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    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Hafta Sonu Mesajları: Anlamlı, Eğlenceli Ve Komik Mutlu Hafta Sonları Sözleri
    • 22 Şubat 2021 - 12:41 • Son Güncelleme:

    Hafta Sonu Mesajları: Anlamlı, Eğlenceli Ve Komik Mutlu Hafta Sonları Sözleri

    Hafta Sonu Mesajları, cumartesi ve pazar günleri için oldukça kullanımı tercih edilen mesajlar arasında yer almaktadır. Siz de sevdiklerinize göndermek için kullanacağınız birbirinden güzel hafta sonu mesajlarına sizin için hazırladığımız içeriğimizden ulaşabilirsiniz. Siz de özellikle hafta sonu gönderebileceğiniz ve anlamlı içerikler oluşturabileceğiniz mesajlara sizin için hazırladığımız yazımızdan ulaşabilirsiniz. Eğer siz de anlamlı ve eğlenceli hafta sonu sözlerini nerede kullanabilirim? Kimlere hafta sonu mesajları gönderebilirim? Gibi sorularınızın cevaplarını bularak en etkili şekilde kullanmak için en güzel hafta sonu mesajlarını sizin için bir araya getirdik.

    • 22 Şubat 2021 - 12:41 • Son Güncelleme:
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    Hafta sonu ile İlgili kullanabileceğiniz sözler, sitemizde oldukça çeşitli olarak yer almaktadır. Siz de en anlamlı hafta sonu mesajlarına bizim hazırladığımız içerik üzerinden ulaşabilirsiniz. En eğlenceli hafta sonu sözleri ile siz de sevdiklerinize hafta sonları için gönderebileceğiniz birbirinden çeşitli ve komik mesajlar için kullanabileceğiniz sözlere kolaylıkla ulaşım sağlarsınız. Hafta sonunu renklendirecek olan mutlu hafta sonu sözlerini ve aynı zamanda hem anlamlı hem de eğlenceli olan mesajlar da kullanabilmeniz için bir araya getirdik.

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    Hafta sonu gökkuşağı gibidir.

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    Hepinize mutlu hafta sonları dilerim.

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    Hafta sonu, tüm haftanın pasını atandır.

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    Senin için yüce dağlar geçer, okyanusları yüzer, çölleri aşarim, hafta sonu buluşalım.

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    Güzelliklerle dolu mutlu ve huzurlu bir hafta sonun olsun arkadaşım.

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    Hafta sonunda yeteri kadar gün yok.

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    Günaydın hafta sonu.

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    Hafta sonunuzun huzurlu geçmesi ile.

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    Hafta sonları yağmur gibidir; uzaktan hoş gözükür ama yanına yaklaşmaya çalışınca kaybolur.

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    Sen gülünce gün cumartesi olur. Bir kuş havalanır gökyüzünde.

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    Her şeyin gönlünüzce olduğu mutlu, neşeli güzel bir hafta sonu dilerim.

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    Kalk gidelim bu hafta sonu. Gezmemiz gereken şehirler var.

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    Her erkeğin bir cumartesi gecesi duşuna ihtiyacı vardır.

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    Yeni doğan gün güzellikleri de beraberinde getirsin. Barışı, sevgiyi, dostluğu, dostça yasamayı Mutlu hafta sonları dostlar.

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    Güne nasıl başlarsan öyle devam eder. Güzel bir gün hayır duaları ile başlar.

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    İdeallere ulaşmak, her günün işini Pazar gününün kıyafetleriyle yapmaya benzer.

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    Mutlu huzur dolu sevdiklerinizle birlikte güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle.

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    Gerçek, insanın hiçbir zaman keşfedemediği yalandır.

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    Her şeyin bir sonu var, doğrudur. Ama en mutlu son hafta sonudur.

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    Merhaba cumartesi, sizi bol bol gülümsetecek, sevgi dolu, coşku dolu bir hafta sonu diliyorum.

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    Hayallerin gerçeğe dönüştüğü huzurlu, mutlu, şahane bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle.

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    Gözlerin, bugüne öyle bir aç ki her şey istediğin gibi gitsin bebeğim günaydın. Mutlu hafta sonu dilerim.

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    Uyanıp bugün hafta sonu olduğunu hatırlayıp geri yatmak kadar huzur veren başka bir şey yok.

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    Ne çok ihtiyacımız var dinlenmeye. Bu hafta sonuna ve tatile, huzura ve mutlu olmaya. Mutlu tatiller dostlar.

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    Selam ve dua ile başlayalım güne, hep birlikte kavuşalım rahmetine, mutlu hafta sonları herkese.

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    Hafta sonunun özeti: Cuma, olay! Cumartesi, bugün ne yapsam? Pazar, bugün bir şeyler yapayım bari. Pazartesi, keşke dün bir şeyler yapsaydım.

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    Cumartesimiz yüreğinizden geçen dileklerinizin gerçekleştiği, hayallerinize bir adım daha yaklaştığımız gün olsun.

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    Hafta sonu geldi diye sevindiniz. Sevindiniz de ne oldu. Bak pazartesi geldi ne yapacaksınız alarmı yine sabahın körüne kuracaksınız. Yazık, ne çektiniz be!

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    Bu hafta sonu, mutluluk yağmurları üzerinize yağsın. Kalbiniz mutluluk, aşk ve sevgiyle dolsun. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Mutlu bir hafta sonları.

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    Bin damla serpilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bugün. Mutlu hafta sonları dilerim.

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    Günaydın hafta sonu; hayatınızdan renk, gönlünüzden umut ve yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın hepinize mutlu, huzurlu ve neşeli hafta sonları arkadaşlar.

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    Erkeğe bir tabak balık verin, o günün yemeğini çıkarmıştır, ama bir de balık tutmayı öğretin, işte o zaman tüm hafta sonu ondan kurtulursunuz.

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    Sabahın kor güneşi vursun suratına öpsün güneş seni benim yerime usulca, gözlerini açtığında ben olayım gözlerinde ben olayım odanın her yerinde mutlu huzurlu hafta sonu dilerim sevgilim

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    İyi ki haftasonu var.

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    Haftasonu tatili çalışan biri için ilaç gibidir.

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    Keşke her gün haftasonu olsa

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