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    • 23 Şubat 2021 - 15:03 • Son Güncelleme:

    Hayvanlarla İlgili Sözler: Hayvan Sevgisini En İyi Anlatan Güzel Sözler

    Hayvan sevgisi insan ya da ağaç sevgisi kadar önemlidir. Her zaman hayvanı seven insandan korkma derler. Çünkü masum bir canlıyı sevmek insanın yumuşak kalbini gösterir. Tabii pek çok insan yüreğimdeki hayvan sevgisini sözler üzerinden de değerlendiriyor. Bu konuda başkaları ile paylaşabileceğiniz en güzel hayvan sözleri arasından tercih yapabilirsiniz. İşte hayvanlarla ilgili sözler: hayvan sevgisini en iyi anlatan güzel sözler.

    • 23 Şubat 2021 - 15:03 • Son Güncelleme:
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    Özellikle günümüzde kedi ve köpekler başta olmak üzere kuşlar ile pek çok farklı hayvan evde beslenir. Sadece evde değil aynı zamanda sokak hayvanları da günümüzde pek çok iyi insanlar tarafından besleniyor. Tabii bunu daha fazla insana yaymak ve hayvan sevgisini en iyi şekilde gösterebilmek adına, günümüzde hayvanlar ile ilgili çok güzel sözler bulunmaktadır. Hayvan sevgisine en iyi şekilde anlatacak birbirinden güzel sözler, özellikle sosyal medya platformlarında yaygın değerlendirilir. Hayvan sevgisini özellikle başka insanlara da aşılayabilmek ve bunu gösterebilmek için, özel olarak hazırlanmış en etkili hayvanlarla ilgili sözleri değerlendirebilirsiniz. En anlamlı ve en güzel hayvan sevgisini gösteren sözler sizleri bekliyor.

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    Kuşlar doğa adlı annenin güzel çalgıcılarıdır.

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    Ne kadar çok insanla tanışırsam köpeğimi o kadar daha çok seviyorum.

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    Balığa denizden başkası azaptır.

    5

    İnsanın insanlardan kaçışıdır hayvan sevgisi.

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    Hayvanı seversen o da sevildiğini bilir.

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    İnsanları tanıdığımdan beri, hayvanları severim.

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    Ruhunda hayvan sevgisi olmayan insandan uzaklaş.

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    Her insanın kalbinin bir köşesinde az da olsa hayvan sevgisi vardır.

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    Beni köpekler asla ısırmaz. İnsanlar ısırır.

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    Hiçbir hayvan, kendi türüne işkence yapmaz.

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    Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz.

    13

    Kedi, sevgilisinde muhakkak tırmık izi bırakır.

    14

    Bazılarına hayvan demek onları yüceltir. Hayvan olmak için masum olmak gerekir.

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    Her kim aç bir hayvanı beslerse, aynı zamanda ruhunu besler.

    16

    En iyi arkadaşımız hayvanlardır. Ne soru sorarlar, ne kusur kabahat bulurlar.

    17

    İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz.

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    Hiç bir şey yavru bir kediden daha oyuncu, yaşlı bir kediden daha ciddi olamaz.

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    Kedilerden nefret edenler bir sonraki hayatlarına fare olarak geri döneceklerdir.

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    Hayvanlar benim arkadaşlarımdır ve ben arkadaşlarımı yemem.

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    Bir kedi onu ne zaman çağırırsanız yanınıza gelir; tabi eğer yapacak daha iyi bir şeyi yoksa.

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    İnsanın gerçek yüzünü görebilenlerin birer hayvansever olması kaçınılmaz.

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    Hayatı boyunca iyi olmaya çalıştı. Çoğu kere başarısız oldu. Ne de olsa bir insandı. Bir köpek değildi.

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    Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir.

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    İnsanlar hakkında psikolojik romanlar yazmak istiyorsanız yapacağınız en iyi şey bir çift kedi edinmektir.

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    Allah’dan korkunuz, hayvanları incitmeyiniz, rahatlarını bozmayınız

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    Kedinin duygusal dürüstlüğü tamdır. İnsanlar çeşitli nedenlerden duygularını saklayabilirler ama bir kedi asla.

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    Unutma ki hayvanlar kendi hayatlarını yaşamak için doğmuşlardır, sana hizmet etmek için değil! Onları kullanma, onları sömürme. Bırak kendi hayatlarını yaşasınlar.

    29

    Hayatımı tamamen hayvanlara yardım etmeye adamamın sebebi; hali hazırda onlara zarar vermeye kendini adamış bu kadar çok insanın olması.

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    Bir köpeğin, bir kedinin veya herhangi bir başka hayvanın dostluğunu kazanmak sessiz yaşanan bir ayin gibidir; onların bakışlarında gizli olan cevaplara insan ancak bu şekilde ulaşabilir bence.

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    Hayvan severler özel bir insan türüdür; ruhu cömert, empati dolu, belki biraz duygusallığa meyilli ve en az bulutsuz bir gökyüzü kadar kocaman yürekli.

    32

    Her şey aynı nefesten alır: Hayvanlar, insanlar, ağaçlar… Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanların ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur; insanlar yalnızlıktan ölür.

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    Gökyüzü karışıksa bu kuşların işi

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    Bir insanın gerçek karakterini, diğer hayvanlara davrandığı şekilde yargılayabilirsin.

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    Hayvanlara karşı acımasız olan insanlarla ilişkilerinde de zorlaşır.

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    Hayvanlar nefret etmiyor, bizim onlardan daha iyi olmamız gerekiyor.

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    Mükemmel arkadaşlarımız asla dört bacağından daha azına sahip olamaz.

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    Hayvanlar çok iyi arkadaşlar, soru sormuyor veya eleştirmiyorlar

    39

    Aç bir hayvanı besleyen, kendi ruhunu besler.

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    Bir hayvanın sadakati sınır tanımaz.

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    Hayvan sahibi olma isteği, cennete geri dönme arzusudur.

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    Sadakat ile ilgili olarak, insandan daha hain bir hayvan yoktur.

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