İda Madra Jeoparkı için UNESCO'ya başvuru yapıldı

Ancak bu sahaların bir kısmının tescili yok. Biz de hem bu sahaların tescil kazanarak, uluslararası tanınırlığının artırılmasına hem de kuş gözlemcileri ile doğaseverlere daha iyi hizmet verilmesi için uygun biçimde tesisleştirilmesini sağlamak istedik.