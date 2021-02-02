AA
• 02 Şubat 2021 - 13:28 • Son Güncelleme:
Gerçeğini aratmıyor! Ünü yurt dışına da yayıldı...
Konya'da plastik enjeksiyon üzerine üretim yapan firma, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın uçağı başta olmak üzere, Türk semalarının savunucuları olan jet uçakların maketini üretiyor.
AA
• 02 Şubat 2021 - 13:28 • Son Güncelleme:
1
Firmanın sahibi kimya mühendisi Abdurrahman Başaran, 2012'de Konya'da konuşlu Türk Yıldızları gösteri ekibinin maket uçak ihtiyacı olduğunu, ekibin birçok firmayla görüştüğünü ancak kaliteli bir tasarım yaptıramadığını öğrendi.
3
5
7
8
Görüntüsüyle gerçek savaş uçağını aratmıyor
Başaran, yapılan maket uçakların, gerçekleriyle bire bir uyumlu olduğunu belirtti. Gerçek uçaklardaki her detayı atlamadan maket uçağa yansıttıklarını aktaran Başaran, "Biz bu uçakları 1/48 oranında küçültüp, üç boyutlu olarak katı modelleme çizimini yapıyoruz.
9
11
13