aşkın… Ya sarıdır ya lacivert.

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    Biz koyu değil, açık ve net Fenerbahçeliyiz.

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    Sevdana gönül verdik, düşürdü bizi dillere Fenerbahçem.

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    Biz bize yeteriz Çünkü Fenerbahçeliyiz.

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    Sen eskiye dön… Biz ise deliye dönelim Fenerbahçem.

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    Biz bu hayatta en çok Fener’i sevdik.

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    Fenerbahçe sevgisi öyle bir sevgi ki tarif edilemez.

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    Bırak kahveyi 40 yılı… Gel senle Fenerin maçını izleyelim, ömür boyu hatırın olsun.

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    Uğruna şarkılar yazılacak bir kadınsın ama ben Fenerbahçe marşından vazgeçemiyorum.

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    Fenerbahçem… Gülersem sevincim, ağlarsam gözyaşım ölürsem toprağım ol.

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    Gözlerindeki cesaret, umut olur yüreğime Şanlı Fenerbahçe.

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    Büyüklük geçmişte gizlidir büyük takım mazisinden bellidir.

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    Ben takım tutmam… Çünkü Fenerbahçeliyim.

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    Her insan fenerli doğar ama sonra yoldan çıkabilir.

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    Babam deli misin? Diyor. Bu sevda neyin nesi? Sen anlamassın ki baba bu Fenerbahçe felsefesi.

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    Bak Beyim sana iyi çift lafım var… Fenerbahçe halkın takımıdır. Bizi hiçbir güç yıkamaz.

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    Sevsen ya sen de Benim Fenerbahçe’yi sevdiğim gibi…

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    Aradığım, büyük aşkı, ben doğarken sende buldum. Hayatımın, tek anlamı, sen benim her şeyim oldun.

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    Bu hayat bitecek elbet sonunda ölüm gelecek şu yaralı kalbim son nefesinde Fener diyecek.

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    Kanaryasın sen bizim canımız sarı-lacivert akar kanımız seviyoruz seni canı gönülden kanaryasın sen bizim canımız.

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    Bu dünyada her şey yalan bir tek gerçek sensin inan, yolun sonu ölüm olsa vazgeçmem ben, bu sevdadan…

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    Hayatta Fenerbahçe’den başka hiçbir şeyi olmayan ben, hayatta Fenerbahçe’den başka her şeyi olana acırım.

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    Fenerim benim fenerim benim Allah’ını seveyim canımı vereyim uğrunda öleyim fenerim benim.

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    Ey şanlı Fenerbahçe o sahaya çıktığında rakip takımın oyuncuları eli ayağına dolaşır. Dolaştığında da başlarlar bağırmaya beni çöz diye.

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    Babam deli misin? Diyor. Bu sevda neyin nesi? Sen anlamazsın ki baba bu Fenerbahçe felsefesi.

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    Fenerbahçe forması tutkulu bir aşık gibidir. Sevdiğini bırakmaz, sevmediğinin de yüzüne bakmaz.

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    Sarı lacivert rengimiz bizim!, gurur verir tarihin Fenerbahçe’m Atamız’ın sözünden belli değil mi, en büyük sensin Fenerbahçe’m!

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    Gülersem sevincim, ağlarsam gözyaşım, ölürsem toprağım ol Fenerbahçe’m.

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    Fenerbahçeli olmak bir duygudur, Fenerbahçeli olmak bir görevdir…

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    Sen hep yenilsen de geleceğim, sen hiç yenmesen bile seveceğim, acılar içinde ölsem bile, yine Fenerbahçeliyim diyeceğim.

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    Fenerbahçeli olmayanlar yaşamış sayılmaz çünkü Fenerbahçe bir yaşam tarzıdır.

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    Senin neyine vuruldum biliyor musun, o sahaya çıkarken taraftarı selamlarken herkesin sana hayranlıkla baktığına, kısacası senin asaletine vuruldum Fenerbahçe’m!

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    Fenerbahçelilerden daha değerli bir şey varsa o da Fenerbahçe’dir.

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    Fenerbahçe forması tutkulu bir aşk gibidir. Sevdiğini bırakmaz, sevmediğini de yüzüne bakmaz

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    Fenerbahçe’m benim biricik sevgilim şöyle senden başka kimim var benim tek aşkımsın Fenerbahçe’m aşkız olur ama sensiz asla…!

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    Sarını yanına lacivert koydum, yıllardır ben senin esirin oldum yağmurda da çamurda da yanında oldum, Fenerbahçe sen bizim her şeyimizsin eğlenelim arkadaşlar fener geliyor,

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    Senin sevginle geldik bu dünyaya konuşmayı öğrendik ilk sözümüz kanarya.

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    Gülersem sevincim, ağlarsam gözyaşım, ölürsem toprağım ol Fenerbahçe’m.

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    Kadıköy’de bu gece bayram oluyor, şampiyonluk bizimdir, alem geliyor, kaldırın bayrakları efsane dönüyor.

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    Canlar, Yılmazlar, Lefterler geldi, Cemil, Ziya, Selçuk, Alparslan, Osman Oğuz, Aykut, Rıdvan, Engin ve niceleri! Bitmez Fener efsaneleri!

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    Dünyada iki turlu insan topluluğu vardır. Biri Fenerbahçeliler diğeri ise Fenerbahçeli olduğunu bilmeyenler.

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    Haydi bastır şanlı kanarya, ölümüne saldır kanarya, yenilsen bile, maçın sonunda, sırılsıklam olsun o forma.

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    Senin sevgin erişilmez, hiçbir şeye benzemez, hiçbir takım ölümüne desteklenmez. Tek sözcük her şeye değer ; FENERBAHÇE

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    Candan öte sevmedik mi seni kanarya, işsiz gecelerde gittik deplasmanlara, öl dedin de ölmedik mi senin uğruna, Fenerbahçe bu can feda senin yoluna

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    Ne okulu bitirmek, ne bir genç kızı sevmek, en büyük dileğimiz seni şampiyon görmek.

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    Milyonlarca taraftar yan yana, bağırıyorlar hep beraber kol kola! Adınla, takımınla, taraftarınla, en büyük sensin kanarya!

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    Her zaman senle geldik her yere, gönül verdik biz bu renklere, seninle cehennem cennet bize, öl de ölelim Fenerbahçe.

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