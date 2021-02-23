Gazeteden görüp yaptı! Şimdi herkes onun peşinde...

Genç, küçük yaşlarda düğünlerde kemençe çalmaya başladığını belirterek, "Daha 13-14 yaşlarındaydım kemençeyi öğrenmiştim ama kimse kemençe çaldığımı bilmiyordu. Komşumuzun düğünü olacak, gece dua ediyorum ki kemençeci gelmesin de ben çalayım diye. Sabah kemençeci gelmedi, düğünde kemençeyi ben çaldım." şeklinde konuştu.