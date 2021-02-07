Hızı yarıya düştü! Aşı adaletsizliği isyan ettiriyor...

ABD Koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerden ABD şu ana kadar en çok aşı yaptıran ülkelerin başında geliyor. 5 Şubat'taki verilere göre ABD'de bugüne kadar yaklaşık 38 milyon 465 bin kişi en az bir doz aşı yaptırdı.