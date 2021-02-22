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    • 22 Şubat 2021 - 11:52 • Son Güncelleme:

    Güneş İle İlgili Sözler: Güneş Işığı, Güneşin Doğuşu Ve Batışı Hakkında Güzel Sözler

    Güneş ile ilgili sözleri son günlerde sıkça duymakta olduğumuz sözler arasındadır. Birçok yerde işittiğimiz, paylaşımlarda rastladığımız özellikle romantik sözlerdendir. Umut veren sözlerde de sıklıkla kullanılmaktadır. Sizlerin rahatça kullanabilmesi için güneş ile ilgili sözler: güneş ışığı, güneşin doğuşu ve batışı hakkında güzel sözleri derledik.Güneş bir hayat kaynağı olarak bilinir. Bu nedenle özellikle edebi sözlerde bir benzetme bir tasvir olarak sıkça yer almaktadır.

    • 22 Şubat 2021 - 11:52 • Son Güncelleme:
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    Güneşin her doğuşu yeni bir umuttur.

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    Güneşle ölüme, dik dik bakılmaz.

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    En karanlık gece bile sona erer ve güneş tekrar doğar.

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    Güneş, nerede olursan ol sana ulaşmaya çalışan sıcak bir eldir!

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    Boyasına güvenen halılar, güneşten korkmaz.

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    Güneş batarken, her ne yapıyorsan bırak ve onu seyret.

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    Güneş batmalıdır ki onun doğuşunu arzulayalım!

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    Güneş, kötüleri bile aydınlatır.

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    Gölgesiz güneş yoktur.

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    Güneş, her gün yenidir.

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    Bıksan yine yağ, yaksa yine güneş iyi.

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    Güneş batarken bile, gölgeleri büyütür.

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    Güneş, bir günde iki kez doğmaz.

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    Güneşte de, gölgede de arkadaş kalacağız.

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    Güneş ışığını yalnızca sevgililer giyer.

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    Her güneş batışında, bir parçan eksilir.

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    Güneş her yere girer; fakat hiçbir yeri kirletmez.

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    Güneşin gördüğü, bütün insanlar dertlidir.

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    Güneş ışığından korkuyorsan, iyi bir adam değilsin!

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    Yüzünü güneşe çeviren insan, güneş görmez.

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    Güneşi bilmeyen çiçek, renginden habersizdir.

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    Güneş gibi erken yatalım ki, onun gibi dinç kalkalım.

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    Güneş battığı zaman, küçük yıldızlar parıldar.

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    Masumlar için olduğu gibi, zorbalar için de güneş her zaman doğmaz.

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    Dünle beraber gitti düne ait ne varsa bugün yeni şeyler söylemek gerek.

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    Balmumundan kanatlara sahip olduğunuz müddetçe, güneşten uzaklaşınız.

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    Bir çölün ortasında, hiç kimse güneşin erdemlerinden bahsetmez.

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    Dünya; dünya olalı beri güneş, aciz otun ayağına gelmiş, ot güneşe yükselmemiştir.

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    Güneşin batmayışına dayanabiliriz ama güneşin doğmayışına dayanamayız.

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    Güneşi istedikleri gibi görebilmeleri için, güneş tutulmasını ne kadar temenni edenler var.

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    Ağaçlar, dağlar, sisler ya da yağmurlar olmaksızın Güneş kendi büyüsünü yaratamaz!

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    Güneşi örnek al kendine. Korkma batmaktan, yılma doğmaktan.

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    Ne olur da deniz köpeğin ağzından beslenir. Nasıl olur da güneş üflemekle söner.

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    Okyanus için, balina küçük bir balıktır; bilge için, küçük balık bir okyanustur! Güneş, mumda gizlidir.

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    Eğer bir ışığın varsa, onu insanlarla paylaş; eğer bir karanlığın varsa, onu güneşle paylaş!

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    Ağaçlar güneşin batışını selamlar, güneşin batışı da ağaçları selamlar ve biz her ikisini de selamlarız!

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    Sabah güneş harika bir şekilde parıldadığında, zihnimizdeki gölgeler bile kaçmaya başlarlar!

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    Güneş batmadan akşam olmaz, bu da öyledir; Basının elinden özgürlüğü alınmadan diktatörlük olmaz.

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    Güneş üzerinde parıldarken bütün sorunlarını çöz yoksa sonsuza dek kaybolacaksın karanlıkta!

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    Güneşin doğuşu ve batışı yetmiş ya da seksen yol boyunca her gün seyredebileceğin iki muhteşem filmdi

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    Güneşin batışını hiç konuşmadan izle, güneşin batışını tam bir sessizlikle izleyen bir kuş gibi tıpkı!

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    Karanlık bulutları gördüğünde üzülme, kötü hissetme ve korkma çünkü güneş orada, hemen onların arkasında!

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    Güneşin batışı, güneşin bize verdiği bütün olağanüstü şeyleri takdir etmek için harika bir fırsattır.

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    Sabah güneşinin pırıltılarla doğduğu o muhteşem an antik zamanlarda güneşi bir Tanrı olarak görüp bütün ruhlarıyla ona tapanlara hak verilecek bir zamandır.

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    Hayatın karanlık koridorlarında ışık kırıntılarıyla bile mutlu olabilen bir adam en parlak güneşi sonsuz kere hak eder!

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    Güneş büyük bir sanatçıdır o kadar yeteneklidir ki çok çirkin bir şehrin çok güzel görünmesini sağlayabilir!

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    Gelecekte insan, yapay bir güneş yaratabilecektir, tıpkı gökteki güneşe benzeyen ki ona bir zamanlar bir tanrı olarak tapınılmıştı!

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    Güneşin batışı öylesine fevkaladedir ki güneşin kendisi bile sonsuz okyanusların yansımalarında her gün gün batımını izler!

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    Her güneş batışı, güneşin doğuşuna bir hac yolculuğudur. Güneşin batışını her kaçırdığında kutsal seyahatin harika başlangıcını da kaçırmış olursun!

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