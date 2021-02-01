milliyet.com.tr, AA
• 01 Şubat 2021 - 22:30 • Son Güncelleme:
Hayran kaldılar! Dünyanın en büyüğü, ölümcül bir silah...
ABD'li ünlü Washington Post gazetesi, Türkiye'nin lider pozisyonda olduğu drone teknolojisinin tüm dünyaya yayılmaya başladığını yazdı. Dağlık Karabağ savaşı ve Libya'da Türkiye'nin müdahalesinin, bu olayların kaderini tayin ettiğini ifade eden haber, Bayraktar TB2'ye övgüler yağdırdı. Türk teknolojisine hayranlığını gizleyemeyen Washington Post, Türkiye'nin dış politikasında droneların önemini anlattı.
milliyet.com.tr, AA
• 01 Şubat 2021 - 22:30 • Son Güncelleme:
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Ermenistan ve Azerbaycan, Güney Kafkasya'daki tartışmalı Dağlık Karabağ topraklarının üzerinde hava üstünlüğü için savaşırken, Türkiye Azerbaycan ordusunu destekledi.Aralık ayında Ermenistan, tartışmalı bölgelerin bir kısmını teslim etmeyi ve Rus barış güçlerinin yeniden çizilmiş sınırları korumasına izin vermeyi kabul etti.
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Dağlık Karabağ savaşındaki tehdit birkaç yıldır var ve Ukrayna, Suriye, Yemen ve Libya'daki çatışmalarda bunu gördük. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlam Aliyev bir Türk televizyonuna verdiği demeçte, 'Azerbaycan ordusuna ait gelişmiş Türk insansız hava araçları sayesinde cephedeki kayıplarımız azaldı.Bu uçaklar Türkiye'nin gücünü gösteriyor ve bu da bizi güçlendiriyor' dedi.
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