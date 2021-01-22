Hafta sonu güneşli ama... Geliyor!

Bünyamin Sürmeli CNN TÜRK ekranlarında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Hafta sonu geldi lodos daha da kuvvetleniyor sıcaklık artıyor. Bu sıcaklıklar da kalacak mıyız? Biliyorsunuz ayın başında yüksek sıcaklıklar vardı bir dip yaptı tırmandı bir dalga daha var ay bitmeden. İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de İç Ege'de hatta Marmara'nın güneyinde Bursa çevrelerinde kar yapma ihtimali var.