Bu hafta sonu 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Gözler kabine toplantısından çıkacak kararda...
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüsün ortaya çıkmasının ardından başlatılan hafta sonu sokağa çıkma yasakları 6-7 Haziran'da 2,5 aylık aranın ardından son buldu. 2,5 aylık aranın ardından hafta sonu sokağa çıkan binlerce kişi sahillere akın ederken sosyal mesafe ve maske kuralı dikkate alınmadı. Bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı netlik kazanacak.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur mu sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu İçişleri Bakanlığı kararı ile 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. Kararın açıklanmasının bir gün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada yasağın iptal edildiği duyurulmuştu. 2,5 aylık aranın ardından hafta sonunu yasaksız geçiren 15 ilde ikamet eden vatandaşlar sahillere akın etmişti. Birçok büyükşehirden gelen görüntülerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske takılmadığı gözlemlendi. Yaşanan bu olayların ardından bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur mu sorusu gündeme geldi. Gözler kabine toplantısından çıkacak karara çevrildi.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA
Bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması beklenmiyor. Keza geçtiğimiz hafta alınan sokağa çıkma yasağı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iptal edilmişti.