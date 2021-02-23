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    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Havalı Ve Cool Sözler: Rahat İnsanlar İçin En Afilli Artist Sözler
    • 23 Şubat 2021 - 10:46 • Son Güncelleme:

    Havalı Ve Cool Sözler: Rahat İnsanlar İçin En Afilli Artist Sözler

    Günümüzde insanların sıkça kullanmış olduğu sosyal mecralarda kişilerin en çok paylaşım yaptıkları şeylerden birisi havalı ve cool sözlerdir. Bu sözleri insanlar ruh hallerini yansıttıkları için sıkça kullanmaktadır. Sözlerin etkisi ise oldukça büyüktür. Bu yazımızda ise sizler için Havalı ve Cool Sözler ile rahat insanlar için en afilli artist sözleri sizler için derledik.

    • 23 Şubat 2021 - 10:46 • Son Güncelleme:
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    Karşısında bulunan kişiye hava atmak isteyen kişiler bu tavırlarını havalı ve cool sözler ile belirtmektedir. Havalı ve cool sözler anlamlı sözler arasına girmektedir. Sözcüklerin arasında uyum da göz ardı edilmemelidir. Havalı ve cool sözlerin bir diğer özelliği de etkileyici olmasıdır. Havalı ve cool sözler internet sayfalarında anlamlı güzel sözler bölümünde yer almaktadır. Bu sözlerin en sık kullanıldığı yerler ise sosyal medya platformlarıdır. Buralarda insanlar ruh hallerini belirtmektedir. Bu hallerini belirtirken de bazı sözcüklerden yararlanmaktadır. Bu sözcükler genel olarak güzel sözler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı insanlar ise rahatlıklarını belirtmek için bazı cümleler kullanırlar ancak bu cümlelerinde havalı olmasını isterler. Bundan dolayı rahat insanlar için ise afilli artist sözler kullanırlar.

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    Doğru söz söyleyen birisi asla özür dilemek zorunda kalmaz.

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    Ayakta ölmek diz çökerek yaşamaktan daha iyidir.

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    Basit insanlarla uğraşma. Kartallar yüksekten uçar.

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    Geçmişe dönük keşkelerle yaşamaktansa, geleceğe dönük belkilerle yaşamayı tercih ederim.

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    Ayrılık eğer alnımıza yazılmış ise o zaman sana veda etmek şart olur.

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    Önce her şeyi siyaha boyuyor ve sonrasında kurumasını bekleyoruz. Kuru zemin üstüne beyaz harflerle yeni hikaye yazıyoruz ve bunun adı da "unutmak" oluyor

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    Çıkarım semanda izlerim dünya alemi, inerim yeryüzüne izler alem cümbüş beni

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    Bazıları yavaş yürür ama asla geri geri yürümez.

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    Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.

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    Biz arkadaşlarımızı kaşarlı sucuklu tosttan seçmiyoruz mertliğine sözüne bakarız.

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    Yanıma keyfimin kâhyasını, paşa gönlümü ve tepemin tasını alarak hep birlikte, burnumun dikine gitmeye bayılıyorum.

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    Böcek olmayı kabullenenler ezilince şikâyet etmemelidirler.

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    Gülüşlerim var benim her sıkıntıya eyvallah diyen.

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    Sadece gülüşümü yakala, öfkem sana ağır gelir.

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    Varlığım bazılarını rahatsız etse de, uzaktan beni gizli gizli takip etmelerine bayılıyorum...

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    Cam gibi gençlerdik, vurdular, kırdılar keskinleştik.

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    Arkamdan konuşanların dillerinde adım, rüyalarında gölgem var.

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    Boşuna dönüyorsun dünya! Okeyin ikisi de bende.

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    Siz erkekler hepiniz aynısınız! diyen kızlara sesleniyorum; Siz düzgün olsaydınız da hepimizi tanımasaydınız.

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    Seni ben geleceğimde bir ekmek alıp beslemek için sevdim. Ama sen geleceğinde yatlar katlar istedin, benden hayır gelmez sana git at kendini yalan sevdalara.

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    Çok talibim var diyenler sevinmeyin! Ucuz malın alıcısı çoktur.

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    Kitap gibi kadınları imlası bozuk erkekler okuyamaz!

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    Bizde geri vites yok! Gerekirse ilerden döneriz.

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    Bana sigaradan iyi geldiğin gün evleniriz.

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    Ruh eşi çok sıradan bana suç ortağı lazım.

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    Gözlerine aşık olsaydın, kalbini kalbime yazmazdım ben seni gerçekten.

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    Seni sözlerle sevmek lazımmış bunu anladım.

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    Geçmişe dönük keşkelerle yaşamaktansa, geleceğe dönük belkilerle yaşamayi seçenek ederim

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    Kırgınlığım lunaparkta unutulmuş bir çocuğun nefreti kadar, Mesele atlıkarıncalar değil, Arkamdan dönüp duran dönme dolaplar.

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    Eğer bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.

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    Ben kötü biri değilim. Sen iyi biri olmamı haketmemişsindir.

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    Tek başına hayatı öğrenen insanı, kimse yokluğuyla korkutamaz.

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    Popüler olmaya çalıştığın kadar insan olmaya da çalış lütfen.

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    Bana sigaradan iyi geldiğin gün evleniriz.

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    Bazıları yavaş yürür ama asla geri adım atmaz.

    37

    Sadece gülüşümü yakala, öfkem sana ağır gelir.

    38

    Boşuna dönüyorsun dünya! Okeyin ikisi de bende.

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    Gözün arkada kalmasın, ben de senden vazgeçtim.

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    Yaş sadece bir sayıdır, olgunluk senin tercihin…

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    Bizde geri vites yok! Gerekirse ilerden döneriz.

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    Gülüşlerim var benim her sıkıntıya eyvallah diyen.

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    Azrail bile ayağıma gelecekse, sen neyin tribindesin?

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    Konuşmak ihtiyaç olabilir, fakat susmak bir sanattır.

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    Gidene yol vereceksin ki yerine gelen ayakta kalmasın.

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    Benim bu oyunda unuttuklarımı sen daha öğrenmedin bile.

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    Küme düşse de hayallerim, şampiyonluğa oynar gülüşlerim!

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    Yabancı bir şarkı gibiyim; dinleyenim çok, anlayanım az!

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