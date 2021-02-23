Geri Dön
BİST1.526-1.59EURO8.580.56USD7.060.56ALTIN410.430.54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Hayal İle İlgili Sözler: Hayal Gücü, Umut Etmek Ve Hayal Kurmak Üzerine Güzel Sözler
    • 23 Şubat 2021 - 11:51 • Son Güncelleme:

    Hayal İle İlgili Sözler: Hayal Gücü, Umut Etmek Ve Hayal Kurmak Üzerine Güzel Sözler

    Hayal İle İlgili Sözler, duygusal içerikli olan tüm sözlerde bir şekilde kullanılır. Sizin de kullanacağınız oldukça fazla alan olan hayal içerikli sözler, size oldukça fazla kullanım alanı içerisinde değerlendirebilme imkanı sunar. Siz de hayal kurmayı seven kişilerin tercih ettiği hayal ile ilgili çeşitli sözleri yazımızda bulabilirsiniz. Peki, nedir bu hayal ile ilgili sözler? Nerelerde kullanılır? Kimler hayal ile ilgili sözleri kullanır? İşte, tüm detayları derledik.

    • 23 Şubat 2021 - 11:51 • Son Güncelleme:
    1
    ABONE OL

    Hayal İle İlgili Sözler, oldukça çeşitli olabilir. Hayal kurmayı seven kişilerin oldukça fazla kullandığı bu sözler, birçok mesajın da içeriğini oluşturmaktadır. Sizin için oldukça fazla geniş kullanım alanı bulabileceğiniz, umut etmek ve hayal kurmak üzerine güzel sözleri kolay ulaşabilmeniz için bir araya getirdik. Oldukça güzel olan ve hayal gücünüzü de oldukça iyi bir şekilde ifade etmenizi sağlayacak olan sözleri siz de hem sosyal medya hesaplarınızda hem de kişisel hesaplarınızda istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Umut ettiğiniz ve gerçekleşmesini istediğiniz düşünceleri en güzel umut mesajları ile ifade edebilirsiniz.

    2

    İnsanın hayatı, insanın hayalidir.

    3

    İnsan dünyada, hayal ettiği kadar vardır.

    4

    Hiçbir şey ele geçince, hayalde olduğu kadar güzel kalmaz.

    5

    Hayal gücü, ruhun gözüdür.

    6

    Hiçbir şey, insanın hayal gücü kadar özgür değildir.

    7

    Hayalsiz,hiçbir şey yapılamaz.

    8

    Önce hayaller ölür, sonra insanlar.

    9

    Düşlerin olmadan her yer sana uzaktır.

    10

    Hayal gücüne sahip biri, çaresiz kalmaz.

    11

    Hayal ettiğiniz her şey gerçektir.

    12

    Düş gücü gerçeklikten kaçmak için değil, onu oluşturmak için kullanılmalıdır.

    13

    Gözler az gördüğü, kulaklar az duyduğu ölçüde hayal gücü artar.

    14

    Hayatta hep mutlu olursam, hayalini kuracak neyim kalır.

    15

    Bilimdeki her büyük ilerleyiş, hayal gücünün yeni bir atağından ileri gelir.

    16

    En fakir insan bir kuruşu olmayan değil, bir hayali olmayandır.

    17

    En büyük işler, büyük hayal sahibi insanlarca başarılmıştır.

    18

    İnsanoğlunun yapacakları hayal ettikleri ile sınırlıdır.

    19

    Hiç düş kırıklığına uğramayanlar, hiç umut beslememiş olanlardır.

    20

    Saniyeler sonra ne olacağını bilmeden, yıllar sonrasının hayalini kuruyoruz.

    21

    Neysek ve neredeysek oyuzdur; çünkü ilk önce onu hayal etmişizdir.

    22

    Hayatta mutlu olmayanlar için en tatlı mutluluk hazinesi, hayal kurmaktır.

    23

    İnsanın ruhu felç olmaz, soluk alabiliyorsanız düş de kurabilirsiniz.

    24

    Hayallerinizin son kullanma tarihi yok. Derin bir nefes alın ve yeniden deneyin. Asla vazgeçmeyin.

    25

    Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere.

    26

    Hiçbir şeye umut bağlamayan adama ne mutlu; çünkü hiç hayal kırıklığına uğramaz.

    27

    İnsan, ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca, hepsini kaybeder.

    28

    Hayali kuvvetli olan; ama bilgisi olmayan kimsenin kanatlan vardır, fakat ayaklan yoktur.

    29

    Hayaller tatminsizlikten doğar; her şeyi yerinde olan bir adam hayal kuramaz.

    30

    Asıl zor olan olmayacak şeyin hayalini kurmak değil, olmayacak insanları o hayale sığdırmaya çalışmak.

    31

    Büyük şeylerin hayali ile yaşa, hiç olmazsa daha küçük şeyleri yapmak imkânını bulursun.

    32

    Aslında insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Sadece sen yanlış insanlar üzerinde hayal kuruyorsun.

    33

    Hayal kurmak, bilgiden daha önemlidir; çünkü bilgi sınırlıdır, ancak hayal kurma tüm dünyayı kapsar.

    34

    Hayallerinizi kovmayınız; çünkü onlar gittiler mi belki siz kalırsınız ama artık yaşamıyorsunuz demektir.

    35

    Hayal gücü, insanı çok yükseklere uçurtacak tek şey hatta uçakla bile, o kadar yüksekte uçamazsınız.

    36

    Yaratmanın başlangıcıdır düş gücü. Dilediğinizi düşler, düşlediğinizi amaçlar, amaçladığınızı yaratırsınız sonunda.

    37

    Dünyanın gördüğü her büyük başarı, önce bir hayaldi, en büyük çınar bir tohumda, en büyük kuş bir yumurtada gizliydi.

    38

    İyi yaşamak için bir sürü hayal kurarız, hayallerimiz gerçekleşmezse, hem bedenimizi hem de ruhumuzu incitiriz.

    39

    Hayal gücü ve espri, güzelden çok kötü şeyle uğraşmakta karlı çıkar, çirkinden çok şey yapılır, güzelden hiçbir şey.

    40

    Kendimi ve düşünce yöntemlerimi incelediğimde, bilgiye ulaşabilmek için hayal gücümün diğer yeteneklerimden çok daha önemli olduğu sonucuna varıyorum.

    41

    Düş gücü; bizi bildiğimizden daha bilge, duyduğumuzdan daha iyi, oluğumuzdan daha soylu kılar, yaşamı bir bütün olarak görmemizi sağlar.

    42

    Eğer bir kimse hayalleri doğrultusunda tereddüt etmeden ilerleyebiliyor ve ümit ettiği hayatı yaşamak için gayret sarf ediyorsa, alelâde zamanlarda tasavvur edemeyeceği bir başarıya ulaşır.

    43

    İnsanoğlu; beden, akıl ve hayal gücünden oluşur. Beden özürlü, akıl güvenilmez olabilir; ancak hayal gücü bu gezegendeki hayatın en sevimli enerjilerinin yoğunlaşması ile ortaya çıkmaktadır.

    44

    Hayal ettiğin hayatı yaşa!

    45

    Hayalini kurmadığın her şey imkansız olarak kalır.

    46

    Ben iç dünyama dönüyorum. Orada hayal kırıklığına yer yok.

    47

    En fakir adam bir kuruşu olmayan değil, bir hayali olmayandır.

    48

    Hayal kurmak güzel de… Ya Sonra…

    49

    Hayaller bile hayal oldu sevgili… Sen neyden bahsediyorsun.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri

    Son dakika: Yasaklar kaldırılınca ülkelerinden ayrılacaklar! Türkiye trafiği...

    XRP Ripple davası sonucu ne oldu, Ripple ne kadar, kaç TL? Son dakika XRP Ripple davası ayrıntıları...

    Son dakika: Gıdada yeni dönem! Vatandaş görecek...

    Gazeteden görüp yaptı! Şimdi herkes onun peşinde...