Herkes peşinde! Sipariş yağıyor, günde 1.5 milyon tane...

Karton bardak üretimine pandemi sürecinde ihtiyaç dolayısı ile karar verdiklerini anlatan Akay, "Şu anda pandemi sürecindeyiz. Bu süreçte insanların ihtiyacı nedir diye düşündüğümüzde bu alandaki ihtiyacı gördük. Şu anda günlük olarak 1 milyon 425 bin adet karton bardak üretimi yapıyoruz" dedi.