• 22 Şubat 2021 - 11:27 • Son Güncelleme:
Hafta başında altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatında alış / satış durumu nasıl?
Altın fiyatlarını haberimizde derledik. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları tek tek araştırılıyor. Altının alış ve satış durumu son günlere göre aynı seyirde devam ediyor. 400 bandında ilerleme gösteren altın fiyatlarında düşme ve ya yükselme olacak mı? 22 Şubat 2021 Pazartesi gününe ait altın fiyatlarında bugün canlı - güncel rakamlar ne kadar? İşte 22 Şubat gram, çeyrek altın fiyatı kaç para? sorusunun cevabı...
• 22 Şubat 2021 - 11:27 • Son Güncelleme:
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