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    • 16 Şubat 2021 - 14:36 • Son Güncelleme:

    Gözler İle İlgili Sözler: Gözlerin Güzelliği İle İlgili Söylenen Güzel Sözler

    Gözler, duygularımızı yansıttığımız birer ayna gibidir. Mutsuzluk, üzüntü, aşk, sevinç gibi birçok duyguyu yansıtabilmektedir. Sosyal medyada da gözler ile ilgili sözler en sık paylaşılan sözler arasında yer almaktadır. Sizler de en güzel ve manalı gözler ile ilgili sözleri öğrenerek, kolayca paylaşabilirsiniz. Sizin için gözler ile ilgili sözler: gözlerin güzelliği ile ilgili söylenen güzel sözleri derledik.

    • 16 Şubat 2021 - 14:36 • Son Güncelleme:
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    Gözler İle İlgili SözlerBirçok özlü sözde gözlerden bahsedilmektedir. Sosyal medya üzerinde de sıklıkla karşımıza Gözler ile ilgili Sözler çıkmaktadır. Gerçekten de insanı etkileyen paylaşımlardır. En çok beğenilen Gözlerle ilgili Sözleri sizlerde kolaylıkla kaydedip, paylaşabilirsiniz. İsterseniz sevgilinize de gönderebileceğiniz en anlamlı Gözler ile ilgili Sözleri sizin için araştırdık. Gözlerin Güzelliği İle İlgili Söylenen Güzel SözlerGüzel bir gözden etkilenmeyecek insan hemen hemen yoktur. İnsanı etkisi altına alan güzel gözler için birçok anlamlı ve etkili söz söylenmiştir. En etkileyici gözler için söylenen Gözlerin Güzelliği İle İlgili Söylenen Güzel Sözleri araştırarak sizin için derledik.

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    İçmek! Gözlerinde içmek ay ışığını. Varmak! Gözlerinde varmak can tılsımına. Gözlerin hani?

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    Gözlerinin içine doğuyorum, seni çok seviyorum sevgilim.

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    Gönül gördüğünü sevmez, sevdiğini görür.

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    Uyandım uyandım, hep seni düşündüm. Yalnız seni, yalnız senin gözlerini.

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    Hayatımın anlamı, gözlerinin içinde kayboluyor fark etmiyor musun?

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    Hayatın hikayesi bir göz açıp katmaktan daha hızlı aşkın hikayesi sadece merhaba ve hoşça kal…

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    Senin gözlerinde bana ait bir dünya var. Sahip olabileceğim tüm mutluluk bu dünyada saklı.

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    Benim cennetim uzak değil, senin gözlerinde.

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    Gözlerimden uzaklarda, benim içimde güzel bir yerdesin.

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    Senin gözlerinde bir şey var, baktıkça çoğalası geliyor insanın, binlerce olası, binlerce olup yine sana bakası...

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    Hiçbir şey ve hiç kimse mükemmel değil. Bu gizli kusurları bulmak sadece iyi bir göz alıyor.

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    Beni en çok, gözlerin vurdu yüreğimden.

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    Hiçbir şey göz yaşından hızlı kurumaz.

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    Kapalı gözler, ruhu seyretmenin en güzel şeklidir.

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    Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış…

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    Öldürmek için silah, hançer mi olmalı? Saçlar bağ, gözler silah, gülüş kurşun olamaz mı?

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    Eğer bir gün gidersen adını değil de gözlerini unutmaktan çok korkuyorum.

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    Arkama bakmadan çek gir diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi…

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    Gözler çok genç, çok acı dolu… İki yalnız damla kış yağmuru… Ve hiçbir gözyaşı yaşamaya devam edemez.

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    Bir kar tanesi olsam mesela. Pencerene düşsem. Ah o gözlerine baka baka erisem.

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    Bir kimsenin sesindeki, gözlerindeki ve davranışındaki mana, kullandığı sözcüklerdekinden az değildir.

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    Hiçbir şey, göz yaşından hızlı kurumaz.

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    Hissi göz, güneşe zebundur, ilâhî bir göz ara…

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    Mavi desem yeşilin hatırı kalır, yeşil desem mavinin boynu düşer. Turkuazdı gözleri, turkuaz…

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    Gözler övülünce, geri kalan yerler hiçbir şeye yaramıyor demektir.

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    Birinin gözlerinin içine dolu dolu bakmak, onun rüyalarına girme ihtimalini göze almaktır.

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    Sana bakışları, sanki önüne geçip de senin için kurşun yiyecek gibi.

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    Gözlerim diyorum, en kral maddeden bile daha fazla bağımlılık yapar!

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    Her zaman gözlerimde ışık ol sevgilim, gözlerim seninle baksın hayata. Her baktığım yerde seni görsün gözlerim kalbim atsın aşkınla seni seviyorum her şeyim.

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    Hiç kimse gözyaşlarını hak etmez, onlara layık olan kişi ise zaten seni ağlatmaz.

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    Sadece gözlerimden akan yaşlar değil, kalbimden akan yaşlar da senin için sevgilim. Benim sevgim görüntülük değil, benim sevgi içtenlik bebeğim.

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    Göz, bazı dimağların penceresi, bazılarının dürbünü ve bazılarının da aynasıdır.

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    Sözler gözlerindeki şiiri okumayı bilmedikten sonra bir adama yüzlerce şiir yazsan da fark etmez. O yine bildiğini okur.

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    Akıp giden bir bataklığın içindeyiz hepimiz ama yıldızlara bakıyor bazılarımız.

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    Gözlerim gözlerini görmediğinde kör bakar hayata, gözlerin gözlerime değdiğinde dünya sen olursun benim için o anda sevgilim.

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    Kimsenin gözlerinde böyle bir kalp görmedim, aramadım da bir daha sende bulduğumu bir başkasında.

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    O gözler bana aşkı anlatır gözlerinde bulurum sevda sözlerini gözlerinde yaşarım aşkımı ebedi sevgilim.

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    Gözleri sürekli gözlerindeyse sana olan merakındandır ama gözlerini senden kaçırıyorsa, o gözlerde sana ait bir şeyler vardır.

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    Seni ilk gördüğümde anladım kalbimin sana sevdalı olduğunu hele ki gözlerine baktığımda anladım aşkın gerçek anlamını bu can sana sevdalı aşkım.

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    Kalpten kalbe giden yolun ilk durağı gözlerdir sevdiğim.

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    Biri eğer gözlerini senden kaçırıyorsa; emin ol ki o gözlerde sana ait bir şeyler vardır.

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    Gözlerim normalde kahverengi ama güneşe bakınca ‘ela’ oluyor, sana bakınca ise çok ‘fena’ oluyor.

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    Gözlerinde bir aşk var bana saklı olan. Kimselere verme onu dedin ve almadan gittin. Kendi hakkin olan bir aşkı, gözlerime hapsettin.

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    Seni hayal edince ilk gözlerin gelir aklıma, o yıldız gibi parlak gözlerin düşer karanlık geceme güneş gibi bebeğim, seviyorum seni sevgilim.

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    Elimde fotoğraflar bakarım anıları tazelerim o anları hatırladıkça kuruyan anılarımızı gözyaşlarımla suluyorum ve içimdeki sevgiyi bir gün gelirsin diye besliyorum sevgilim.

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    Senin gözlerin altın gibi kalbinin aynası olmuş her baktığımda hayatı daha güzel görüyorum seninle ve gözlerinle aşkım.

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    Ağlamaktan korkma! Zihindeki ıstırap veren düşünceler gözyaşı ile temizlenir.

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    Ve ben tam bu saatte rüzgarın uğuldayan sesiyle gözlerini istiyorum göz bebeklerime.

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    Gözlerini kapattığın zaman beni düşün sevgilim her zaman, gözlerini açtığında karşında olacağım ve o buğulu gözlerine bakıp seni sevdiğimi haykıracağım.

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