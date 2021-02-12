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• 12 Şubat 2021 - 17:14 • Son Güncelleme:

G7 zirvesi ne zaman, saat kaçta başlıyor 2021? Kripto para ne olur, G7 ülkeleri hangileri?

G7 zirvesi ile ilgili ayrıntılar gündemde yer alıyor. Toplantıya katılacak olan G7 ülkeleri ve kripto para gelişmesiyle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki G7 zirvesi ne zaman, saat kaçta? Kripto para gelişmeleri neler?

• 12 Şubat 2021 - 17:14 • Son Güncelleme:
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G7 zirvesi ne zaman? sorusunun cevabı merak ediliyor.G7 zirvesinin konuları arasında kripto paraların olması bekleniyor. İngiltere'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya katılacak ülkeler araştırılıyor. Peki G7 ülkeleri neler, toplantı saat kaçta? Kripto para gelişmeleri neler? İşte son dakika gelişmeleri...

2G7 ZİRVESİ NE ZAMAN 2021

G7 ZİRVESİ NE ZAMAN 2021?

G7 zirvesi 12 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.G7 toplantısının saati ile ilgili detaylar bilinmiyor. G7 zirvesinin saati belli olduğu zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

3G7 ZİRVESİNE HANGİ ÜLEKELER KATILACAK

G7 ZİRVESİNE HANGİ ÜLEKELER KATILACAK?

Fransa, Almanya, Japonya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, ve Kanada G7 zirvesine katılacak ülkeler arasında yer alıyor.

4KRİPTO PARA

KRİPTO PARA

G7 zirvesinin konuları arasında kripto paranın yer alması bekleniyor.Bir süre önce Merkez Bankaları aracılığıyla kripto para üretimi konusunda ortaya çıkan gündemin de ele alınacağı toplantıda, finans liderlerinin yükselen piyasa borç sorunları ve dijital vergilendirme hususu öne çıkacak.

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