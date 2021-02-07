DHA
• 07 Şubat 2021 - 16:33 • Son Güncelleme:
Hasankeyf'teki mağaralar turizme kazandırılacak
Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'teki mağaralar kazı ve restorasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak. Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, eksiklikler tamamlandığını ilçenin parmakla gösterileceğini belirterek, "Hasankeyf tamamıyla su altında kalmış değil. Hala bu eserlerin mevcudiyeti ile çok büyük bir potansiyel barındırıyoruz. Gerek kazı, gerek uzun yıllara sahip restorasyon çalışmalarına bu yıl itibariyle başlanıyor. Bütün bu mağaralar ileriki dönemlerde hem turizme kazandırılacak hem de ekonomiye katkısı olacak" dedi.
DHA
• 07 Şubat 2021 - 16:33 • Son Güncelleme:
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Batman Valiliği'nin daveti üzerine kente gelen bir grup gazeteci, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) kapsamında inşa edilen gövde bakımından dünyanın en uzun, güç bakımından ise Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Veysel Eroğlu-Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile birlikte sular altında kalan Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşkesini gezdi.
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