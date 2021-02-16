• 16 Şubat 2021 - 14:13 • Son Güncelleme:
Hava durumu dereceleri: İl İl hava durumu tablosu
Son dakika hava durumu bilgileri açıklandı. Kar yağışının ne zamana kadar devam edeceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli hava durumunu yayımladı. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu yayımlanırken, son dakika hava durumu uyarıları ise Doğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya ve Giresun çevresine yapıldı. İşte son dakika haberleri arasında yoğun ilgi gören hava durumu haberi...
• 16 Şubat 2021 - 14:13 • Son Güncelleme:
1
Milyonlarca vatandaş sabahın ilk ışıklarında hava durumu arayışına geçti. Karlı hava etkisinin ikinci günde de yoğn bir şekilde görenler kar yağışı ne kadar sürecek sorusunu araştırıyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgilerini haberimize ekledik. İşte önümüzdeki 5 günün hava durumu raporu...
2
Hava durumu hakkında arayışa geçen vatandaşlar için il il hava durumu bilgilerini haberimizde derledik. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere diğer illerin hava durumu link erişimini haberimize yerleştirdik. Son günlerde etkili olan kar yağışı ne zaman bitecek, ne kadar sürecek soruları peş peşe araştırılıyor. İşte Meteoroloji'den 5 günlük son dakika hava durumu bilgileri...
3
5
İZMİR HAVA DURUMU
Salı Karla Karışık Yağmurlu 2°C 5°C
Çarşamba Rüzgarlı 0°C 7°C
Perşembe Parçalı Bulutlu 0°C 10°C
Cuma Parçalı Bulutlu 4°C 13°C
Cumartesi Parçalı Bulutlu 4°C 13°C
6
Doğu Anadolu’da Fırtına Bekleniyor!
Doğu Anadolu’da halen güneyli yönlerden kuvvetli olarak devam etmekte olan rüzgarın; şiddetini artırarak yarın sabah (Çarşamba) saatlerine kadar Erzincan ve Bingöl; yarın akşam saatlerine kadar Erzurum, Ağrı, Kars, Van ve Muş; ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar Hakkari çevrelerinde yerel olarak fırtına(62-74 km/saat) ve yükseklerde kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi, dik yamaçlarda çığ oluşumu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
7