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• 22 Ocak 2021 - 23:59 • Son Güncelleme:

Hafta sonu güneşli ama... Geliyor!

Hafta sonu hava nasıl olacak yağışlar geliyor mu sorusu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yurt genelinde kar yağışı etkili olmuştu. Bu hafta da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Özellikle pazar gününden sonra sağanak yağış etkisini gösterecek. İşte 5 günlük hava durum tahmin raporu.

• 22 Ocak 2021 - 23:59 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta kar yağışından sonra havalar ısınmıştı. Hafta sonu da yurt genelinde sıcak hava etkisini göstermeye devam edecek. Belli bölgeler dışında sağanak yağış gözükmüyor. Fakat pazar gününden sonra Türkiye kuvvetli sağanak yağışın etkisine girecek.

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CNN TÜRK Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, "Kuvvetli yağışlar giriş yapıp iç bölgelere doğru ilerleyecek." dedi.

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Öte yandan Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

4Bünyamin Sürmeli CNN TÜRK ekranlarında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bünyamin Sürmeli CNN TÜRK ekranlarında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hafta sonu geldi lodos daha da kuvvetleniyor sıcaklık artıyor. Bu sıcaklıklar da kalacak mıyız? Biliyorsunuz ayın başında yüksek sıcaklıklar vardı bir dip yaptı tırmandı bir dalga daha var ay bitmeden. İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de İç Ege'de hatta Marmara'nın güneyinde Bursa çevrelerinde kar yapma ihtimali var.

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Çok kuvvetli olmasa da kar yapma ihtimali var. İstanbul çok sınıra geliyor gece karla karışık yağmur kara dönüp sonra toparlıyor gibi. Daha doğrusu toparlayamıyor gidiyor gibi görünüyor. Uzun zamandan beri görünen çok kuvvetli bir hale gelmeyeceği yönünde.

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Cumartesi günü yurdun büyük kısmında yağış yok. Kıyı Ege'de Marmara'nın batısında yağışlar var. Hafta sonu büyük çoğunluğu da böyle geçecek. Pazar günü Marmara'da Ege'de yağış biraz genişliyor. Arkasından kuvvetli sağanaklar geliyor. Pazar gününden sonra kuvvetli yağışlar giriş yapıp iç bölgelere doğru ilerleyecek. Aşırı yağışlar bekliyoruz. Su baskınlarına dikkat yeni haftanın ilk günlerinde

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İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

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