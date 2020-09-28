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AA
• 28 Eylül 2020 - 21:00 • Son Güncelleme:

İletişim Başkanlığı'ndan Preveze Deniz Zaferi'ne özel gösteri

İletişim Başkanlığı, Türk ve dünya denizcilik tarihinin dönüm noktalarından Preveze Zaferi'nin 482. yıl dönümü heyecanını yaşatmak için bir dizi program ve projeye imza attı.

AA
• 28 Eylül 2020 - 21:00 • Son Güncelleme:
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1538'de gerçekleşen Preveze Deniz Muharebesinde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı elde ettiği zaferin, Türk ve dünya denizcilik tarihi açısından taşıdığı önemi anlatmak ve 482. yıl dönümünde bu şanlı zaferin heyecanını yeniden yaşatmak üzere İletişim Başkanlığı tarafından çeşitli program ve projeler hayata geçirildi.

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İletişim Başkanlığı bu kapsamda Barbaros Hayrettin Paşa anısına, tarihin akışını değiştiren Preveze Deniz Zaferi'ni anlatan bir kitap hazırladı.

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Tarihi, askeri ve siyasi boyutlarıyla Preveze Deniz Zaferi'nin irdelendiği kitapta "Türk Deniz Hakimiyetinin Kronolojisi" ve "Meşhur Denizcilerimiz" bölümlerine yer verildi. Kitabın ön sözünü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı.

4Cumhurbaşkanı Erdoğanın kaleme aldığı ön söz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı ön söz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ön söz yazısında, Akdeniz ve çevresinde yaşanan tarihsel güç mücadelesinin günümüze de yansımaları olduğunu ifade etti. Türklerin denizlerde köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

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"Anadolu’yu yurt edindikten hemen sonra deniz hakimiyetinin önemini fark etmiş ve bunun için donanma kurma çalışmalarına başlamışız.

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Henüz 1082'de Sultan Süleyman Şah'ın İstanbul'u alma hazırlığı içerisinde bir donanma kurmaya başlaması bu açıdan dikkate değerdir. Bununla birlikte Fatih Sultan Mehmed'in 1455 yılında Kasımpaşa'da İstanbul Tersanesi’ni (Tersane-i Amire) kurması ve bu tersanenin dünyanın en büyük tersanelerinden birisi olarak yabancı ülkelerin hayranlığını kazanması da gerçekten gurur vericidir.

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Medeniyetimiz, Turgut Reis, Kaptan-ı Derya Barbaros (Hızır) Hayreddin Paşa, Kılıç Ali Paşa gibi pek çok büyük denizciyi bünyesinden çıkarmış, bu büyük komutanlar sadece bu coğrafyaya değil, tüm dünyaya başarılarıyla nam salmışlardır.

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