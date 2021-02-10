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    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Fotoğraf Sözleri: Instagram'da Fotoğrafın Altına Yazılabilecek Güzel Sözler
    • 10 Şubat 2021 - 13:13 • Son Güncelleme:

    Fotoğraf Sözleri: Instagram'da Fotoğrafın Altına Yazılabilecek Güzel Sözler

    Sosyal medya kullanımı her geçen gün daha yoğun şekilde artış gösterirken, aynı zamanda pek çok farklı özel söz kullanılıyor. Özellikle instagram sayfasında ya da hikaye kısmında paylaşılacak olan sözler, birbirinden anlamlı seçenekler vaat ediyor. Hem insanlara bu güzel sözleri ulaştırmak hem de birilerine laf kondurmak için, çok özel Instagram sözleri yer almaktadır. Özellikle başta eski sevgili olmak üzere pek çok insana dokunabilecek imalı ve oldukça anlamlı sözleri değerlendirmek mümkün. İşte fotoğraf sözleri: ınstagram'da fotoğrafın altına yazılabilecek güzel sözler hakkında değerlendirilebilecek farklı seçenekler.

    • 10 Şubat 2021 - 13:13 • Son Güncelleme:
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    Söz konusu fotoğraf paylaşımı olduğu zaman şüphesiz akla ilk olarak Instagram gelir. Tabii kuru kuruya bir fotoğraf paylaşmak etkili olmaz. O yüzden paylaşım yapılacak her fotoğrafa ya da resme uygun şekilde, birbirinden özel sözler bulunmaktadır. Instagram fotoğrafının altına yazılabilecek olan bu sözler, paylaşıldığı andan itibaren mutlaka ilgili kişiye ulaşarak etki yaratacaktır. Hem anlamlı ve güzel sözler hem de imalı cümleler arasından tercih gerçekleştirmek mümkün. Tamamen Instagram ya da farklı sosyal medya hesaplarına göre hazırlanmış bu sözler, her anlık olaya hitap edecek seçenekler sunuyor.

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    Senden intikam almak isteyenden korkma ama Allah’a havale edenden kork.

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    Dostluk iki bedende bir akıldır.

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    Bir ara düşmüş olabilirim ama hafızam yerinde! Ne iteni unuttum ne de tutmayanı…

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    Karanlıkta bir arkadaşla yürümek, ışıkta yalnız yürümekten daha iyidir.

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    Aşk bir düşmanı bir arkadaşa dönüştüren tek güçtür.

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    Gemiler batınca acır mı denizin canı?

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    Her insanın yaşadığı en az iki hayatı var. Biri bildiğiniz vitrinlik diğeri bilmediğiniz derinlik.

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    Herhangi bir erkek sana, seni sevdiğini söyleyebilir. Gerçek bir adam ise seni sevdiğini gösterir.

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    Havayı geldiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da olduğu gibi kabul edin.

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    Deli gibi severek aklını almalısın kadının. Yarı yolda bırakıp ahını değil.

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    Rüzgar esiyorsa eğer bırak söğüt düşünsün. Çınara zaten bir şey olmaz.

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    Ölümü o kadar kolaylaştırdılar ki yaşamak olağanüstü bir şey oldu.

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    Bir kadının güzelliği gözlerinden görülmelidir, çünkü bu onun kalbine giden kapı, aşkın bulunduğu yer.

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    Her zaman gülümsemeyle tanışalım, çünkü gülümseme sevginin başlangıcıdır.

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    Eğleniyorum. Çünkü, kendim gibi davranıyorum. Sevdiğim şeyi yapıyorum. Önemli olan da bu değil mi?

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    Birisi tarafından derinden sevilmek size güç verir, birisini sevmek size cesaret verir.

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    Gerçek bir arkadaş, dünyanın geri kalanı dışarı çıktığında içeri giren kişidir.

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    Bir şeye heves ettiğim günlerim vardı… Artık o günleri rahmetle anıyorum.

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    Bunca zaman dişimizi sıktık şimdi sıra mermide…

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    Aşk müziğe ayarlanmış bir arkadaşlıktır

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    Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten, sevmekten başka beni.

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    İsterse geceleyin ıssızlık içinde olsun, isterse sokakta kalabalık içinde olsun, o hayal havada rakseden bir meşale her dem!

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    Sana söz geçmişten konuşmayacağım bir daha. Bugün adımlarından başlıyor her şey, bir kıvrımıdır giysinin bana yaşamaktan kalan.

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    Seni sevdiğimi göreceksin sevmediğim zaman, çünkü iki yüzüyle çıkar karşına hayat.

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    Nasıl ki ben bir hiçim bakmak dururken sana, yüreğin bende diye üstüne titreyerek, olmuşum yavrusunu esirgeyen bir ana.

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    Herkes aynı hayatta kendini bir şey sanma, ne kadar çok bilirsen o kadar bela başa…

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    Sakın silmeyin, silmeyin boşuna ölümsüz aşkların gözyaşlarını!

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    Aklımdasın diyen balıklar, ömrümsün diyen kelebekler gördüm.

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    Olmak istediğin kişi ol, başkalarının görmek istediği değil.

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    Çok paran varsa herkes seni tanır. Paran yoksa sen insanları tanırsın.

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    Zincire vurulmuş küfürlerimin kilidiyle oynuyorsun, yapma!

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    Aradığına ulaşamıyorsan, bil ki sorun hatlarda değil, menfaatlerdedir.

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    Herkesin menfaatine geldiğin kadar iyisin bu sahte hayatta.

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    Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.

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    Tek başına hayatı öğrenen insanı kimse yokluğuyla korkutmaz.

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    Mermi ve çiçek arasındaki tek far şudur! Biri ölmeden önce atılır diğeri ise öldükten sonra…

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    Ve bir gün kalem diyecek ki; bu kadar yazdığın yeter. Artık çiz gitsin!

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    Laf sokma kapak olursun yalvarma köpek olursun delikanlı ol belki yanımda yer bulursun.

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    Belki de hayat, yanlış anlayınca güzeldi.

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    Eğer cesaretin varsa, elimi tut ve beni kalbinin olduğu yere götür. Senin gibi sevmenin nasıl olduğunu hissetmek istiyorum.

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    Eğer bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir

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    Mutluluğun tek çaresi, onu paylaşmaktır.

    44

    Vefa, çok ağır yüktür. Her insan taşıyamaz!

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    Kendini yalnız hisseden için her yer çöldür.

    46

    Kalp herkeste var; yürek başka bir şey.

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    Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir.

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    Anlatmak istersin, fakat yorgunsundur. Anlatmadan anlaşılmak istersin, mecalin yoktur. Sonra boş ver dersin. Bırak kim ne düşünürse düşünsün.

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    Ben sana bunu yapar mıyım diyenlerin yapmadıkları şey kalmadı. Affedilmeye alışılmış insanların yüzsüzlüğüyle uğraşmak çok zor.

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    Kuşlar kadar özgür, bulutlar kadar serbest olalım.

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