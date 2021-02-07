Hasankeyf'teki mağaralar turizme kazandırılacak

Hasankeyf bir yandan da değişim-dönüşüm içerisinde. Bazı eksikleri var ve pandemi döneminde bu eksikleri tamamlama fırsatı buluyoruz. Yavaş yavaş yeşillendirilmesi, çevre düzenlemeleri hayata geçtiğinde inşallah çok daha güzel bir Hasankeyf ile tüm ziyaretçilerimiz, tanışmış olacak. Biz bu dönemi bir fırsat olarak değerlendirdik" diye konuştu.