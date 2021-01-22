• 22 Ocak 2021 - 23:59 • Son Güncelleme:
Hafta sonu güneşli ama... Geliyor!
Hafta sonu hava nasıl olacak yağışlar geliyor mu sorusu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yurt genelinde kar yağışı etkili olmuştu. Bu hafta da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Özellikle pazar gününden sonra sağanak yağış etkisini gösterecek. İşte 5 günlük hava durum tahmin raporu.
• 22 Ocak 2021 - 23:59 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta kar yağışından sonra havalar ısınmıştı. Hafta sonu da yurt genelinde sıcak hava etkisini göstermeye devam edecek. Belli bölgeler dışında sağanak yağış gözükmüyor. Fakat pazar gününden sonra Türkiye kuvvetli sağanak yağışın etkisine girecek.
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Bünyamin Sürmeli CNN TÜRK ekranlarında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Hafta sonu geldi lodos daha da kuvvetleniyor sıcaklık artıyor. Bu sıcaklıklar da kalacak mıyız? Biliyorsunuz ayın başında yüksek sıcaklıklar vardı bir dip yaptı tırmandı bir dalga daha var ay bitmeden. İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de İç Ege'de hatta Marmara'nın güneyinde Bursa çevrelerinde kar yapma ihtimali var.
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