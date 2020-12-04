• 04 Aralık 2020 - 06:30 • Son Güncelleme:
Corona virüsten uzakta izole bir hayat yaşıyor
Maceracı aşçı Karin Jansdotter, yaşamına Antarktika'da devam eden bir isim. Kıtada bulunan Norveç bilim üssünde çalışan Karin Jansdotter, kendisinden başka kimsenin bulunmadığı bölgede hem insanlardan hem de corona virüs salgınından uzakta son derece izole bir hayat sürüyor. Burada geçen günlerini de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.
• 04 Aralık 2020 - 06:30 • Son Güncelleme:
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34 yaşındaki Yemek şefi Karin Jansdotter, pek çok insana ilham kaynağı olabilecek bir yaşama sahip. Bir süre farklı yerlerde çalıştıktan sonra Jansdottir gördüğü bir ilânla hayatını tamamen değiştirmeye karar verir.
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