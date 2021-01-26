• 26 Ocak 2021 - 12:08 • Son Güncelleme:
İda Madra Jeoparkı için UNESCO'ya başvuru yapıldı
Çanakkale'den İzmir'e uzanan ve 11 noktayı kapsayan İda Madra Jeopark Projesinin hayata geçirilmesi için UNESCO'ya başvuru yapıldı. Proje ile İda Madra Jeoparkının uluslararası tanınırlığının artırılması ve kuş turizmine kazandırılması amaçlanıyor.
• 26 Ocak 2021 - 12:08 • Son Güncelleme:
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Endüstriyel Peyzaj ile UNESCO Dünya Mirası geçici listesine giren Ayvalık, bu kez de İda Madra Jeopark projesiyle UNESCO yolunda. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi iş birliğinde 2019 yılında başlatılan ve 2020 Kasım ayında UNESCO başvurusu yapılan proje hakkında bilgi veren İda Madra Jeopark Proje Koordinatörü Dr. Erdal Gümüş, İda Madra Jeoparkı'nın Türkiye'nin UNESCO tescilli ikinci jeoparkı olma yolunda olduğunu söyledi.
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