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    • 23 Şubat 2021 - 13:09 • Son Güncelleme:

    Hayal Kırıklığı Sözleri - Hayal Kırıklığı İle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

    Özellikle sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla karşılaştığımız bir konuda yaşanan hayal kırıklıkları üzerinedir. Bu durumlarda düşüncelerimizi aktarmak başkalarıyla paylaşmak isteyebilirsiniz. Sizlere hislerinizi dile getirebileceğiniz hayal kırıklığı sözleri - hayal kırıklığı ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri derledik.Hayal Kırıklığı zaman zaman herkesin yaşayabildiği durumlardır. Konudan bağımsız olarak hayatta birçok kez hayal kırıklığına uğrayabiliriz.

    • 23 Şubat 2021 - 13:09 • Son Güncelleme:
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    Hayal Kırıklığı Sözleri Hayal kırıklığı hayatta birçok olaya karşı duyulabilmektedir. Bizi hayal kırıklığına uğratan bazen sevdiğimiz, bazen akrabalarımız, bazen de dostlarımızdır. Hayal kırıklığı kimden gelirse gelsin üzücü bir durumdur. Bu durumu paylaşmak istemek oldukça normaldir. Hislerinizi anlatabileceğiniz resimli ve resimsiz en anlamlı hayal kırıklığı sözlerini sizler için araştırdık. Hayal Kırıklığı İle İlgili Söylenmiş En Güzel SözlerHayatın kendisi bile bazen bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Hayal kırıklığı yaşamayan neredeyse yok gibidir. Yaşanan hayal kırıkları bazen şiirlere, bazen de romanlara konu olmuştur. Hayal kırıklığı yaşayanlar genellikle en güzel ve manalı sözleri durumlarında ve sosyal medyalarında paylaşmaktadır. Sizin için özellikle seçerek derlediğimiz en anlamlı hayal kırıklığı sözlerini kolayca paylaşabilirsiniz.

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    Gözlerimden tut da, ciğerlerime, iliklerime kadar kırgınım.

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    Hayal kırıklarımız kendi eserleimizdir.

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    Büyük hayaller, büyük hayal kırıklığı yaratır.

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    En güvendiğiniz insanın yaşattığı hayal kırıklığını affetseniz bile, unutamazsınız.

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    Hayal kırıklıklarını hiçbir yapıştırıcı tutmuyor.

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    İnsan inceldiği yerden değil, incindiği yerden kopar.

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    Hayal kurmazsan hayal kırıklığı da olmaz.

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    Güvenmiştim, kelimesinin içinde binlerce hayal kırıklığı saklıdır.

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    Avuçlarımda hayal kırıklığı var benim, anlatsam anlar mısın?

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    Bir kadının hayal kırıklığı, milyonlarca cam parçasından daha keskindir.

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    Ne zaman bir düş kursam, ertesi gün hayal kırıklarını topluyorum.

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    En çok hayal kırıklığını, en güzel hayaller kurduğumuz insanlar yaşatıyor.

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    Beni hayal kırıklığına uğratan, kendimden başkası değil.

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    Gün olur da neşen, neyseye dönerse, yaşadığın hayal değil, hayat kırıklığıdır.

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    Sanırım hayal kurarken malzemeden çalıyoruz, çünkü sürekli yıkılıyor!

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    Bir insanı hayal kırıklığına uğratmak, en büyük insanlık suçudur.

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    Ben iç dünyama dönüyorum. Orada hayal kırıklığına yer yok.

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    Eğer birinden hiçbir şey beklemezsen hayal kırıklığına uğramazsın.

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    Yeteri kadar mücadele etmeyenler hayal kırıklığı yaşarlar.

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    Hayat bizi çok kırıyor ve hiçbir hayal kırıklığından umut doğmuyor.

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    Ne yazık ki aşk hayalin çocuğu, hayal kırıklığının annesidir.

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    İnsanın en iyi başarıları en büyük hayal kırıklıklarından sonra gelir.

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    Hava için gök gürültüsü neyse, insanın ruhu için hayal kırıklığı da odur.

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    Çocukken yaşadığımız bir hayal kırıklığı ileride bizi katil de yapabilir şair de.

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    Neyim olursan ol da hayal kırıklığım olma. Orası çok kalabalık, tanıyamam seni.

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    Kısa soluklu başarısızlıklar yüzünden hayal kırıklığına uğramamak için uzun soluklu amaçların olmalı.

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    Kimseden bir şey bekleme, böylece asla hayal kırıklığı yaşamazsın.

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    Aslında insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Sadece sen yanlış insanlar üzerine hayal kuruyorsun.

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    Önemli olan yaşamın hayal kırıklıklarına bozulmamak ve geçmişi geçmişte bırakmayı öğrenmek.

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    Umursadığınız insan sizi hayal kırıklığına uğrattığında, insanları önemsemekten vazgeçip yalnızlığı seçiyorsunuz.

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    Erkek, yorgun düştüğü için evlenir, kadın merak duyduğu için. İkisi de hayal kırıklığına uğrar.

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    İnsanlardan hiçbir şey beklemeyen mutludur; çünkü o, hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramayacaktır.

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    Hayal kırıklığı; dolu sandığımız boş bir fotoğraf makinası ve çekiyoruuum diyen bir ses…

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    Aslında insanı en çok acıtan şey; hayal kırıkları değil. Yaşanması mümkünken, yaşayamadığı mutluluklardır.

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    Güvendiğim insanların beni hayal kırıklığına uğratmak için her defasında gösterdiği çabaya hayranım.

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    İntihar başlı başına bir intikam eylemidir çoğunlukla. Seni hayal kırıklığına uğratmış insanların suçluluk duymalarını istersin.

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    Sertleşmiş duygularımı yumuşatmaya çalışma, nasır tutmuş kalbimi açmaya kalkma hayal kırıklığına uğrarsın.

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    Özledim diyoruz ya hep. Özlenen ne biliyor musunuz ? Onun gerçekten masum biri zannetiğiniz zamanlar. Gerisi hep hayal kırıklığı.

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    Aslında insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Sadece sen, yanlış insanlar üzerinde hayal kuruyorsun.

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    Aslında insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Sadece sen, yanlış insanlar üzerinde hayal kuruyorsun.

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    Başarısız olduğunuzda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz; ancak hiç denemezseniz, bu sonunuz olur.

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    Büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp ben artık kimseyi sevemem deme! Unutma ki, en güzel çiçekler mezarlıklarda yetişir.

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    Ama sevgi budur zaten, değil mi? Sırf biri seni hayal kırıklığına uğrattı diye onu sevmeyi bırakmazsın

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    Hayallerini cüssene göre belirle, çünkü hayalin ne kadar büyük olursa, kırıklığı da o kadar büyük olur.

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    Kimseden hiçbir şey beklemiyorum. Bu sayede hayal kırıklığına da uğramamış oluyorum.

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    Ümitlerin kaderi, biri yok olduğunda diğerinin ortaya çıkmasıdır, işte bu yüzden bunca hayal kırıklığına rağmen dünyadan silinip gitmemişlerdir.

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