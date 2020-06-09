Bu hafta sonu 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Gözler kabine toplantısından çıkacak kararda...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur mu sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu İçişleri Bakanlığı kararı ile 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. Kararın açıklanmasının bir gün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada yasağın iptal edildiği duyurulmuştu. 2,5 aylık aranın ardından hafta sonunu yasaksız geçiren 15 ilde ikamet eden vatandaşlar sahillere akın etmişti. Birçok büyükşehirden gelen görüntülerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske takılmadığı gözlemlendi. Yaşanan bu olayların ardından bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur mu sorusu gündeme geldi. Gözler kabine toplantısından çıkacak karara çevrildi.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması beklenmiyor. Keza geçtiğimiz hafta alınan sokağa çıkma yasağı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iptal edilmişti.