DHA
• 10 Şubat 2021 - 08:40 • Son Güncelleme:
Herkes peşinde! Sipariş yağıyor, günde 1.5 milyon tane...
Gaziantepli girişimci Hikmet Akay, koronavirüs sürecinde oluşan talep üzerine kurduğu tesiste tek kullanımlık karton bardak üretimi yapmaya başladı. Geçen aylara göre yüzde 100 artışla günde yaklaşık 1,5 milyon tek kullanımlık karton bardak ürettiklerini belirten Akay, üretimlerinin yüzde 80'ini Orta Doğu ülkelerine ihraç ettiklerini ifade etti.
DHA
• 10 Şubat 2021 - 08:40 • Son Güncelleme:
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