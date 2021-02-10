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    • 10 Şubat 2021 - 12:09 • Son Güncelleme:

    Filozof Sözleri: Ünlü Filozofların Umut, Aşk, Hayat Ve Başarı Üzerine Sözleri

    Hayatı daha anlamlı hale getirmek ve insanlara bazı duyguları anlatabilmek için, çok özel filozof sözleri bulunmaktadır. Bu sözler ile özellikle sosyal medyadan paylaşım yaparak, insanlara hayatın anlamını en iyi şekilde aktarabilirsiniz. Böylece çevrenizdeki insanlardan takdir toplayabilir ve hayat ile ilgili düşüncelerinizi de ulaştırabilirsiniz. İşte filozof sözleri: ünlü filozofların umut, aşk, hayat ve başarı üzerine sözleri hakkında farklı örnekler.

    • 10 Şubat 2021 - 12:09 • Son Güncelleme:
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    Geçmişten günümüze kadar yüzyıllar boyunca pek çok filozof yaşadı. Bu insanların tecrübeleri ve yaşadıkları üzerinden kağıda döktükleri sözler, pek çok duygu ve düşünceyi ön plana çıkarmaktadır. Özellikle aşk ve hayat ile beraber umut ya da başarı konusunda kullanabileceğiniz çok özel sözler bulunmaktadır. Sevdiğiniz insanların morali bozulduğunda ya da umutlarını kaybettiğinde bu sözleri kullanabilirsiniz. Aynı zamanda aşık olduğunuz kişiye yine bu sözleri ulaştırabilir ya da hayat ile ilgili pek çok anlamlı sözleri dile getirebilirsiniz. Bu sözleri mesaj yoluyla ya da sosyal medya hesaplarını kullanarak pek çok insana ulaştırmanız oldukça kolay. Birbirinden özel ve güzel filozof sözleri sizleri bekliyor.

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    Bir kimsenin düşüncesini açıklayamaması köleliktir. (Euripides)

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    Korku ahlakın anasıdır. (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

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    Ben bilmediğimi bildiğim için, öteki insanlardan akıllıyım. (Sokrates)

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    Yaşamak solumak değil, çalışmaktır. (Jean Jacques Rousseau)

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    Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez. (Montaigne)

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    Geç kalan adalet adaletsizliktir. (Walter Savage Landor)

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    İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. (Victor Hugo)

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    Hayatta yapılacak o kadar çok hata var ki, aynı hatayı yapmakta ısrar etmenin anlamı yok. (Sartre)

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    Her zaman yapamadığım şeyi yapıyorum, onun nasıl yapılacağını öğrenmem için. (Pablo Picasso)

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    Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır. (Aristoteles)

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    Sorgulanmayan yaşam yaşanmaya değer değildir. (Sokrates)

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    Uzun bir yolculuk tek bir adımla başlar. (Konfüçyüs)

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    Dünyada görmeyi istediğiniz değişimin kendisi olunuz. (Mahatma Gandhi)

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    Doğruyu söylersen, hiçbir şeyi hatırlamak zorunda kalmazsın. (Mark Twain)

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    İyi veya kötü insan diye bir şey yoktur. İnsanlar iyi veya kötü olmayı düşünceleriyle belirlerler. (William Shakespeare)

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    Delilik, kişide seyrek görülür; ancak gruplar, partiler, uluslar, çağlar için bir kural halindedir.. (Friedrich Nietzsche)

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    Hakiki ve ciddi bir tek felsefi sorun vardır: İntihar. Hayatın yaşamaya değer olup olmadığını yargılamak, bu felsefenin temel sorusunu oluşturur. (Albert Camus)

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    Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır. (Mevlana)

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    Büyük fikirleri düşünenler büyük hatalar yaparlar. (Martin Heidegger)

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    İnsan “ne ise o olmayı” reddeden tek yaratıktır. (Albert Camus)

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    Şanslı olan bükülebilen kalplerdir; kırılmadıkları için. (Albert Camus)

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    Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. (İhering)

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    İnsanları tedirgin eden, olan biten değil, olan bitenle ilgili inandıkları. (Epiktetos)

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    Çocuklar annelerin hayatındaki çapalardır. (Sofokles)

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    Gençliğinde bilgi ağacı dikmeyen, yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz. (Seneca)

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    Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir. (Farabi)

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    Güçlü beyinler fikirleri tartışır, vasat beyinler olayları tartışır, zayıf beyinler insanları. (Sokrates)

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    Yalnızlık, düşündüklerinizin kafanızın duvarlarına çarpıp tekrar içerde kalmasıdır. (Jean Paul Sartre)

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    Bilgi sermayemdir, bilim silahımdır, sabır giysimdir, yetinmek en üstün kazancımdır. (Seneca)

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    Zor olduğundan cesaret edemiyor değiliz, tersine cesaret edemediğimiz için zordur. (Seneca)

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    Eldeki para hürriyetin aletidir. Fakat peşi kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir. (Jean Jacques Rousseau)

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    Mutluluk sorunsuz bir yaşam değil, onlarla başa çıkabilme yeteneği demektir. (James Robert Brown)

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    Bir yargıç: iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir. (Sokrates)

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    İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana “diri” denilir. (İbn-i Sina)

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    Bilenler konuşmazlar. Konuşanlar bilmezler. (Lao Tsu)

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    İki şey sonsuzdur: evren ve insan aptallığı; ve evrenden emin değilim. (Albert Einstein)

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    Müzik olmadan, hayat bir hata olur. (Friedrich Nietzsche)

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    Hayat gerçekten basit, ama biz bunu karmaşık hale getirmek için ısrar ediyoruz. (Konfüçyüs)

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    Hayatında olup biten şeylerin, dilediğin şekilde olmasını isteme: nasıl oluyorlarsa, öyle olmalarını iste. Böylece her zaman mutlu olursun. (Epiktetos)

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    Okudum, unuttum, gördüm, hatırladım, yaptım, öğrendim. (Konfüçyüs)

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    Acınmaktansa kıskanılmak dana iyidir. (Heredot)

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    İnsanlığa olan inancını yitirmemelisin. İnsanlık bir okyanustur. Bazı damlalar kirli diye okyanus kirlenir mi hiç. (Mahatma Gandhi)

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    En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır, çünkü bir insan genellikle arzu ettiği şeyin gerçek olduğuna inanır. (Demosthenes)

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    Ölümden sonra yaşam varsa ve hepimiz aynı yerde buluşacaksak, beni aramayın, ben sizi ararım. (Woody Allen)

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    İnsanlar parlayanı karartmaktan, yükseleni yere serip toza bulamaktan hoslanirlar. (Friedrich Schiller)

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    Mutluluk doğru ve güzel düşüncelerle düşünebilmeyi bilmektir. (Aristoteles)

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    Şanssızlığa katlanabiliriz , çünkü dışarıdan gelir ve tümüyle rastlantısaldır. Oysa yaşamda bizi asıl yaralayan , yaptığımız hatalara hayıflanmaktır. (Oscar Wilde)

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    Bazen birinin yokluğuna o kadar alışırsınız ki, başka birinin gelip o boşluğu doldurmasından korkarsınız. (Balzac)

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    Düşünüyorum, öyleyse varım (René Descartes)

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