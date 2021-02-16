Gökyüzü İle İlgili Sözler: Mavi Gökyüzü İle İlgili En Güzel Ve En Anlamlı Sözler

Gökyüzü yılsızların, gezegenlerin olduğu gece ve gündüz ışık farklılıklarının oluştuğu, hava olaylarının meydana geldiği yerdir. Gökyüzünün birçok insan için umut anlamı taşıdığı söylenebilir. Umut ile gökyüzünün özdeşleştirilme nedenlerinden biri nerede olunursa olunsun bir pencere olduğu takdirde ya da dışarı çıkıldığında dünyanın neresinde olunursa olunsun gökyüzünün kafamızı kaldırdığımızda hep orada olmasıdır.Gökyüzü birçok insanın umutlarını, hayallerini biriktirdiği yerlerden biridir. Eski zamanlarda telefon gibi iletişim araçları yaygın değilken bir çok genç aşık birbirlerinin şuanda aynı Ay’a ya da aynı Güneş’e baktıklarını düşünerek hayaller kurarlardı. Gökyüzü birçok kişi için çok büyük anlamlar ifade etmesi ile gökyüzüyle ilgili söylenen sözlerde bu duyguları ve anlamları kişilerin yeniden hissetmesine fırsat verir.