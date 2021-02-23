AA
• 23 Şubat 2021 - 13:05 • Son Güncelleme:
Gazeteden görüp yaptı! Şimdi herkes onun peşinde...
Trabzon'da ilk kemençesini 13 yaşındayken ahşap kapı eşiği, kovan teli ve misina kullanarak yapan Murat Genç, kendisini geliştirerek kemençenin aranan ustalarından oldu.
AA
• 23 Şubat 2021 - 13:05 • Son Güncelleme:
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Yaklaşık 10 yıl önce kurduğu atölyede oğluyla ürettiği kemençeleri yurt içi ve yurt dışına pazarlayan 39 yaşındaki kemençe ustası Murat Genç, AA muhabirine, ilk çalgısını 13 yaşındayken gazetede gördüğü kemençe fotoğraflarına bakarak kendi imkanlarıyla yaptığını söyledi.
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Babasından gizlice evin ahşap kapısının eşiğini sökerek kemençe yapmayı denediğini aktaran Genç, "Köyde yaşıyorduk, kemençemiz yoktu. Gazetede fotoğraflarını gördüm, babamdan gizlice evin eşiğini söküp ondan kemençe yaptım. Babam eşiği söktüğümü bilse izin vermezdi, öğrenemezsin diye bakıyordu." dedi.
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Genç, küçük yaşlarda düğünlerde kemençe çalmaya başladığını belirterek, "Daha 13-14 yaşlarındaydım kemençeyi öğrenmiştim ama kimse kemençe çaldığımı bilmiyordu. Komşumuzun düğünü olacak, gece dua ediyorum ki kemençeci gelmesin de ben çalayım diye. Sabah kemençeci gelmedi, düğünde kemençeyi ben çaldım." şeklinde konuştu.
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