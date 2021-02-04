• 04 Şubat 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:
Gözler ÖSYM'de! YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? YKS başvuruları bugün başlıyor...
Üniversitede eğitim almak isteyen binlerce aday bu yılda ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YKS sınavında ter dökecek. Her yıl üç ayrı oturumda gerçekleştirilen YKS sınavının 2021 yılı içerisinde gerçekleştirileceği tarihler netleşti. Tarihlerin netleşmesinin ardından adaylar başvuruların hangi tarihler arasında alınacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre başvuruların bugün başlaması bekleniyor. Peki YKS başvuruları nereden ve nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar olacak?
• 04 Şubat 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:
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YKS başvuruları ne zaman alınacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren 2021 YKS sınavının bu yıl içerisinde gerçekleştirileceği tarih ve başvuruların alınacağı zaman dilimleri ÖSYM tarafından açıklandı. Hayalini kurdukları Üniversitede eğitim almak isteyen binlerce öğrenci bu yıl da YKS sınavında ter dökecek. Peki YKS başvuruları ÖSYM tarafından ne zaman alınacak?
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