AA
• 29 Ocak 2021 - 23:20 • Son Güncelleme:
Her şey burada başladı! Koronavirüs kabusunun merkezindeler!
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti çalışmalarına başladı.Çin, daha önce, ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.
AA
• 29 Ocak 2021 - 23:20 • Son Güncelleme:
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