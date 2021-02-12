• 12 Şubat 2021 - 17:14 • Son Güncelleme:
G7 zirvesi ne zaman, saat kaçta başlıyor 2021? Kripto para ne olur, G7 ülkeleri hangileri?
G7 zirvesi ile ilgili ayrıntılar gündemde yer alıyor. Toplantıya katılacak olan G7 ülkeleri ve kripto para gelişmesiyle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki G7 zirvesi ne zaman, saat kaçta? Kripto para gelişmeleri neler?
• 12 Şubat 2021 - 17:14 • Son Güncelleme:
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G7 zirvesi ne zaman? sorusunun cevabı merak ediliyor.G7 zirvesinin konuları arasında kripto paraların olması bekleniyor. İngiltere'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya katılacak ülkeler araştırılıyor. Peki G7 ülkeleri neler, toplantı saat kaçta? Kripto para gelişmeleri neler? İşte son dakika gelişmeleri...
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