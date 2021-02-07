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Euronews
• 07 Şubat 2021 - 21:05 • Son Güncelleme:

Hızı yarıya düştü! Aşı adaletsizliği isyan ettiriyor...

Dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkan koronavirüs mutasyonlarının yarattığı paniğe rağmen, dünyada aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Toplam aşılamaların dörtte üçünün sadece 10 ülkede yapılması ise aşı konusunda bile adaletsizliğin devam ettiğini gösteriyor. Çarpıcı gelişmelerden birisi İsrail'de yaşanırken, insanların aklında aşıların işe yaramasından başka bir şey yok.

Euronews
• 07 Şubat 2021 - 21:05 • Son Güncelleme:
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eni tip koronavirüs salgınının bitmesinin tek umut kapısı olan Covid-19 aşılamaları hızla devam ederken, ülkeler arasında büyük farklılıklar görülüyor.

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Avrupa İlaç Ajansı Pfizer/BioNTech aşısının kullanımına 21 Aralık'ta onay verdi. Aşının dağıtımının ise Avrupa Komisyonu koordine etti.

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ABD, Çin ve İngiltere aşılama konusunda en hızlı davranan ülkeler konumunda. Ülke nufüsunda göre de İsrail en çok aşı yapan ülke konumunda.

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İsrail'de her 100 kişiden yaklaşık 60 kişi en az bir doz Covid-19 aşısı yaptırdı.

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Öte yandan ülkede 16 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesine rağmen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama hızının yarı yarıya düştüğü bildirildi.

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Brüksel henüz aşılar geliştirme aşamasında iken birden fazla firma ile Avrupa Birliği'nin 450 milyonluk nüfusuna yetecek kadar aşı için ön sipariş anlaşmaları imzalamıştı. Aşıların ilk partisi ülkelerin nüfuslarına orantılı olarak 26 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlamıştı.

7ABD

ABD

Koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerden ABD şu ana kadar en çok aşı yaptıran ülkelerin başında geliyor. 5 Şubat'taki verilere göre ABD'de bugüne kadar yaklaşık 38 milyon 465 bin kişi en az bir doz aşı yaptırdı.

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Bu da nüfusun yüzde 11,1'inden fazla kısmının aşılandığı anlamına geliyor.

9ÇİN

ÇİN

Covid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de ise bugüne kadar en az 31 milyon kişi aşı oldu. Ancak dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan Çin'de halkın sadece yüzde 2,1'i aşı yaptırdı.

10İNGİLTERE

İNGİLTERE

İngiltere Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıya onay veren ilk ülke oldu ve aşılamaya 8 Aralık'ta başladı.

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre 31 Ocak 2021 itibariyle 11 milyon 477 binden fazla kişiye aşı vuruldu. Böylelikle nüfusun yüzde 16,9'u ilk doz aşıyı vurulmuş oldu.

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İngiltere, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ikinci aşıya da onay vermişti.

13DANİMARKA

DANİMARKA

5,8 milyonluk ülkede 5 Şubat itibariyle 311 binden fazla kişi Covid-19 aşısı oldu. Bu da nüfusun yüzde 5,4'ünden fazla kısmının aşılandığı anlamına geliyor.

14NORVEÇ

NORVEÇ

Norveç'te 5 Şubat tarihi itibariyle en az 196 bin kişi aşı oldu. Norveç, Pfizer/BioNTech aşısından sipariş etmişti. 5 milyon 300 bin nüfuslu ülkede halkın yüzde 3,7'inden fazlası aşı oldu.

15FİNLANDİYA

FİNLANDİYA

Pfizer/BioNTech aşısına onay verilen ülkede 1 Şubat tarihi itibariyle 207 bin kişiye aşı yapıldı. 5,5 milyon nüfuslu ülkede bu nüfusun yüzde 3.8'lik bir kısmının aşı olduğu anlamına geliyor.

16HOLLANDA

HOLLANDA

Hollanda'da 5 Şubat tarihi itibariyle nüfusun yüzde 2'inden fazlası aşı oldu. Pfizer/BioNTech aşısını kullanan Hollanda, 356 bin kişiyi aşıladı.

17İTALYA

İTALYA

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden İtalya'da 5 Şubat tarihli verilere göre yaklaşık 2 milyon 421 bin kişi aşı oldu.

18ALMANYA

ALMANYA

Almanya'da 31 Ocak tarihi verilerine göre ülkede en az 2 milyon 500 bin kişi aşı oldu.

19FRANSA

FRANSA

Aşılamaya diğer ülkelere göre daha geç başlayan Fransa, 5 Şubat itibariyle en az 1 milyon 962 bin aşılama yaptı. Fransa, Pfizer/BioNtech'in ardından Moderna aşısına da onay vermişti.

20İSPANYA

İSPANYA

İspanya'da aşılama verileri 5 Şubat tarihli. Buna göre ülkede 1 milyon 988 bin aşılama yapıldı. Aşılama oranı yüzde 425. İspanya Pfizer/BioNTech aşısına onay vermişti.

21TÜRKİYE

TÜRKİYE

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'de 14 Ocak günü başlatılan aşı uygulaması kapsamında 6 Şubat tarihi verilerine göre en az 2 milyon 604 bin kişi ilk doz aşıyı oldu.

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Bu ülke nüfusunun yüzde 3'den fazlasına denk geliyor..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olmuştu

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aşı yaptırdıklarını sosyal medya hesaplarından açıkladı.

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