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• 04 Şubat 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:

Gözler ÖSYM'de! YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? YKS başvuruları bugün başlıyor...

Üniversitede eğitim almak isteyen binlerce aday bu yılda ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YKS sınavında ter dökecek. Her yıl üç ayrı oturumda gerçekleştirilen YKS sınavının 2021 yılı içerisinde gerçekleştirileceği tarihler netleşti. Tarihlerin netleşmesinin ardından adaylar başvuruların hangi tarihler arasında alınacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre başvuruların bugün başlaması bekleniyor. Peki YKS başvuruları nereden ve nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar olacak?

• 04 Şubat 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:
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YKS başvuruları ne zaman alınacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren 2021 YKS sınavının bu yıl içerisinde gerçekleştirileceği tarih ve başvuruların alınacağı zaman dilimleri ÖSYM tarafından açıklandı. Hayalini kurdukları Üniversitede eğitim almak isteyen binlerce öğrenci bu yıl da YKS sınavında ter dökecek. Peki YKS başvuruları ÖSYM tarafından ne zaman alınacak?

2YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

2021 YKS başvuruları 4 Şubat tarihinde ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden alınmaya başlayacak. Başvurular 2 Mart tarihine kadar sürecek. Adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden başvuru işlemlerini kolaylıkla halledebilecek

3YKS SINAV TARİHLERİ...

YKS SINAV TARİHLERİ...

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran'da Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Yeterlilik Sınavları ise 27 Haziran'da gerçekleştirilecek

4YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınavları belirtilen tarihler içerisinde gerçekleştirilirse sonuçlar 4 Ağustos tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak

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