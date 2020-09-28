AA
• 28 Eylül 2020 - 21:00 • Son Güncelleme:
İletişim Başkanlığı'ndan Preveze Deniz Zaferi'ne özel gösteri
İletişim Başkanlığı, Türk ve dünya denizcilik tarihinin dönüm noktalarından Preveze Zaferi'nin 482. yıl dönümü heyecanını yaşatmak için bir dizi program ve projeye imza attı.
AA
• 28 Eylül 2020 - 21:00 • Son Güncelleme:
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1538'de gerçekleşen Preveze Deniz Muharebesinde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı elde ettiği zaferin, Türk ve dünya denizcilik tarihi açısından taşıdığı önemi anlatmak ve 482. yıl dönümünde bu şanlı zaferin heyecanını yeniden yaşatmak üzere İletişim Başkanlığı tarafından çeşitli program ve projeler hayata geçirildi.
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