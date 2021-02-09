Hobi olarak başladı, mesleği oldu! İnternette pahalı olunca...

'NEDEN KENDİM YAPMIYORUM, DEDİM’ Yaptığı ürünlere İstanbul'dan da sipariş geldiğini anlatan Sinan Satık, "Pandemiden dolayı evde bayağı bir sıkılıyordum. Ben de internetten bu tarz ürünlere bakıyordum. Fiyatları bayağı pahalıydı. Ben de 'Bu fiyatlara alacağıma, neden kendim yapmıyorum' diye düşündüm.