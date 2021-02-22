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    • 22 Şubat 2021 - 12:09 • Son Güncelleme:

    Güzel Sözler 2021: En Güzel Anlamlı Özlü Sözler (Resimli) - Kısa Ve Öz Sözler

    Herkesin zaman zaman durumlarında paylaşmak için aradığı veya bir fotoğraf paylaşırken açıklama kısmınıza yazmak için araştırdığı güzel sözler bulunmaktadır. Siz de ihtiyacınız olan durumlarda kullanmak için birbirinden etkileyici özlü sözler ve en güzel anlamlı sözler içeriklerine ulaşım sağlayabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında kullanabileceğiniz en anlamlı sözler nelerdir? Mesaj olarak gönderebileceğiniz en güzel resimli güzel sözler nelerdir? İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

    • 22 Şubat 2021 - 12:09 • Son Güncelleme:
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    Güzel sözler, her zaman güzel anlamlar ifade etmektedir. Özellikle güzel sözler resimli oldukları zaman daha dikkat çekici bir hale gelir. Sevdiklerinize söylemek için veya mesaj olarak göndermek için kullanabileceğiniz birbirinden güzel kısa sözler ve aşırı anlamlı sözler sizin için derlediğimiz içeriğimizde mevcuttur. Sizin ve sevdiklerinizin beğenisini kazanacak olan pek güzel sözler içerisinden kullanmak istediklerinizi seçebilirsiniz.Siz de güzel resimli sözler içerisinden istediğinizi kayıt ederek kullanım sağlayabilirsiniz. Durum paylaşımı yaparken kullanabileceğiniz kısa ve öz sözler de yazımız da yer almaktadır. İhtiyacınız olan en güzel anlamlı sözlere, üstelik resimli olarak ulaşabilirsiniz.

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    Yavrum, sevgilim, sen tadını bir bilsen orada yaşamanın birlikte! Keyfince sevmenin ölünceye değin o sana benzeyen ülkede!

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    Gözlerinde iki çılgın ağaç gördüm, gülüşten, esintiden, altından iki ağaç. Kımıldanıp duruyorlardı, istemedim. Sana hiçbir şey söylemek istemedim.

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    İyi şeyler inandığında, daha iyi şeyler sabrettiğinde ve en iyi şeyler ise hiç vazgeçmediğinde gelir.

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    Hayat çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar sonra dersi verir.

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    Hayattaki en büyük zafer benim için hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.

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    Sebeplerimi hatırlamadan sonuçlarını hatırlamak epey zor

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    Her kalp, kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir.

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    Sanki ellerindeymiş gibi mutluluğun ve hüzün dolu belirsiz bir yarının anahtarları. Hem sevmiyorum, hem de sevmiyorum seni. Sevgimin iki canı var seni sevmeye. Bu yüzden sevmezken seviyorum seni ve bu yüzden severken seviyorum seni.

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    Gün sonu sen sevinçle dönersin ya evine, yıkanır arınır çıkarsın ya banyodan, ben de aynı sevinçle dönerim sana; sana doğru koşarım evime döner gibi…

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    Aşk çok kısa ama unutması çok zor.

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    Yorma kendini... Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin.

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    Önce üzüntüyü kabul etmelisin. Kaybetmeden kazanmanın ne olduğunu o zaman anlayacaksın.

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    Sarılı gür saçlara dolu bir büyük masa, saklamaz daha çok sır üzüntülü kafamdan, bu bir ehram, bir mahzen, öylesine kocaman.

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    Pişman değilim. Sadece dön bak arkana... Ne için nelerden vazgeçtin. Neler dururken neyi seçtin.

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    Herkesi sev, birilerine güven, kimseye yanlış yapma

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    Zihin fukara olunca akıl ukala olurmuş.

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    Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğü kazanır, bazılarına da büyüklük kendi gelir.

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    Yanlış bildiğin yolda; herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda; tek başına yürü.

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    Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

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    Bir kuş bile nasibi kadar kanat çırpar gökyüzünde.

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    Bugünün güzel zamanları, yarının üzücü düşünceleridir.

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    Çıplaktı sevgili ve bildiğinden gönlümü okşadığını, yalnız çın çın öten takılarını bırakmıştı üstünde.

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    Gözlerim kapalı, bir sonbahar akşamında. Sıcak göğsünün kokusunu içime çeker dalarım, gözlerimden mesut kıyılar geçer. Hep aynı günün ateşi vurur sularına...

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    Her şeye rağmen hayat yaşamaya değer.

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    Bir kıvrımıdır giysinin bana yaşamaktan kalan, başka şeyin yeri olmadı seni buluyorum en sonunda ben…

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    Senin için ölünür ama ben senin için yaşamayacağım

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    Sevgi... Allah tarafından insana verilen büyük bir nimettir. Kiminin elinde heba, kiminin elinde vefa olur.

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    Hakkını helal et dememe bakma sen... Hayatını haram edene hak helal edilir mi hiç.

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    Uzağımda ama her gece kalbimde uyuyor.

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    Hiç bilmediğim "O" kokunu çok özlüyorum.

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    Sabır vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemektir.

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    Gönül insanın kıblesidir. Ne olur kırmayın.

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    Sus! Zira susmakta binlerce dil, binlerce beyan vardır.

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    Geldiğin yeri unutmuşsun ama gideceğin yer sana bunu hatırlatacak.

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    Hırs başarısızlığın son sığınağıdır.

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    Sevgiyi kalbinde tut. Onsuz bir hayat, çiçekler öldüğünde güneşsiz bir bahçe gibidir.

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    Hatırlama, Gönül Dağı’ndaki “Gül” kadar güzel ise “Unutulmak” Hüzün Dağı’ndaki diken kadar acıdır.

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    Manzaraya talipsen, yokuşunda yorulmayı göze alacaksın.

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    Her şey göründüğü gibi olsaydı, eline aldığın deniz suyu mavi olurdur.

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    Seni hayallerine ulaştıracak en önemli şey, cesaretindir.

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    Yarın öleceğimizi bilsek, tüm kırgınlıkları unuturuz; ama biz sonsuza kadar yaşayacakmış gibi kırıcı ve gururluyuz.

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    Umudunu yitirme şu hayatta bir şeyin bitişi, her zaman başka bir şeyin başlamasına sebep olmuştur.

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    Fırtınanın gücü ne olursa olsun, martı sevdiği denizden asla vazgeçmez.

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    Aşkın tersi nefret değil, ilgisizlik. Sanatın tersi çirkinlik değil, ilgisizlik. İnancın tersi sapkınlık değil, ilgisizlik. Ve hayatın tersi ölüm değil, kayıtsızlıktır.

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    Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Kimse benim için yapamaz.

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    Hayat gerçekten çok basit ama biz hayatı karmaşık hale getirmek için ısrar ediyoruz.

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    Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer ve bilirsin o nehir asla durmaz.

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    İlk görüşte de son görüşte de hep aşık kalacağım sana…

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    Yatağımız olacak ,hafif kokuyla dolu. Divanımız olacak ,bir mezar gibi derin; bizim için açılmış, en güzel iklimlerin o garip çiçekleri süsleyecek konsolu.

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