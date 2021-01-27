Son dakika: Hepsi Türkiye'de! Avrupa 1400 TIR'ı bekliyor

Yollar karla kaplı. Avrupa ülkelerine göre, Türkiye ihracatta çok iyi durumda. Biz sadece Bulgaristan’a çalışmamıza rağmen 13 aracımız dolu gidip, boş geliyor. Yani oradan mal almayı dahi beklemiyoruz. Bu yoğunluk olmasa biz boş dönemeyiz, nakliyat bizi kurtarmaz. Yani Allaha şükür işlerimiz çok iyi" dedi.