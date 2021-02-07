Euronews
• 07 Şubat 2021 - 21:05 • Son Güncelleme:
Hızı yarıya düştü! Aşı adaletsizliği isyan ettiriyor...
Dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkan koronavirüs mutasyonlarının yarattığı paniğe rağmen, dünyada aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Toplam aşılamaların dörtte üçünün sadece 10 ülkede yapılması ise aşı konusunda bile adaletsizliğin devam ettiğini gösteriyor. Çarpıcı gelişmelerden birisi İsrail'de yaşanırken, insanların aklında aşıların işe yaramasından başka bir şey yok.
Euronews
• 07 Şubat 2021 - 21:05 • Son Güncelleme:
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