DHA
• 09 Şubat 2021 - 14:01 • Son Güncelleme:
Hobi olarak başladı, mesleği oldu! İnternette pahalı olunca...
Bingöl'de, pandemi nedeniyle evde kaldığı zamanlarda gezindiği internet sitelerindeki hediyelik eşyaların pahalılığını görünce almak yerine yapmaya başlayan Sinan Satık (23), ürünlerine artan ilgiyi fark edince mesleği haline getirdi. Satık, yanında işçi çalıştırmaya başlayacağını belirterek, "Talepler artınca üretimi artırdım. Siparişler çoğalınca yeterli aletim olmadığı için atölye arayışına girdim. Şimdilik kuzenimin mobilya atölyesinde üretim yapıyorum" dedi.
DHA
• 09 Şubat 2021 - 14:01 • Son Güncelleme:
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Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan Sinan Satık, elektrik ustası olarak çalıştığı işinden ayrılmak zorunda kaldı. Başvurduğu firmalardan da olumsuz yanıt alan Satık, pandemiyle beraber eve kapandı.
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Satık, ürünlerine talep artınca işini büyütmeye karar verdi. Elindeki malzemeler yetersiz olunca kuzeninin mobilya atölyesinde çalışmaya başlayan Satık, sosyal medya hesaplarından da paylaşımlarla sipariş toplamaya başladı. Hobisini meslek haline getiren Satık, ilginin böyle devam etmesi halinde yanına işçi de alarak atölye kurmayı hedefliyor.
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'NEDEN KENDİM YAPMIYORUM, DEDİM’
Yaptığı ürünlere İstanbul'dan da sipariş geldiğini anlatan Sinan Satık, "Pandemiden dolayı evde bayağı bir sıkılıyordum. Ben de internetten bu tarz ürünlere bakıyordum. Fiyatları bayağı pahalıydı. Ben de 'Bu fiyatlara alacağıma, neden kendim yapmıyorum' diye düşündüm.
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