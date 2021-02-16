Geri Dön
BİST1.5480.34EURO8.45-0.22USD7.000.15ALTIN401.89-0.43
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Gökyüzü İle İlgili Sözler: Mavi Gökyüzü İle İlgili En Güzel Ve En Anlamlı Sözler
    • 16 Şubat 2021 - 13:43 • Son Güncelleme:

    Gökyüzü İle İlgili Sözler: Mavi Gökyüzü İle İlgili En Güzel Ve En Anlamlı Sözler

    Dünya üzerinde birçok insan için umut gökyüzünün çağrıştırdığı duygulardan biridir. Gökyüzü birçok insanın hayatına etki eder, birçok insanda olumlu duyguları çağrıştırır. Gökyüzü ile ilgili sözler nelerdir? Gökyüzü ile ilgili güzel sözler var mıdır? Gökyüzü ile ilgili güzel sözler nelerdir? İşte her gün camdan dışarı yukarı bakıldığında ya da dışarıdayken kafayı yukarı kaldırıp her yerden her zaman görülebilen gökyüzü ile ilgili en güzel sözler.

    • 16 Şubat 2021 - 13:43 • Son Güncelleme:
    1
    ABONE OL

    Gökyüzü yılsızların, gezegenlerin olduğu gece ve gündüz ışık farklılıklarının oluştuğu, hava olaylarının meydana geldiği yerdir. Gökyüzünün birçok insan için umut anlamı taşıdığı söylenebilir. Umut ile gökyüzünün özdeşleştirilme nedenlerinden biri nerede olunursa olunsun bir pencere olduğu takdirde ya da dışarı çıkıldığında dünyanın neresinde olunursa olunsun gökyüzünün kafamızı kaldırdığımızda hep orada olmasıdır.Gökyüzü birçok insanın umutlarını, hayallerini biriktirdiği yerlerden biridir. Eski zamanlarda telefon gibi iletişim araçları yaygın değilken bir çok genç aşık birbirlerinin şuanda aynı Ay’a ya da aynı Güneş’e baktıklarını düşünerek hayaller kurarlardı. Gökyüzü birçok kişi için çok büyük anlamlar ifade etmesi ile gökyüzüyle ilgili söylenen sözlerde bu duyguları ve anlamları kişilerin yeniden hissetmesine fırsat verir.

    2

    Yan yana olamasan da aynı gökyüzüne bakarsın.

    3

    Mesafeler, aynı gökyüzünün altında olmamıza engel değildir.

    4

    Daraldığında kafanı kaldırıp yukarıya bak, gökyüzü ruhların özgürlük timsalidir.

    5

    Dört duvar arasında kalanların ilk hasreti gökyüzünün mavisidir.

    6

    Gökyüzü insana umudu öğretir, karanlığın ardından güneşin çıktığını, aydınlığın açtığını…

    7

    Gökyüzü evsizlerin yorganıdır.

    8

    Somut olmasına rağmen elimizle değil de kalbimizle dokunduğumuz tek şey gökyüzüdür.

    9

    Bizden hiç bir varlığını esirgemeyen göğü zehirliyoruz fütursuzca.

    10

    Gökyüzü tüm insanların ortak çatısıdır.

    11

    Mavinin sonsuzluğu gökyüzünden gelir.

    12

    Gökyüzüne bakmak için bazen kafanı kaldırman gerekir, bazen de bir çift göze bakmak yeterlidir.

    13

    Ay yerini güneşe bırakır, güneş yerini aya fakat gökyüzü ordadır her baktığında.

    14

    Gökyüzünün, yeryüzüne selamıdır bu yağmurlar.

    15

    İnsanoğlunun sahiplik taslayamadığı tek şey gökyüzüdür.

    16

    Güneş, gökyüzünün gülyüzüdür.

    17

    Gökyüzününün büyüsü siyahken bile bozulmaz, ayı da yıldızları da bir başka sever insan.

    18

    Gökyüzünün yaşları yeryüzünde rahmet diye anılır.

    19

    Farklı annelerden doğan aynı semaların çocuklarıyız.

    20

    Kirletsen de, senden güneşini ve mavisini esirgemeyen tek şey gökyüzüdür.

    21

    Deryalar, semanın yeryüzündeki yansımasıdır.

    22

    Gökyüzünün rengi dünyanın öbür ucunda dahi aynıdır.

    23

    Erişemediğimiz şeyin aşığı olduğumuz, gökyüzüne yazdığımız övgülerden belli.

    24

    Bir öfkeli, bir güneşli, bir ağlak; sanırsın ki gökyüzünün içinde mavi gözlü bir çocuk var.

    25

    Dünyayı tüm pisliğine rağmen mavi gösterir gökyüzü.

    26

    Gökyüzü insan ruhunun bir yansımasıdır. Bizleri en iyi o anlatır.

    27

    Gökyüzü bakidir, altındakiler geçici.

    28

    Karanlık gökyüzünün ışıkları yıldızlardır.

    29

    Sınırı gökyüzü olan insanın güler hep yüzü.

    30

    Hedefi mavi gökyüzü olanın hayalleri pembedir.

    31

    Biz yeryüzüne, gökyüzü de bize sahip çıkar.

    32

    Kanadı kırık olan kuşun gökyüzünden bir çıkarı kalmaz fakat hayranlığı bakidir.

    33

    Gökyüzü kendini bulutlar ve yıldızlar ile yeryüzü için süsler.

    34

    Gökyüzünün paralel evrenidir denizler.

    35

    Gökyüzü merhametlidir; yağdırsa da yağmurunu yine de açtırır gökkuşağını.

    36

    Güneşle ay gökyüzüne aşık mıdır, yoksa gökyüzünün esiri midir?

    37

    Dünyaya karşı olan vefası ve sadakati bitmeyen tek şey gökyüzüdür.

    38

    Maviden tut kızıla her rengin biraz anasıdır gökyüzü.

    39

    Gökyüzü insanı sınıflara ayırmaz, herkese hem güneşini hem yağmurunu tattırır. Ondandır ki güzel gökyüzünün altında beter insanlar da yaşar.

    40

    Gökyüzünün aydınlanması yeni umutları doğururken, kararması ise her şeyin bir sonu olduğunu öğretir.

    41

    Gökyüzünün yeryüzüne feryadıdır düşen her yıldırım.

    42

    Ufuk, gökyüzünün yeryüzü ile buluşmayı hayal ettiği çizgidir.

    43

    Gece uyuduğumuzda bizi terk etmeyeceğine emin olduğumuz tek sey gökyüzüdür.

    44

    Dünyaya düşman olan hiç bir insanın gökyüzüne garezi yoktur, mavinin her insanda yeri aynıdır.

    45

    Gökyüzü kendi karanlığı ile barışıktır çünkü bilir ki o karanlığın sebebi olan güneş aydınlığın da sebebidir.

    46

    Gökyüzünden düşen her şeye muhtaçtır yeryüzü.

    47

    Göğün gözyaşları yeryüzündeki toprağa bayram gibi gelir.

    48

    Gökyüzü bile gece olduğunda karanlığa mahkumdur.

    49

    Ne uçurtmalar uçurduk gökyüzünde bir izimiz olsun diye.

    50

    Aynı gökyüzünün altında farklı farklı hayatlar yatar.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri

    CANLI TAKİP EKRANI || Altın fiyatları 17 Şubat'ta ne kadar oldu? Son dakika bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları...

    Son dakika: ABD 'panik' yaptı! Türkiye'yi seçtiler...

    'Yapamazsın' dediler! 15 bin sipariş geldi...

    Son dakika: Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Artık tek taraflı...