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    • 17 Şubat 2021 - 13:19 • Son Güncelleme:

    Gün Batımı Sözleri: Gün Batımı İle İlgili En Güzel Ve En Anlamlı Sözler

    Dünya üzerinde yaşanan bazı anlar diğer zamanlara göre oldukça değerli ve özeldir. Özel olan bu anlarda birçok kişi için unutulmayacak anılar birikebilmektedir. Dünyadaki bu özel zamanlardan biri günbatımı zamanıdır. Günbatımında söylenecek sözler nelerdir? En iyi ve en güzel gün batımı sözleri nelerdir? İşte gün batımı ile ilgili en güzel ve en anlamlı sözler.

    • 17 Şubat 2021 - 13:19 • Son Güncelleme:
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    Gün batımı dünyanın günlük hareketinin sonucunda oluşmaktadır. Türkiye gibi Kuzey yarım kürede bulunan ülkelerde kuzeye gidildikçe gün batımı süresi uzar. Gün batımı ile gökyüzü kızıl bir boya ile boyanmış gibidir. Evlenme teklifleri, doğum günü kutlamaları, özel kutlamalar, dostlar ile sohbet, hüzünlü bir anda gelen sıcak bir dost gibi çok sayıda özel anı insanlar yaşamaktadır. Gün batımında yaşanan ve yıllar geçse de unutulmayacak olan o anları, birlikte bu anı yaşamış olan kişilerle günbatımı sözleri kullanarak tekrar o anları paylaşmak kişiler arasındaki bağları güçlendirecektir. Gün batımı ile ilgili en güzel sözler gün batımının kişiye hissettirdiği en güzel duygular ile özel anları tekrar tekrar yaşamasını sağlar.

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    Gün batımını izlemek ruhu dinlendiren bir tedavi yöntemidir.

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    Biliyor musun? İnsan gün batımını çok seviyor, içi üzgünken.

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    Güneş batar ve müzik çalmaya başlar.

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    Ömür takviminden bir yaprak daha gitti. Gün batmaya ve geceye merhaba demeye başladı.

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    Güneşin batışı, güneşin bize verdiği bütün olağanüstü şeyleri takdir etmek için harika bir fırsattır.

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    Olacaksan güneş gibi ol, batıyorsan da batışın mükemmel olsun.

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    Güneş batmalıdır ki onun doğuşunu arzulayalım!

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    Güneşin batışı, gecenin açılış müziğidir.

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    Ve güneş yine batıyor akşam oluyor. Sensiz gecelerime aklımdan hiç çıkmayan bir çift göz doğuyor.

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    Gün batımının o sessiz ve huzur veren kızıllığında, gün batımı ile ilgili sözlerden bir demet hazırladık.

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    Güneş batarken, her ne yapıyorsan bırak ve onu seyret.

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    Gün batımı her zaman güzeldir ama sensizlik olmasa içinde.

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    Küçük Prens Gün batarken ömürden bir gün daha gider usul usul, sessizce kayıp gider.

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    Gün batımının hissettirdikleri kişiden kişiye göre değişse de genel bir hüzün havası vardır.

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    Gün batıyor ve bizler kendimizi dinlemek için evlerimize kapanacağız.

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    Güneş batsın ki doğuşu için tekrardan heyecan yapalım.

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    Yıldızlar parlamak için güneşin batışını beklemek zorundadırlar.

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    Güneşin batmayışına dayanabiliriz ama güneşin doğmayışına dayanamayız!

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    Gün batımı aşkı hatırlatır. Aşıklar birbirine gün batımı ile ilgili sözler gönderir.

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    Güneş batarken, içinde derinlerde bir yerde bilirsin ki hayat batıyor!

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    Vakti gelince gitmenin adıdır gün batımı ömürden, gönülden, günden.

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    Güneşin batması uzun ve sessiz bir gecenin başlangıç melodisi gibidir.

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    Bazen yaşanan onca şeyleri bir güneşin batışıyla kalbinin derinliklerine gömersin.

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    Gün batımı bazıları için yeni bir başlangıç, bazıları içinse her şeyin bittiği bir sondur.

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    Güneşin batmayışına dayanabiliriz ama güneşin doğmayışına dayanamayız!

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    Güneşi örnek al kendine, korkma batmaktan, yılma doğmaktan.

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    Güneşin batışı her aşkın hazin sonu gibidir. Gözünüzün önünden kayıp gider.

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    Gün batımı hep akşam kızıllığında olsun, senin sevgin ise kalbimin mutluluk koyunda dursun.

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    Rüzgârların kanyonlarda ıslık çaldığı gün batımları insanın içine dokunurdu.

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    Bir gün batar, yeni bir gün doğar. Yeter ki sen yaşama isteğini, yaşama umudunu kaybetme.

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    Ağaçlar güneşin batışını selamlar, güneşin batışı da ağaçları selamlar ve biz her ikisini de selamlarız!

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    Benim için artık güneşin doğuşu da, batışı da farksız, ben nasıl yaşayacağım böyle sensiz, böyle aşksız.

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    Güneşin batışını hiç konuşmadan izle, güneşin batışını tam bir sessizlikle izleyen bir kuş gibi tıpkı!

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    Seni sevmem gün batımı kadar muhteşem ve etkileyici, güneşin doğuşu kadar umut ve mutluluk verici.

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    Güneşin batışı umutlarımız gibidir. Biri batınca ertesi gün diğeri doğar…

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    Güneşin her batışı yeni bir umuttur.

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    Güneş her battığında yeni bir beyaz sayfa açıp her şeye yeniden başlanabilir.

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    Gün batımına doğru giden bir uçakla buralardan gitmek istiyorum.

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    Gün batımından önce günü övme.

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    Güneş batınca uzayan gölgene bakıp kendini büyük adam zannetme.

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    Ne olur gün bakışlarında batsın, gözlerinde yeniden doğsun.

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    Aşk günah ile güneşin batımını kadar acı ve çok olmasını isterim.

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    Her gün batımı aslında yepyeni bir günün doğumunun habercisidir.

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