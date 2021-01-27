DHA
• 27 Ocak 2021 - 14:53 • Son Güncelleme:
Son dakika: Hepsi Türkiye'de! Avrupa 1400 TIR'ı bekliyor
Gelen son dakika haberine göre; Avrupa'nın çeşitli ülkelerine yük taşıyan TIR’lar, Edirne’de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki park alanlarında ve yol boyunca uzun kuyruk oluştururken, 1400 TIR, çıkış için bekliyor. Bulgaristan'a izolasyon malzemesi götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelerek, 3 gündür sıra bekleyen Hüseyin Sofuoğlu, Türkiye'nin Avrupa ülkelerine göre ihracatta çok iyi durumda olduğunu söyledi.
DHA
• 27 Ocak 2021 - 14:53 • Son Güncelleme:
1
Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa ülkelerine gitmek üzere yola çıkan yük dolu TIR’lar, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki park alanlarında ve yol boyunca yoğunluk oluşturdu. Sınırda, 1400 TIR çıkış yapmak için beklerken, yetkililer, yoğunluğun ihracatın artmasından kaynaklandığını söyledi.
3
5
Yollar karla kaplı. Avrupa ülkelerine göre, Türkiye ihracatta çok iyi durumda. Biz sadece Bulgaristan’a çalışmamıza rağmen 13 aracımız dolu gidip, boş geliyor. Yani oradan mal almayı dahi beklemiyoruz. Bu yoğunluk olmasa biz boş dönemeyiz, nakliyat bizi kurtarmaz. Yani Allaha şükür işlerimiz çok iyi" dedi.
7
8
'38 SAATİR BEKLİYORUM'
İngiltere'ye tekstil yükü taşıyan Yakup Armankaya ise "38 saattir burada sıranın gelmesini bekliyorum. Burada ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz. İngiltere’ye bir an önce malı indirmem gerekiyor. Kar da yağdı, yollarda zorlanıyoruz. Araçlarımız yüklü, yollarda gidiş zor. Beklemek bizi üzüyor" dedi.
9